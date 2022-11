Chiến sự ngày 257: 50.000 lính động viên Nga tham chiến, Ukraine nhận tên lửa phòng không

Quân đội Ukraine ngày 7.11 cáo buộc Nga đang đưa binh sĩ mặc thường phục vào những ngôi nhà vắng người tại thành phố miền nam Kherson để chuẩn bị cho trận chiến quan trọng sắp tới.

Trong lúc Ukraine đang đẩy mạnh cuộc phản công tại miền nam, lực lượng Nga tại Kherson đang nỗ lực biến nơi đây thành pháo đài khi cho dân thường sơ tán.

Khi được hỏi về tình hình tại thành phố, phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin ngày 7.11 từ chối trả lời và đề nghị hỏi Bộ Quốc phòng, theo TASS.

Trước đó một ngày, giới chức do Nga bổ nhiệm cho biết thành phố đã bị mất điện sau các cuộc tấn công của Ukraine.

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết Nga hứng chịu tổn thất nặng nề tại tỉnh Donetsk ở miền đông và đang chuẩn bị cho đợt tấn công mới nhắm vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine. Theo phủ tổng thống Ukraine ngày 7.11, Nga đã phóng 4 tên lửa và thực hiện hơn 24 cuộc không kích trên khắp Ukraine trong 24 giờ qua.

Mặt khác, Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 7.11 cho biết 80.000 binh sĩ dự bị được huy động hiện đang ở trong vùng chiến dịch quân sự đặc biệt, theo Sputnik. Tuần trước, ông Putin nói rằng 318.000 binh sĩ đã được triệu tập trong đợt động viên.

Trong số 80.000 binh sĩ được huy động đang vùng chiến sự, có khoảng 50.000 người đang trong các đơn vị chiến đấu, số còn lại chưa tham gia. Ngoài ra, phần còn lại của lực lượng được huy động đang ở các trại huấn luyện tại Nga.

Ukraine nhận tên lửa phòng không

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov ngày 7.11 thông báo nước này đã nhận được các hệ thống phòng không NASAMS và Aspide của phương Tây. “Những vũ khí này sẽ tăng cường đáng kể cho quân đội Ukraine và sẽ giúp bầu trời của chúng tôi an toàn hơn”, ông Reznikov nói.

NASAMS là Hệ thống tên lửa đất đối không tiên tiến quốc gia/Na Uy do Mỹ cung cấp trong khi Aspide là tên lửa phòng không do Ý chế tạo. “Chúng tôi sẽ tiếp tục bắn hạ những mục tiêu của kẻ thù tấn công chúng tôi. Cảm ơn các đối tác Na Uy, Tây Ban Nha và Mỹ”, ông Reznikov nói.

Nga, Ukraine nói gì về đàm phán?

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov ngày 7.11 từ chối bình luận về thông tin cho rằng các cố vấn của Mỹ và Nga đã âm thầm liên lạc trong thời gian qua để ngăn xung đột tại Ukraine lan rộng hoặc leo thang thành xung đột hạt nhân.

Trước đó, tờ The Wall Street Journal loan tin Cố vấn An ninh quốc gia Mỹ Jake Sullivan đã bí mật trao đổi trong vài tháng qua với cố vấn chính sách đối ngoại Yuri Ushakov của tổng thống Nga và Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev.





“Chúng tôi không có gì để nói về bài báo này. Nhiều lời giả mạo đã được báo chí tiếng Anh đăng tải. Vì vậy, trường hợp này bạn cần liên lạc với tờ báo hoặc Nhà Trắng”, ông Peskov nói.

Về thông tin Mỹ kêu gọi Ukraine tỏ thái độ sẵn sàng đối thoại với Nga được tờ The Washington Post đăng tải, ông Peskov nói rằng Nga sẵn sàng liên lạc với Ukraine nhưng các chính sách của Kyiv đã khiến cho việc đối thoại trở thành điều bất khả thi.

Đáp lại, cố vấn tổng thống Ukraine Mykhailo Podolyak viết trên Twitter rằng Ukraine chưa từng từ chối đàm phán với Nga và đã đưa ra lập trường rất rõ ràng rằng Nga trước hết phải rút toàn bộ binh sĩ khỏi Ukraine. “Ông Putin có sẵn sàng không? Rõ ràng là không. Vì vậy, chúng tôi đưa ra đánh giá mang tính xây dựng là sẽ đối thoại với lãnh đạo kế tiếp của Nga”, ông Podolyak viết.

Ukraine quốc hữu hóa nhiều công ty lớn

Chính quyền Ukraine ngày 7.11 thông báo đã kích hoạt luật thời chiến để kiểm soát cổ phần của 5 công ty tư nhân lớn của nước này để đưa về dưới sự kiểm soát của Bộ Quốc phòng, theo Reuters.

Các công ty này gồm có hãng sản xuất động cơ Motor Sich, hai công ty năng lượng Ukrnafta và Ukrtatnafta, công ty sản xuất xe AvtoKrAZ và công ty sản xuất máy biến thế Zaporizhtransformator.

Thư ký Hội đồng An ninh Ukraine Oleksiy Danilov nói rằng các công ty có thể được hoàn trả cho chủ nhân hoặc được bồi thường với giá trị thích hợp vào cuối giai đoạn thiết quân luật.