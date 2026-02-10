Chiến sĩ Trường Sa trao quà tết, tiếp sức ngư dân vươn khơi bám biển

Sáng 10.2, tại đảo Trường Sa (đặc khu Trường Sa, Khánh Hòa), cán bộ, chiến sĩ đảo đã thăm hỏi và trao quà tết cho ngư dân tàu cá BĐ 98847 TS của tỉnh Gia Lai vào đảo bổ sung nhu yếu phẩm trong quá trình khai thác hải sản dài ngày trên biển.

Tàu cá do thuyền trưởng Cao Văn Trọc (phường Hoài Nhơn Đông, Gia Lai) làm chủ phương tiện cùng các thuyền viên đang khai thác hải sản trên ngư trường Trường Sa trong dịp tết.

Chỉ huy đảo Trường Sa tặng quà tết cho tàu cá Gia Lai ẢNH: Đ.T

Tại buổi trao quà, đại diện cán bộ, chiến sĩ đảo Trường Sa đã trao tặng lương thực, thực phẩm, bánh kẹo, nước ngọt, thuốc men và cờ Tổ quốc cho ngư dân. Đây là những món quà thiết thực giúp ngư dân có thêm nguồn lực tiếp tục bám biển trong những ngày tết.

Trung tá Trần Huy Phụng, Chính trị viên đảo Trường Sa cho biết việc hỗ trợ ngư dân vào đảo nghỉ ngơi, bổ sung nước ngọt, lương thực được đơn vị duy trì thường xuyên, đặc biệt trong dịp tết. Ngoài ra, đảo còn hỗ trợ sửa chữa phương tiện, cấp cứu y tế khi cần thiết.

"Đây không chỉ là trách nhiệm mà còn là tình cảm của cán bộ, chiến sĩ trên đảo đối với bà con ngư dân đang ngày đêm bám biển", trung tá Phụng chia sẻ.

Quân và dân đảo Trường Sa chuẩn bị đón Tết Bính Ngọ 2026 ẢNH: Đ.T

Thuyền trưởng Cao Văn Trọc xúc động cho biết chuyến đi biển kéo dài qua dịp tết nên các thuyền viên sẽ đón năm mới trên biển. Sự quan tâm, hỗ trợ của quân và dân Trường Sa giúp ngư dân ấm lòng và có thêm động lực tiếp tục vươn khơi bám biển.