Chiến sĩ hải quân xúc động nhận món quà là 200 cây ăn trái

Chiều 13.9, Hiệp hội Nhựa Việt Nam cùng Hội Bảo vệ thiên nhiên và môi trường TP.HCM mang 200 cây ăn trái, 40 thùng rác, túi đựng rác vượt đường xa đến tặng Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân, đóng quân ở xã Long Sơn. Quanh năm làm nhiệm vụ ở nơi đầu sóng ngọn gió, đóng quân ở mảnh đất bao quanh bốn bề là kênh rạch, sông biển nên khi có khách từ xa đến thăm, tặng những cây giống, các chiến sĩ hải quân phấn khởi đào đất trồng ngay trong buổi chiều.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Phó chủ tịch, Tổng thư ký Hiệp hội Nhựa Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi coi phát triển bền vững là định hướng xuyên suốt trong mọi hoạt động của Hiệp hội. Món quà nhỏ hôm nay là sự tri ân của cộng đồng doanh nghiệp ngành nhựa đến những người lính hải quân, ngày đêm canh giữ vùng biển quê hương".

Thượng tá Lê Đức Thảnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 (bìa phải) và Thượng tá Trần Ngọc Quỳnh (bìa trái) đại diện các chiến sĩ nhận cây trồng Ảnh: Phan Diệp

Thượng tá Trần Ngọc Quỳnh, Phó chính ủy Lữ đoàn 167, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân chia sẻ: "Chúng tôi là lực lượng thường xuyên hoạt động trên biển. Trên mỗi con tàu đi thực hiện tuần tra, quản lý vùng biển và trực bảo vệ chủ quyền có khi kéo dài cả tháng. Món quà hôm nay là những chiếc thùng rác nhỏ thôi nhưng lại rất thiết thực, chúng tôi dùng để phân loại rác, khi về bờ thì giao cho đơn vị thu gom xử lý. Những vật tư như vậy rất cần trong việc đảm bảo vệ sinh trên tàu nói riêng, bảo vệ môi trường biển nói chung".

Bà Huỳnh Thị Mỹ (thứ 2 từ trái sang) trồng cây chiều 13.9 Ảnh: Phan Diệp

Trong buổi chiều, bà Huỳnh Thị Mỹ còn hướng dẫn cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 phân loại rác thải tại nguồn. Bà cho hay, bảo vệ môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và phát triển bền vững là những định hướng chiến lược lớn trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Hưởng ứng tinh thần đó, Hiệp hội Nhựa Việt Nam triển khai nhiều hoạt động gắn với trách nhiệm xã hội, thúc đẩy kinh tế tuần hoàn, lan tỏa lối sống xanh, hiện thực hóa mục tiêu phát triển bền vững.

Thùng rác, túi đựng rác là sản phẩm của doanh nghiệp hội viên hiệp hội sản xuất. Mang theo "của nhà làm ra" tặng các chiến sĩ, nhiều hội viên có mặt hôm 13.9 cũng bày tỏ sự xúc động. Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và rác thải nhựa trở thành thách thức toàn cầu, mọi người tin rằng tăng trưởng chỉ có giá trị khi đi kèm với trách nhiệm xã hội và môi trường.

Hội viên Hiệp hội Nhựa tặng quà và tham quan vườn rau của Lữ đoàn 167 Ảnh: Phan Diệp

Sau khi trồng cây, đại diện Lữ đoàn 167 dẫn các hội viên Hiệp hội Nhựa tham quan vườn rau, ao cá. Các chiến sĩ cũng khoe với mọi người những tán cây xanh trong khuôn viên đơn vị đã được tặng trước đây giờ cao lớn, phát triển tốt.

Thượng tá Trần Ngọc Quỳnh bắt tay thân tình, đại diện các chiến sĩ hứa sẽ chăm sóc những cây ăn trái này thật tốt, hẹn một dịp khi trở lại, đơn vị sẽ thu hoạch trái cây mời mọi người thưởng thức.

Lữ đoàn 167 thuộc Bộ Tư lệnh Vùng 2 Hải quân, thành lập ngày 12.7.2013, là lực lượng nòng cốt trong việc bảo vệ chủ quyền biển đảo thềm lục địa phía nam của Tổ quốc. Hiệp hội Nhựa Việt Nam thành lập ngày 22.10.1990, là tổ chức đại diện cho cộng đồng doanh nghiệp ngành nhựa. 35 năm qua, Hiệp hội Nhựa Việt Nam có hơn 213 hội viên. Hiệp hội tiên phong trong việc kết nối doanh nghiệp với xã hội, đồng hành cùng Chính phủ trên lộ trình chuyển đổi xanh và phát triển bền vững.



