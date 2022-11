Chiến sự đến tối 9.11: giao tranh ác liệt tại miền nam Ukraine

Thị trưởng Yuri Barabashov do Nga dựng lên tại thị trấn Snihurivka, tỉnh Mykolaiv miền nam Ukraine thông báo rằng người dân địa phương đã nhìn thấy nhiều xe tăng trong khu vực và chiến sự ác liệt đang diễn ra, theo Reuters.

“Họ bắt liên lạc được trong ngày và nói có những chiếc xe tăng di chuyển xung quanh và theo thông tin của họ, chiến sự ác liệt đang ở rìa thị trấn. Người dân nhìn thấy những thiết bị này đi qua các con phố trong trung tâm thị trấn”, ông Barabashov nói.

Trong khi đó, phó lãnh đạo chính quyền tỉnh Kherson kế bên do Nga bổ nhiệm Kirill Stremousov thông báo rằng lực lượng Ukraine đã cố gắng tiến quân trên 3 mặt trận, gồm Snihurivka, trong ngày 8.11. TASS dẫn lời ông Stremousov nói rằng quân đội Ukraine đã tổn thất hàng trăm binh sĩ trong đợt tấn công này.

Ở chiều ngược lại, tỉnh trưởng Vitaly Kim của Ukraine tại tỉnh Mykolaiv trích dẫn một đoạn hội thoại ngăn chặn được giữa các quân nhân Nga và cho rằng lực lượng Ukraine đã đẩy người Nga ra khỏi khu vực. “Binh sĩ Nga đang than phiền rằng họ đã bị đẩy khỏi đó”, ông Kim viết trên kênh Telegram.

Ukraine quyết không lùi bước tại miền đông

Tổng thống Volodymyr Zelensky cuối ngày 8.11 nói rằng lực lượng Ukraine sẽ không nhường một tấc đất nào trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát tỉnh Donetsk ở miền đông. Trước đó, ông nhấn mạnh việc khôi phục lãnh thổ Ukraine và Nga phải bồi thường là điều kiện để cuộc đối thoại hòa bình diễn ra. “Hoạt động của những kẻ xâm chiếm vẫn ở mức cực kỳ cao, hàng chục cuộc tấn công mỗi ngày. Chúng đang chịu tổn thất rất lớn nhưng mệnh lệnh vẫn giữ nguyên: tiến về biên giới tỉnh Donetsk. Chúng ta sẽ không nhường một cen ti mét lãnh thổ nào”, ông Zelensky nói.

Trong diễn biến liên quan, Phó chánh văn phòng thứ nhất của văn phòng tổng thống Nga Sergey Kiriyenko ngày 9.11 cho biết người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov đã đến vùng Luhansk ở miền đông Ukraine trong ngày 8.11 và tập huấn cho các nhân viên truyền thông, báo chí của Luhansk và Donetsk.





Quan chức an ninh Nga đến Iran

Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev đã đến Iran trong bối cảnh hai nước đang thắt chặt quan hệ giữa sự cô lập của phương Tây. Reuters dẫn thông tin từ truyền thông nhà nước Nga cho biết ông Patrushev và người đồng cấp phía Iran đã thảo luận tình hình Ukraine, hợp tác an ninh và các biện pháp chống sự can thiệp của phương Tây trong vấn đề nội bộ.

Chuyến thăm diễn ra giữa lúc Iran bị cáo buộc cung cấp máy bay không người lái (UAV) cho Nga để sử dụng trong chiến sự tại Ukraine. Cuối tuần qua, Iran lần đầu thừa nhận đã chuyển số ít UAV cho Nga nhưng nói lô vũ khí được chuyển trước khi chiến sự nổ ra.

4 triệu người Ukraine mất điện, Đông Âu đối diện làn sóng nhập cư mới

Tổng thống Zelensky ngày 8.11 cho biết khoảng 4 triệu người đang sống trong cảnh thiếu điện tại 14 tỉnh và thủ đô Kyiv. Hãng điều hành lưới điện Ukrenergo cho biết việc cúp điện luân phiên sẽ ảnh hưởng cả nước trong ngày 9.11.

Các cuộc tấn công của Nga thời gian qua đã phá hủy hạ tầng năng lượng của Ukraine trong bối cảnh mùa đông đến gần, khi nhiệt độ thường giảm xuống mức đóng băng đến âm 20 độ C.

Theo Reuters, khoảng 6,9 triệu người được cho là sẽ phải thay đổi chỗ ở trong lãnh thổ Ukraine trong khi các nước Đông Âu như Slovakia, Hungary chuẩn bị đón làn sóng người nhập cư mới trong vài tháng tới.

Số liệu của Văn phòng cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn cho thấy khoảng 4,5 triệu người tị nạn Ukraine đang tá túc trên khắp châu Âu, phần lớn là tại các nước giáp Ukraine như Slovakia, Ba Lan, Hungary và Romania. Chính quyền Slovakia đang chuẩn bị cho tình huống có thể phải đón nhận đến 700.000 người trong 3 tháng tới.