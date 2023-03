Chiến sự ngày 376: Ukraine quyết trấn thủ Bakhmut, Wagner cảnh báo nguy cơ

Trái với dự báo của Viện Nghiên cứu chiến tranh (ISW) của Mỹ, tổ chức cho rằng Ukraine có thể đang rút lui chiến thuật hạn chế tại Bakhmut, giới chỉ huy quân sự của Kyiv lại đang làm điều ngược lại.



Binh sĩ Ukraine sưởi ấm gần Bakhmut ngày 5.3 AFP

Quân đội Ukraine ủng hộ củng cố Bakhmut

Văn phòng Tổng thống Ukraine ngày 6.3 thông báo Tổng thống Volodymyr Zelensky đã gặp và thảo luận với hai chỉ huy quân đội về tình hình tại Bakhmut, gồm Tổng tham mưu trưởng Valery Zaluzhny và tư lệnh các lực lượng trên bộ Oleksandr Syrskyi. Hai vị chỉ huy đều ủng hộ tiếp tục chiến dịch phòng vệ và tăng cường phòng tuyến tại Bakhmut, AFP trích thông báo cho biết.

Bộ Quốc phòng Ukraine cùng ngày thông báo ông Syrskyi đã đến Bakhmut trong ngày 5.3 và miêu tả chiến sự tại đây đã tăng lên mức cao nhất. Cách đây một tuần, ông Syrskyi cũng đã đến thăm Bakhmut.

Trận chiến tại Bakhmut gần đây đã trở nên ác liệt hơn, khi Nga tìm một chiến thắng để làm mới chiến dịch quân sự đã bước sang năm thứ hai. Gần đây, xuất hiện một số ý kiến cho rằng Ukraine sẽ không cố giữ Bakhmut bằng mọi giá khi lực lượng Nga tuyên bố gần như bao vây thành phố.

Binh sĩ Ukraine bên dưới chiến hào ở tiền tuyến tại Donetsk ngày 6.3 AFP

Trong ngày 5.3, quân đội Ukraine cho biết đã ngăn chặn hơn 130 cuộc tấn công của Nga quanh Bakhmut. Ông Volodymyr Nazarenko, một chỉ huy của Ukraine tại Bakhmut mô tả tình hình thành phố giờ như "địa ngục" nhưng không hề có lệnh rút quân.

Reuters ngày 6.3 dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho rằng Bakhmut mang tầm quan trọng về biểu tượng nhiều hơn là ý nghĩa quân sự. Ông nhận định nếu Nga giành được quyền kiểm soát thành phố này cũng không thay đổi tình hình chiến sự.

Trong khi đó, ông Yan Gagin, cố vấn của lãnh đạo phe ly khai thân Nga tại Donetsk, ngày 6.3 cho biết Ukraine có khoảng 10.000 binh sĩ tại Bakhmut, theo TASS.

Wagner nói bị phản bội?

Ông Yevgeny Prigozhin, người sáng lập công ty an ninh Wagner chuyên cung cấp lính đánh thuê, ngày 6.3 cho biết người đại diện của ông đã bị cấm cửa tại sở chỉ huy quân sự Nga tại Ukraine. Reuters dẫn lời ông Prigozhin nói rằng vụ việc xảy ra một ngày sau khi ông đề nghị chỉ huy chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine khẩn trương cung cấp đạn dược. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận gì về thông tin này.

Lực lượng Wagner đã tham gia vào cuộc tiến công quanh Bakhmut trong vài tháng qua. Tuy nhiên, mối quan hệ giữa lực lượng này và quân đội Nga bị cho là đã xảy ra vấn đề. Tuần trước, ông Prigozhin cảnh báo nếu không đủ nguồn nhân lực và đạn dược, Wagner có thể sẽ không thể cầm cự tại các vùng đã kiểm soát và dẫn đến sụp đổ toàn mặt trận. "Nếu Wagner rút khỏi Bakhmut vào lúc này, toàn bộ mặt trận sẽ sụp đổ", ông nói.

Trong một bài viết trên mạng xã hội ngày 5.3, ông Prigozhin than phiền vì lính dự bị Nga đáng lẽ được đưa đến Bakhmut nhưng đã bị chuyển sang nơi khác, trong khi đạn dược được chuyển đến trễ vài ngày. "Chúng tôi đang tìm hiểu lý do là gì, là do quan liêu thông thường hay sự phản bội", ông Prigozhin nói.

Quân đội Ukraine ngày 6.3 cũng cho rằng có sự mâu thuẫn trong giới chỉ huy quân sự của Nga nhưng Moscow chưa bình luận gì.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến Mariupol

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu (giữa) tại Mariupol trong ảnh được công bố ngày 6.3 REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga ngày 6.3 công bố các hình ảnh và cho biết Bộ trưởng Sergei Shoigu đã đến thăm thành phố Mariupol tại tỉnh Donetsk. Các bức ảnh cho thấy ông Shoigu thị sát công trình tái xây dựng cơ sở hạ tầng, gồm dự án xây bệnh viện, trung tâm cứu nạn và các tòa chung cư.

Mariupol bị lực lượng Nga bao vây vào giai đoạn đầu của chiến sự và sau đó chính thức nằm dưới sự kiểm soát của Nga sau một giai đoạn cầm cự ở khu nhà máy Azovstal.

Nga không nói rõ thời điểm chuyến thăm của ông Shoigu. Tuy nhiên, cuối tuần qua, Bộ Quốc phòng Nga cũng công bố một đoạn video trong đó ông Shoigu gặp gỡ binh sĩ chiến đấu tại Ukraine.

Nga phá âm mưu ám sát tỉ phú

Đài RT ngày 6.3 dẫn thông báo của Cơ quan An ninh liên bang Nga (FSB) cho biết đã phá âm mưu đánh bom xe nhằm ám sát tỉ phú Konstantin Malofeev, chủ tập đoàn truyền thông Tsargrad.

FSB cáo buộc người tên Denis Kapustin đã đạo diễn âm mưu này. Ông này là công dân Nga, sinh năm 1984 và được cho là đang ở Ukraine. Phía Ukraine chưa lên tiếng về vụ việc lần này.

