Chiến sự ngày 453: Diễn biến nóng tại biên giới Nga - Ukraine

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod (Nga) giáp với Ukraine, ngày 22.5 nói rằng một nhóm phá hoại của Ukraine đã xâm nhập huyện Grayvoron của tỉnh này. Reuters dẫn lời ông Gladkov cho biết ít nhất 8 người bị thương và 3 ngôi nhà cùng một tòa nhà hành chính bị thiệt hại. Trước vụ tấn công, các cuộc pháo kích cũng đã nhắm vào làng Glotovo của huyện Grayvoron.

Khói bốc lên từ thị trấn Kozinka, Belgorod ẢNH CHỤP MÀN HÌNH CNN

Vị quan chức thông báo quân đội và lực lượng an ninh Nga đang thực hiện biện pháp nhằm diệt trừ và đánh đuổi lực lượng xâm nhập khỏi lãnh thổ Nga. Ông ban bố các biện pháp chống khủng bố khẩn cấp tại Belgorod, yêu cầu xác minh danh tính qua giấy tờ tùy thân, tạm ngừng các hoạt động công nghiệp nguy hiểm có sử dụng chất nổ, phóng xạ, chất hóa học và sinh học độc hại. Đồng thời, nhà chức trách đang sơ tán người dân khỏi khu vực.

Tổng thống Vladimir Putin được báo cáo về tình hình. Phát ngôn viên Dmitry Peskov của Điện Kremlin xác nhận vụ việc và bổ sung rằng có đủ lực lượng tại khu vực để chống lại nhóm phá hoại, theo TASS. Ông cho rằng mục tiêu của cuộc tấn công là làm phân tán sự chú ý khỏi cuộc chiến tại thành phố Bakhmut ở tỉnh Donetsk miền đông Ukraine, đồng thời giảm thiểu tác động chính trị từ việc Ukraine để mất Bakhmut. Bộ Quốc phòng Nga tối 21.5 tuyên bố đã kiểm soát hoàn toàn Bakhmut nhưng Ukraine bác bỏ.

Ông Andrey Yusov, phát ngôn viên của Tổng cục Tình báo quân đội Ukraine xác nhận vụ đột kích tại lãnh thổ Nga nhưng khẳng định Ukraine không liên quan. Ông cho hay chiến dịch chỉ do các công dân Nga chiến đấu bên cạnh Ukraine gọi là Binh đoàn Tự do của Nga và Binh đoàn Tình nguyện Nga thực hiện. Theo ông, cuộc tấn công nhằm kiểm soát một số vùng lãnh thổ để tạo vùng đệm an ninh bảo vệ dân thường Ukraine.

Ông Mykhailo Podolyak, cố vấn tổng thống Ukraine, nói Kyiv không liên quan vụ việc tại Belgorod và gợi ý đó là hành động của lực lượng du kích vũ trang Nga.

Binh đoàn Tự do của Nga, nhóm vũ trang Nga có căn cứ tại Ukraine, tuyên bố trên Twitter rằng đã giành được thị trấn biên giới Kozinka và đã tiến vào trung tâm huyện Grayvoron.

Vụ việc tại Belgorod xảy ra sau khi Nga tuyên bố giành được những khu nhà cuối cùng của thành phố Bakhmut sau nhiều tháng. Trong khi đó, Ukraine nói đã tiến lên tại hai sườn của thành phố và dự đoán Nga sẽ phải rút bớt lực lượng ở nơi khác để đưa đến chi viện, giữ quyền kiểm soát Bakhmut.

Các tòa nhà bị phá hủy tại Bakhmut trong ảnh được công bố ngày 21.5 REUTERS

Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar nói lực lượng nước này đang tiến lên, đặc biệt là phía nam Bakhmut trong khi phía bắc đã tạm thời bớt căng thẳng hơn.

Ông Yevgeny Prigozhin, lãnh đạo nhóm quân sự tư nhân Wagner của Nga, ngày 22.5 thông báo sẽ rút lực lượng khỏi Bakhmut và giao lại vị trí cho quân đội Nga từ ngày 25.5 đến 1.6, Reuters đưa tin. Các đơn vị Wagner được cho là đóng vai trò chính trong trận chiến Bakhmut với sự hỗ trợ của quân đội Nga.

Nguồn điện tại nhà máy điện hạt nhân được khôi phục

Ukraine đã tái kết nối nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia với nguồn điện do nước này cung cấp trong ngày 22.5, theo Reuters. Một vụ cúp điện trước đó đã khiến nhà máy phải sử dụng máy phát điện dự phòng chạy bằng dầu diesel để đảm bảo hoạt động của hệ thống làm mát.

Nhà máy nằm tại tỉnh Zaporizhzhia và hiện do Nga kiểm soát. Năm ngoái, Nga tuyên bố sáp nhập Zaporizhzhia cùng 3 vùng khác tại Ukraine vào lãnh thổ trong khi Kyiv không công nhận.

Nga cáo buộc Ukraine ngắt điện của nhà máy trong khi Kyiv cho rằng sự cố xảy ra do Moscow nã pháo. Sau khi sửa chữa, nhà vận hành lưới điện Ukraine Ukrenergo thông báo đã khôi phục nguồn cung cấp điện cho nhà máy Zaporizhzhia.

Đan Mạch muốn tổ chức đối thoại hòa bình

Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen ngày 22.5 nói nước này muốn tổ chức hội nghị vào tháng 7 để tìm giải pháp hòa bình cho Ukraine và Nga. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh hội nghị cần có sự tham gia của Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc, theo Reuters.

Trước đó, tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Nhật Bản, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đề xuất tổ chức hội nghị thượng đỉnh toàn cầu vào tháng 7 để giải quyết xung đột.

"Nếu Ukraine thấy đã đến lúc cho một hội nghị như vậy, điều đó thật tuyệt vời. Và Đan Mạch rõ ràng mong muốn tổ chức hội nghị đó. Nhưng trước hết, cần xây dựng mối quan tâm và sự liên quan từ các nước như Ấn Độ, Brazil và Trung Quốc", Ông Rasmussen cho biết và nói thêm: "Thật khó để dự đoán Nga sẽ tham dự".