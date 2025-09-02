Chiến sĩ Việt Nam gieo mầm hạnh phúc ở châu Phi

"Bộ tộc thứ 10"

Abyei là vùng đất rộng khoảng 10.546 km2, đầy bất ổn cả về an ninh và chính trị, mùa khô thì đất đai cằn cỗi nhưng đến mùa mưa thì đường sá lầy lội, ngập lụt.

Trung úy Uyên và đồng đội chăm lo đời sống cho người dân châu Phi Ảnh: NVCC

Bên cạnh đó, nạn cướp bóc diễn ra thường xuyên, những mâu thuẫn sắc tộc, xung đột vũ trang khiến vùng đất Abyei ngày càng trở nên đói nghèo, kinh tế và cuộc sống của người dân hết sức khó khăn.

Cách đây hơn 3 năm, đoàn tiền trạm của Đội Công binh đầu tiên của quân đội Việt Nam đến Abyei. Nhiệm vụ Liên Hiệp Quốc giao cho Đội Công binh Việt Nam từ đó đến nay tóm gọn là bảo đảm các tuyến giao thông, xây dựng và bảo trì doanh trại... Vậy là, vào mùa khô họ sửa chữa hoặc mở những con đường mới, còn vào mùa mưa họ vẫn sửa đường và cứu kéo các phương tiện sa lầy.

Là một trong những sĩ quan Việt Nam đầu tiên đặt chân đến Abyei, trung úy Vũ Phượng Uyên (đang làm nhiệm vụ tại Đội Công binh số 3) nhớ như in hình ảnh, cuộc sống người dân châu Phi thời điểm đó.

Ở đây không có điện, không có nước sạch. Vào mùa khô, người dân muốn sử dụng nước sinh hoạt phải đi 2 - 3 km để lấy. Còn vào mùa mưa, họ sẽ sử dụng ngay nước ở dưới mương, màu nước rất bẩn.

"Lần đầu nhìn thấy cuộc sống của người dân Abyei, tôi đã bật khóc vì nghĩ cũng là con người nhưng họ lại phải chịu cảnh khổ sở và đói như vậy. Tại đây, nhiều em nhỏ bị đói và chết vì không vượt qua được. Còn người già thì đến độ 50 - 60 tuổi rất yếu vì khi ở tuổi lao động họ đã làm lụng rất nhiều để trang trải cho cuộc sống khó khăn đó", trung úy Uyên chia sẻ.

Cô kể, đất ở Abyei rất lạ, mùa khô thì cứng như đá nhưng gặp nước lại dẻo như kẹo kéo. Thế nên, sau mỗi cơn mưa, mặt đường lại biến dạng, lầy lội. Riêng việc sửa đường là việc quanh năm không hết. Đặc biệt, mỗi khi trời mưa, các chiến sĩ mũ nồi xanh phải huy động phương tiện để cứu kéo xe của người dân địa phương hoặc đơn vị khác bị sa lầy.

Để hỗ trợ cuộc sống của người dân Abyei, ngoài nhiệm vụ trên, trung úy Vũ Phượng Uyên còn có các hoạt động như cấp nước sinh hoạt, phát thuốc, tổ chức giao lưu, xây dựng lớp học, làm bàn ghế giúp học sinh, tặng sách, bút, đồ chơi cho học sinh cấp 1, cấp 2, cải tạo môi trường, đường phố, quang cảnh, giúp người dân gieo trồng, tăng gia sản xuất…

Hai lần tham gia gìn giữ hòa bình tại Abyei, trung úy Vũ Phượng Uyên khẳng định những hành động đó để lại ấn tượng tốt đẹp cho người dân địa phương, giúp họ cải thiện phần nào cuộc sống. Bởi vậy người dân đều coi "những người lính mũ nồi xanh Việt Nam ở đây chính là bộ tộc thứ 10" (ở Abyei hiện nay có 9 bộ tộc).

"Họ yêu quý chúng tôi như chính người cùng quê hương, nhiều người nói được tiếng Việt vì thường xuyên tiếp xúc với chúng tôi. Khi tôi ra chợ, người dân cũng thường xuyên nói xin chào Việt Nam", trung úy Uyên kể.

Theo chị Uyên, lần đầu tiên đặt chân sang Abyei (tháng 6.2022), địa phương này có mật độ dân số rất thưa thớt, nhưng giờ đây, người dân đã quay trở lại, cuộc sống cải thiện vì có sự giúp đỡ của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam và các nước.

"Khi chúng tôi giúp họ khai thông đường sá giải phóng ngập úng, họ nói "cảm ơn rất nhiều". Thậm chí, lãnh đạo ở thị trấn còn tặng dê cảm ơn để chúng tôi cải thiện bữa ăn", trung úy Uyên kể và tiết lộ, người dân rất nhớ những người đã giúp mình.