85 chiến sĩ công an nghĩa vụ xuất ngũ được giới thiệu việc làm

Tại chương trình, các chiến sĩ đã được phổ biến một số nội dung về chính sách về giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; chính sách hỗ trợ đào tạo nghề tư vấn định hướng lựa chọn nghề nghiệp phù hợp sau khi xuất ngũ.



Tư vấn, giới thiệu việc làm cho các chiến sĩ công an nghĩa vụ xuất ngũ tại Khánh Hòa V.H

Thông qua chương trình nhằm giúp các chiến sĩ sau khi xuất ngũ có thêm sự lựa chọn nghề nghiệp trong tương lai, góp phần giải quyết việc làm, xây dựng sự nghiệp, sớm ổn định cuộc sống, trở thành người có ích cho gia đình, xã hội.

Nhân dịp này, Tỉnh đoàn, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã trao tặng 85 phần quà lưu niệm cho 85 chiến sĩ nghĩa vụ; trao tặng bằng khen của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam tỉnh Khánh Hòa cho 1 đoàn viên Phòng Cảnh sát cơ động có thành tích hiến máu khẩn cấp cứu người.

Đây là hoạt động thiết thực do Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Khánh Hòa tham mưu triển khai nhằm thiết thực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu 6 điều dạy Công an nhân dân (11.3.1948 - 11.3.2023) và 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11.6.1948 - 11.6.2023).