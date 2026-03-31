Đời sống

Chiến sĩ PCCC tiết lộ khoảnh khắc 5 người thoát chết trong vụ cháy ở Hà Nội

Đình Huy
31/03/2026 15:42 GMT+7

Ngày 31.3, P.Hoàng Mai (Hà Nội) tổ chức lễ trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho 7 cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất trong vụ cháy căn nhà 6 tầng 1 tum tại ngõ 218 Lĩnh Nam (P.Hoàng Mai).

Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội được trao cho 7 cá nhân đã cứu sống 7 người trong vụ hỏa hoạn, gồm: anh Nguyễn Lê Tú, sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội (quê xã Văn Giang, Hưng Yên); ông Nguyễn Văn Cường (xã Quảng Châu, Nghệ An; cùng tạm trú tại tổ 15 - Lĩnh Nam, P.Hoàng Mai); ông Nguyễn Văn Đáp (xã Hải An, Ninh Bình), ông Nguyễn Văn Nghĩa (xã Hải An, Ninh Bình), cùng tạm trú tại tổ 15, P.Hoàng Mai); ông Nguyễn Tiến Long (tổ 15 - Lĩnh Nam, P.Hoàng Mai, Hà Nội); trung tá Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9; đại úy Nguyễn Văn Huy, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 12 (Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TP.Hà Nội).

Lãnh đạo P.Hoàng Mai trao bằng khen của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội tặng 7 cá nhân tham gia cứu 7 người trong vụ cháy ở Lĩnh Nam

Tại buổi lễ, ông Nguyễn Lê Hiến, Chủ tịch UBND P.Hoàng Mai, cho biết thành tích của 7 cá nhân được Chủ tịch UBND TP.Hà Nội khen thưởng cũng là niềm vui chung của phường. Hành động dũng cảm của họ đã lan tỏa tinh thần xả thân vì mọi người trước những sự việc đột xuất.

Ông Hiến cho biết, nhờ tinh thần dũng cảm của người dân và các chiến sĩ PCCC mà toàn bộ thành viên trong gia đình gặp nạn đã thoát ra ngoài an toàn.

Ông Nguyễn Lê Hiến phát biểu tại lễ trao bằng khen

Ông Hiến mong muốn, 7 cá nhân trên sẽ tiếp tục lan tỏa, phát huy những nét đẹp về tình người trong xã hội, dù ở trong hoàn cảnh nào cũng sẽ có những tấm gương sẵn sàng hy sinh lợi ích cá nhân để tạo ra điều tốt đẹp hơn cho cộng đồng.

Trong câu chuyện với Thanh Niên, trung tá Nguyễn Tuấn Anh, cán bộ Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 9 (Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TP.Hà Nội), cho biết, khoảng 17 giờ 50 ngày 24.3, nhận được tin báo cháy từ chỉ huy, anh và đồng đội nhanh chóng cơ động đến hiện trường và chỉ sau khoảng 6 - 7 phút đã có mặt.

Ngôi nhà xảy ra vụ cháy

Tại đây, các anh thấy khói đen đặc quánh bao trùm tòa nhà đang có người mắc kẹt tại tầng 5. Chỉ huy đã thiết lập một đội trinh sát, trong đó có trung tá Nguyễn Tuấn Anh, lao vào làn khói độc để cứu người.

"Khi chúng tôi tiếp cận tầng 5 thì phát hiện 5 người ở trong nhà vệ sinh của phòng ngủ. Lúc đó, khói và khí độc ở các tầng dưới rất đặc, không thể thoát xuống theo lối cầu thang bộ thông thường được nên cách duy nhất là đưa lên tầng 7 để thoát ra ngoài", trung tá Anh nói và cho hay, thời điểm đưa các nạn nhân lên thì đã có anh Nguyễn Tiến Long (người nhà các nạn nhân) và người dân là anh Nguyễn Lê Tú đợi sẵn để hỗ trợ. Khi nhìn thấy người dân đứng an toàn trên sân thượng tòa nhà bên cạnh, anh mới thở phào nhẹ nhõm.

Trung tá Nguyễn Tuấn Anh

Với kinh nghiệm 25 năm làm công tác cứu hỏa, qua sự việc, trung tá Nguyễn Tuấn Anh mong rằng mọi người dân sẽ tìm hiểu kiến thức PCCC để tự cứu mình khi gặp hỏa hoạn. Đặc biệt, người dân cần mở "chuồng cọp" và thiết kế lối thoát nạn trong nhà để tránh điều đáng tiếc xảy ra.

Ngoài ra, mỗi gia đình cũng có thể trang bị thêm các trang bị như mặt nạ chống độc, thang dây, găng tay để sử dụng trong những tình huống bất trắc.

