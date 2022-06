Chiến sự chiều 22.6: Severodonetsk như địa ngục, Ukraine sắp phản công lớn ở miền nam

Tại miền đông, lực lượng Nga đang tiến về phía thành phố Lysychansk ở tỉnh Luhansk, tấn công nhiều tòa nhà của các cơ quan công quyền và giành nhiều khu vực xung quanh.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết tình hình tại Luhansk cực kỳ khó khăn, trong khi cố vấn Oleksiy Arestovych lo ngại Nga có thể chia cắt Lysychansk và Severodonetsk khỏi phần còn lại của Ukraine. Tỉnh trưởng Luhansk mô tả Severodonetsk như “địa ngục” sau nhiều tuần bị pháo kích nặng nề, theo AFP.

Lãnh đạo chính quyền quân sự huyện Severodonetsk Roman Vlasenko thông báo lực lượng Ukraine không còn kiểm soát thị trấn Toshkivka từ ngày 20.6. Nga còn chiếm được các khu vực Pidlisne và Mala Dolyna ở tây nam Severodonetsk và đang thắng thế gần Hirske ở phía nam Severodonetsk.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga tiếp tục pháo kích nặng nề nhằm tìm cách bao vây Severodonetsk từ Izium ở phía bắc và Popasna ở phía nam. Moscow được cho là có khả năng sẽ triển khai nhiều đơn vị dự bị đến Donbass.

Khu vực đông bắc Ukraine cũng đang nóng lên trong những ngày qua. Kharkiv, thành phố lớn thứ hai cả nước, bị tấn công trong đêm và làng Chuhuiv gần đó lại bị nhắm đến, một ngày sau vụ tấn công làm ít nhất 15 dân thường thiệt mạng. Giao tranh căng thẳng cũng đang diễn ra dọc biên giới Nga ở đông bắc Ukraine, theo tỉnh trưởng Sumy Dmytro Zhyvitsky.

Tại miền nam, tỉnh trưởng Mykolaiv Vitaliy Kim vừa thông báo thành phố thủ phủ của tỉnh cùng tên đã bị tấn công với 7 quả tên lửa. Ông không nêu rõ thiệt hại hay thương vong.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Ukraine chuẩn bị phản công lớn?

Trong khi đó, tờ The New York Times đưa tin Ukraine đang chuẩn bị cho một đợt phản công quy mô lớn tại miền nam. Phó thủ tướng Irina Vereshchuk kêu gọi người dân Ukraine tại những vùng do Nga kiểm soát nhanh chóng sơ tán vì “quân đội chắc chắn sẽ giải phóng những vùng này”.

Bà Vereshchuk nói rằng người dân có thể chạy về hướng Crimea, bán đảo đã sáp nhập vào Nga từ năm 2014. Từ đó, bà kêu gọi người dân tìm cách đi sang nước khác và liên hệ với lãnh sự quán Ukraine.

Hiện chưa rõ khi nào hoặc liệu Ukraine có mở cuộc phản công lớn này hay không, nhưng những đợt phản công quy mô nhỏ đã được thực hiện và khiến Nga phải co về phòng thủ.





Tại Kherson, Nga đã xây dựng vị trí phòng thủ trong vài tháng qua và giới phân tích quân sự cảnh báo rằng phải mất nhiều tuần để Ukraine có đủ vũ khí để phản công quy mô lớn tại miền nam.

Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov ngày 21.6 cho biết quân đội đã nhận được những khẩu lựu pháo hạng nặng Panzerhaubitze 2000 đầu tiên từ Đức sau nhiều tuần chờ đợi.

Ukraine không kích đảo Rắn

Quân đội Ukraine thông báo đã không kích đảo Rắn trong ngày 21.6 và gây thiệt hại lớn cho lực lượng Nga đang chiếm đóng tại đây. Tờ The Guardian dẫn hình ảnh vệ tinh cho thấy một tòa tháp ở phía nam hòn đảo bị phá hủy trong khi các khu vực ở phía bắc cũng bị cháy. Bộ Quốc phòng Nga không bình luận về thông tin này nhưng nói vào sáng 20.6, Ukraine đã thực hiện "hành động điên rồ" nhằm giành lại đảo Rắn nhưng bị ngăn chặn.

Nhà máy dầu Nga bị cháy

Một đám cháy đã xảy ra tại nhà máy lọc dầu tại vùng Rostov của Nga giáp với Ukraine trong ngày 22.6. Tỉnh trưởng Vasily Golubev cho biết vụ cháy có thể là do bị tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vì các mảnh vỡ từ 2 chiếc UAV đã được tìm thấy tại hiện trường. Đám cháy đã được dập tắt và không ai bị thương trong vụ việc, theo đài RT.

Phe ly khai công bố thương vong

Giới chức Nga chưa công bố con số thương vong tại Ukraine từ ngày 25.3. Tuy nhiên, lực lượng “Cộng hòa Nhân dân Donetsk” (DPR) tự xưng thông báo tính đến ngày 16.6, lực lượng này mất 2.128 quân nhân, 8.897 người bị thương. Số lượng này tương đương với khoảng 55% lực lượng ban đầu của DPR.

Nga dọa đáp trả Lithuania

Liên quan đến lệnh cấm vận chuyển hàng cấm vận qua lãnh thổ Lithuania sang vùng Kaliningrad của Nga, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 22.6 nói rằng sự đáp trả của Nga sẽ không phải về mặt ngoại giao mà sẽ mang tính thực tế. Trước đó, Thư ký Hội đồng an ninh Nga Nikolai Patrushev tuyên bố Nga sẽ đáp trả hành động thù địch này và người dân Lithuania sẽ chịu ảnh hưởng tiêu cực.

Phần Lan sẵn sàng chống Nga nếu bị tấn công

Lãnh đạo các lực lượng vũ trang Phần Lan Timo Kivinen ngày 22.6 tuyên bố nước này đã chuẩn bị trong hàng chục năm qua cho khả năng bị Nga tấn công và sẽ phản kháng mạnh mẽ nếu diễn biến này xảy ra. Theo Reuters, ông Kivinen nói rằng Phần Lan đã chuẩn bị vũ khí nhưng yếu tố quan trọng là động lực chiến đấu. Tướng Kivinen nói Ukraine là mục tiêu khó nhằn với Nga và Phần Lan cũng sẽ như vậy.

Phần Lan đã trải qua 2 cuộc chiến với Nga trong thập niên 1940 và gần đây quyết định gia nhập NATO sau khi chiến sự tại Ukraine nổ ra.

