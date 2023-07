Chiến sự ngày 513: Ông Putin đánh giá cuộc phản công của Ukraine, cảnh báo Ba Lan

Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov ngày 21.7 tuyên bố các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công chính xác vào các địa điểm của Ukraine, nơi cuộc tấn công khủng bố bằng máy bay không người lái đã được lên kế hoạch để chống lại Nga, theo Hãng tin TASS.

Cùng ngày, phát ngôn viên Vadim Astafyev của Nhóm Tác chiến miền Nam thuộc Nga nói với TASS rằng nhóm này đã đẩy lùi 7 cuộc tấn công của Ukraine ở các hướng Lisichansk, Avdeyevka và Maryinka thuộc miền đông Ukraine.

Xem nhanh: Chiến dịch ngày 512, Ukraine có đạn chùm, gác chiến thuật phương Tây quay về đấu pháo?

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Oleh Kiper của tỉnh Odessa thuộc miền nam Ukraine cáo buộc Nga ngày 21.7 tấn công những cơ sở xuất khẩu lương thực của Ukraine trong ngày thứ tư liên tiếp, theo Reuters.

Binh sĩ Ukraine mang đạn pháo 152 mm tại một vị trí trên tiền tuyến gần thành phố Bakhmut thuộc miền đông Ukraine ngày 20.7 AFP

"Thật không may, kho chứa ngũ cốc của một doanh nghiệp nông nghiệp ở tỉnh Odessa đã bị trúng đạn. Kẻ thù đã phá hủy 100 tấn đậu Hà Lan và 20 tấn lúa mạch", ông Kiper viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram. Ông Kiper còn viết rằng cuộc tấn công mới đã khiến 2 người bị thương.



Các cuộc tấn công nhắm vào ngũ cốc của Ukraine diễn ra sau khi Kyiv tuyên bố sẽ thách thức việc Nga phong tỏa biển đối với các cảng xuất khẩu ngũ cốc của Ukraine sau khi Moscow ngày 17.7 từ chối gia hạn thỏa thuận ngũ cốc do Liên Hiệp Quốc làm trung gian, theo Reuters.

Lực lượng cứu hộ làm việc tại một tòa nhà bị hư hại nặng nề do cuộc tấn công bằng tên lửa bị nghi do Nga tiến hành, ở tỉnh Odessa (Ukraine) ngày 20.7 Reuters

Moscow đã mô tả các cuộc tấn công như trên là nhằm trả thù cho cuộc tấn công của Ukraine vào cây cầu do Nga xây dựng kết nối với bán đảo Crimea. Nga sáp nhập bán đảo này vào năm 2014.

Cũng trong ngày 21.7, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố Hạm đội Biển Đen của nước này đã tập trận phóng tên lửa thật vào "các mục tiêu nổi" và họ sẽ coi tất cả các tàu hướng tới vùng biển Ukraine đều có khả năng mang theo vũ khí.

Ukraine trả đũa, đe dọa đánh chìm tàu tới Nga trên biển Đen

Kyiv đã đáp lại bằng một cảnh báo tương tự đối với các con tàu hướng đến Nga, theo Reuters. "Các cuộc tấn công khủng bố là khi các tên lửa chống hạm của Nga đánh trúng các trung tâm mua sắm, bệnh viện và kho chứa ngũ cốc", ông Mykhailo Podolyak, cố vấn của tổng thống Ukraine, viết trên Twitter.

Xem thêm: Hải quân Nga diễn tập bắn tàu, phong tỏa biển Đen

Ông Putin nói về cuộc phản công của Ukraine

Phát biểu tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày 21.7, Tổng thống Vladimir Putin nói rằng rõ ràng là những nước phương Tây ủng hộ Ukraine thất vọng với kết quả từ cuộc phản công đã được mong đợi từ lâu của Ukraine, theo Hãng tin Sputnik. Ông Putin còn khẳng định không có kết quả nào về cuộc phản công của Ukraine.

Cũng tại cuộc họp trên, ông Putin nói rằng "do hậu quả của các cuộc tấn công tự sát", Lực lượng vũ trang Ukraine đã chịu tổn thất nặng nề, với "hàng chục ngàn" binh sĩ thiệt mạng. Nhà lãnh đạo Nga còn nói rằng việc phương Tây cung cấp vũ khí cũng như sự hiện diện của lính đánh thuê và cố vấn nước ngoài đều không giúp ích gì cho Kyiv.

Phương Tây "sửng sốt" vì tổn thất phương tiện chiến đấu khi Ukraine phản công

Về phần mình, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu nói rằng kể từ khi Ukraine bắt đầu cuộc phản công trong tháng 6, Nga đã phá hủy 21 máy bay, 5 trực thăng và khoảng 1.244 xe tăng, đồng thời loại bỏ hơn 26.000 quân nhân Ukraine, theo Sputnik.

Đến tối 21.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của phía Nga.

Xem thêm: Tướng hàng đầu Mỹ đánh giá cuộc phản công của Ukraine, Nga tuyên bố rắn

Ông Putin ra cảnh báo với Ba Lan

Tại cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga ngày 21.7, Tổng thống Putin nói rằng các nhà lãnh đạo Ba Lan đang lên kế hoạch thành lập một liên minh do NATO hậu thuẫn để can thiệp vào cuộc xung đột Nga-Ukraine và tiếp quản các khu vực phía tây Ukraine cũng như Belarus, theo Đài RT.

Wagner bắt đầu huấn luyện binh sĩ Belarus, tiết lộ tổn thất ở Ukraine

Cũng tại cuộc họp trên, lãnh đạo Cơ quan Tình báo nước ngoài của Nga (SVR) Sergei Naryshkin cáo buộc Warsaw đang xem xét việc chiếm các vùng lãnh thổ phía tây của Ukraine bằng cách triển khai quân đội tới khu vực như một phần của sáng kiến an ninh Ba Lan-Lithuanian-Ukraine. Theo ông Naryshkin, các quan chức Ba Lan đang dần nhận ra rằng "vấn đề thất bại của Ukraine chỉ là vấn đề thời gian", dù có các khoản viện trợ quân sự mà phương Tây gửi cho Kyiv.

Tổng thống Nga Vladimir Putin chủ trì cuộc họp của Hội đồng An ninh Nga thông qua liên kết video ở Moscow ngày 21.7 Reuters

Bình luận về báo cáo của SVR, Tổng thống Putin cho rằng mục đích thực sự của một liên minh như trên sẽ chỉ là chiếm đóng lãnh thổ Ukraine. "Viễn cảnh đã rõ ràng – chẳng hạn nếu các đơn vị Ba Lan tiến vào Lviv hoặc các vùng lãnh thổ khác của Ukraine, thì họ sẽ ở lại đó. Và họ sẽ ở đó mãi mãi", ông Putin nói.

Tổng thống Putin còn nói rằng "nhiều người biết" là Warsaw cũng "mơ" tuyên bố chủ quyền đối với phần lãnh thổ của Belarus. Nhà lãnh đạo Nga cảnh báo rằng bất kỳ hành vi gây hấn nào chống lại một phần của Belarus có nghĩa là gây hấn với Nga. "Chúng ta sẽ đáp trả điều này bằng tất cả các phương tiện mà chúng ta có", ông Putin tuyên bố tại cuộc họp.

Đến tối 21.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ba Lan cũng như Ukraine đối với tuyên bố trên của phía Nga. Trong một cuộc họp ngày 19.7, ủy ban an ninh của Ba Lan đã quyết định di chuyển các đơn vị quân đội đến phía đông nước này do sự hiện diện của lính đánh thuê Wagner tại Belarus, theo Reuters ngày 21.7 dẫn lại thông tin từ hãng thông tấn PAP.

Bộ Quốc phòng Belarus ngày 20.7 cho hay lính đánh thuê Wagner đã bắt đầu huấn luyện lực lượng đặc nhiệm của Belarus tại một khu vực quân sự chỉ cách biên giới với Ba Lan vài km, theo Reuters.



Xem thêm: Trùm Wagner hé lộ gì về 'con đường mới' sắp đến?

Lính Ukraine nói sẽ sớm sử dụng đạn chùm

Mỹ đánh giá tác động của đạn chùm ở Ukraine

Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ xác nhận đạn chùm do Mỹ cung cấp đang nằm trong tay Ukraine và đã được triển khai để chống lực lượng Nga.

"Chúng tôi đã nhận được một số phản hồi ban đầu từ người Ukraine và họ đang sử dụng đạn dược đó (đạn chùm) khá hiệu quả", ông John Kirby, người phát ngôn Hội đồng An ninh quốc gia Mỹ, nói trong một cuộc họp báo ngày 20.7, theo Reuters. Ông Kirby còn nói rằng đạn chùm đang có tác động đến các đội hình phòng thủ và cơ động của Nga.

Xem thêm: Mỹ nói Ukraine đang dùng đạn chùm 'hiệu quả'

Đức bàn giao 10 xe tăng Leopard 1A5 đầu tiên cho Ukraine

Chính phủ Đức ngày 20.7 thông báo đã bàn giao 10 xe tăng Leopard 1A5 đầu tiên cũng như các khoản viện trợ quân sự khác cho Ukraine, theo trang The Kyiv Independent.

Liệu Ukraine có đang vượt qua Nga về số lượng xe tăng?

Vào tháng 2, chính phủ Đức thông báo rằng Ukraine sẽ nhận được ít nhất 100 xe tăng Leopard 1 với sự hợp tác của các đối tác quốc tế. Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius ngày 4.7 cho hay hàng chục chiếc xe tăng Leopard 1 do Đức và Đan Mạch cung cấp sẽ được chuyển giao "trong vài tuần tới".



Xem thêm: Ukraine đã vượt qua Nga về số lượng xe tăng?