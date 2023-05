Chiến sự đến tối 7.5: Wagner bất ngờ 'quay xe', sẽ tiếp tục chiến đấu tại Bakhmut

Wagner sẽ được cấp đạn

Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập lực lượng đánh thuê Wagner của Nga, ngày 7.5 thông báo trên Twitter rằng đã được Moscow hứa sẽ cung cấp đủ đạn dược và vũ khí cần thiết để tiếp tục cuộc tấn công tại thành phố Bakhmut, tỉnh Donetsk, theo Reuters.



Ông Yevgeny Prigozhin trong đoạn video thông báo sẽ rút khỏi Bakhmut được công bố hôm 5.5 AFP

Trước đó, ông Prigozhin tuyên bố sẽ rút về hậu phương và giao lại vị trí tại Bakhmut cho quân đội Nga vào ngày 10.5 do tổn thất lớn mà không được cung cấp đạn dược cần thiết. Ông Prigozhin chỉ trích nặng nề đích danh Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu và Tổng tham mưu Valery Gerasimov, người đang trực tiếp chỉ huy chiến dịch quân sự tại Ukraine.

Hãng TASS dẫn lời ông Prigozhin viết trên Telegram rằng đã kiểm soát gần 95% thành phố Artyomovsk (tên Nga gọi Bakhmut) và 5% còn lại không đóng vai trò gì trong tiến triển của tổng thể chiến dịch.

Ông phàn nàn rằng không ai liên lạc với ông về việc thiếu đạn và tuyên bố Wagner sẽ bảo toàn lực lượng cho các chiến dịch kế tiếp vì lợi ích của nước Nga, sẵn sàng rút về để dưỡng thương. Ông Prigozhin còn nhấn mạnh ông không hề có tham vọng ghi dấu ấn như là người đã chiếm được Bakhmut. Phía Ukraine đã tỏ ra nghi ngờ và nói rằng Wagner lại đang tăng thêm lực lượng đến Bakhmut.

Trong thông báo mới nhất, ông Prigozhin nói "đêm qua đã nhận được chỉ đạo quân sự, trong đó chúng tôi được hứa sẽ có đủ vũ khí và đạn dược cần để tiếp tục hoạt động". "Chúng tôi được báo rằng có thể tiến hành hoạt động tại Artyomovsk nếu cần thiết", ông Prigozhin nói thêm.

Vị này còn cho hay tướng Sergey Surovikin, Phó chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, đã được giao nhiệm vụ toàn quyền quyết định các hoạt động quân sự của Wagner, phối hợp với Bộ Quốc phòng Nga.

Nhiều vụ nổ tại Crimea

Thị trưởng do Nga bổ nhiệm tại thành phố Sevastopol, ông Mikhail Razvozhaev ngày 7.5 cho biết hơn 10 máy bay không người lái (UAV) đã được phóng đến tấn công Crimea trong đêm 6.5. Ông nói rằng một UAV bị rơi xuống khu rừng và 2 chiếc bị lực lượng phòng không ngăn chặn. Vụ việc không gây thiệt hại gì cho thành phố Sevastopol. Trước đó, các quan chức Nga nói rằng Ukraine đã phóng ít nhất 2 tên lửa đạn đạo về Crimea trong ngày 6.5 nhưng đều bị phòng không bắn hạ.

Tờ The Guardian dẫn thông tin từ các kênh Telegram theo dõi tình hình Ukraine cho hay các vụ nổ đã xảy ra tại Sevastopol và Saki, nơi Nga có căn cứ không quân, cũng như một số nơi khác.

Mặt khác, Cơ quan An ninh Liên bang Nga (FSB) thông báo đã cùng Bộ Nội vụ phá một âm mưu tấn công UAV vào sân bay tại tỉnh Ivanovo trong lãnh thổ Nga. FSB nói rằng vụ việc do tình báo quân sự Ukraine đứng sau, nhắm vào một máy bay kiểm soát và cảnh báo sớm A-50, theo TASS.

Cùng ngày, tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod (Nga), giáp giới Ukraine, thông báo các cuộc nã pháo vào đêm qua khiến một đường ống khí đốt và các đường dây điện, một ngôi nhà bị phá hủy. Không ai bị thương trong các vụ việc trên.

Ukraine chưa bình luận về toàn bộ những thông tin trên.

Khói bốc lên từ vụ cháy một kho dầu tại vùng Krasnodar của Nga gần Crimea ngày 3.5 REUTERS

Giới chức Ukraine cho biết trong đêm 6.5 rạng sáng 7.5, còi báo động không kích vang lên khắp 2/3 lãnh thổ nước này. Các hệ thống phòng không bắn hạ được một số UAV. Phía Nga được cho là tiếp tục tấn công tên lửa vào Ukraine trước cuộc phản công lớn của Kyiv.

Tỉnh trưởng Vitaliy Kim của tỉnh Mykolaiv cho biết một tòa nhà bị phá hủy và một cơ sở công nghiệp bị thiệt hại do trúng 5 tên lửa hành trình Kh-22 phóng từ các máy bay ném bom tầm xa của Nga.

Phát ngôn viên Yuriy Ihnat của không quân Ukraine cho hay Nga đã phóng tổng cộng 6 tên lửa Kh-22 về phía Ukraine trong đêm nhưng không quả nào trúng mục tiêu mong muốn. Tại tỉnh Kharkiv, ít nhất 5 người bị thương sau một vụ tấn công của tên lửa S-300.

Nga chưa bình luận về các thông tin trên.

Liên quan cuộc phản công, tờ The Washington Post ngày 7.5 đưa tin các quan chức Ukraine lo sợ kế hoạch sắp tới có thể không mang lại kết quả như kỳ vọng.

"Sự kỳ vọng trên thế giới đối với chiến dịch phản công của chúng tôi đã bị đẩy lên quá cao. Hầu hết mọi người đều đang chờ đợi điều gì đó to lớn", Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov nói và lo ngại rằng kết quả có thể dẫn đến "sự thất vọng về cảm xúc".

IAEA cực kỳ lo ngại về nhà máy điện hạt nhân

Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi, ngày 6.5 ra tuyên bố cho rằng tình hình tại khu vực gần nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia đang ngày càng khó lường và nguy hiểm tiềm tàng. Nhà máy nằm tại tỉnh Zaporizhzhia của Ukraine, nơi đã bị Nga sáp nhập vào lãnh thổ hồi năm ngoái dù Kyiv phản đối. Nga đang kiểm soát nhà máy này.

"Tôi cực kỳ lo ngại về sự an toàn hạt nhân và các nguy cơ an ninh mà nhà máy đang đối mặt", ông Rossi cho biết.

Trước đó, giới chức do Nga bổ nhiệm tại khu vực đã ra lệnh sơ tán người dân sang các vùng do Nga kiểm soát nhưng ở xa tiền tuyến hơn, với lý do là các cuộc pháo kích của Ukraine.

Ông Ivan Fedorov, Thị trưởng do Ukraine bổ nhiệm tại thành phố Melitopol thuộc Zaporizhzhia cho biết lệnh sơ tán của Nga đã dẫn đến sự hỗn loạn tại cửa khẩu sang Crimea. Các chuyến xe buýt liên tục xuất phát mỗi 20-30 phút khiến các cây xăng cạn kiệt.

Cây bút của Nga bị thương sau vụ nổ

Zakhar Prilepin, nhà báo, nhà văn và là nhà hoạt động chính trị nổi tiếng người Nga, đã bị thương nặng trong vụ nổ ngày 6.5 tại vùng Nizhny Novgorod, cách Moscow khoảng 400 km về hướng đông.

Ông Zakhar Prilepin trong ảnh chụp năm 2018 AFP

Một nghi phạm bị bắt gần hiện trường và cơ quan điều tra nói người này được cơ quan tình báo Nga tuyển dụng vào năm 2019. Nghi phạm tên Alexander Permyakov khai đã đặt 2 quả mìn chống tăng trên đường và kích nổ từ xa khi chiếc xe của ông Prilepin đi qua.

Prilepin là nhân vật ủng hộ cuộc chiến tại Ukraine thứ ba bị tấn công từ khi chiến dịch xảy ra. Bộ Ngoại giao Nga ra tuyên bố cho rằng giới chức Ukraine chịu trách nhiệm cho vụ việc lần này. Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) có phản ứng không xác nhận cũng không bác bỏ sự liên quan