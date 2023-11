Chiến sự ở Gaza chỉ đang tạm lắng

Tờ The Guardian hôm qua đưa tin Israel và Hamas tiếp tục trao đổi con tin và tù nhân sau nhiều giờ trì hoãn căng thẳng khiến nhiều người lo ngại thỏa thuận ngừng bắn tạm thời giữa 2 bên có thể sụp đổ.

Bộ Ngoại giao Qatar, bên trung gian trong thỏa thuận, thông báo rằng 13 con tin người Israel và 4 người Thái Lan đã được Hamas giao cho tổ chức Chữ thập đỏ quốc tế (ICRC). Theo chiều ngược lại, Israel đồng ý thả 39 người Palestine từ các trại giam, trong đó có 33 trẻ em và 6 phụ nữ. Trong đợt đầu tiên hôm 24.11, Hamas thả 13 người Israel để đổi lấy 39 người Palestine.



Dàn xếp tranh cãi

Ngay trước đợt trao trả, Hamas bất ngờ hoãn lại suốt nhiều giờ, khiến các bên như Qatar, Ai Cập và Mỹ liên tiếp gây áp lực. Theo tờ The Times of Israel, lực lượng quân sự của Hamas tuyên bố hoãn thả con tin cho đến khi Israel tuân thủ các điều khoản của thỏa thuận liên quan đến việc đưa xe cứu trợ vào phía bắc Dải Gaza và do Israel không tuân thủ các tiêu chuẩn đã thỏa thuận về thả tù nhân.

Xe cứu thương chở các con tin gần biên giới Israel - Gaza hôm 26.11

Tuy nhiên, Israel khẳng định đã cho phép 200 xe tải vào Gaza như yêu cầu, trong đó ít nhất 50 chiếc đã đến bắc Gaza như tổ chức Trăng lưỡi liềm đỏ Palestine xác nhận. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã gọi điện kêu gọi Quốc vương Qatar Tamim bin Hamad Al Thani tác động để Hamas tiếp tục tuân thủ thỏa thuận.

Phát ngôn viên Majed Al Ansari của Bộ Ngoại giao Qatar sau đó cho hay việc trao trả đã được khôi phục. Nhóm gồm 13 con tin Israel và 4 con tin Thái Lan được thả trong đêm. Văn phòng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết đã nhận danh sách các con tin Hamas dự kiến thả trong ngày 26.11 (giờ địa phương). Danh sách này đã được các quan chức an ninh kiểm tra và cơ quan chức năng đã thông báo đến gia đình các con tin.

Giữa nỗi kinh hoàng chiến tranh, trẻ em Gaza tìm được nơi có tiếng cười

Chờ diễn biến tiếp theo

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Qatar Majed al-Ansari cho biết nước này hy vọng "động lực" trong những ngày vừa qua sẽ dẫn đến việc gia hạn lệnh ngừng bắn vào ngày 27.11 và thúc đẩy các cuộc đàm phán hướng tới lệnh ngừng bắn lâu dài hơn. Thỏa thuận vốn khuyến khích tiếp tục thả con tin, với việc Israel đồng ý gia hạn thêm 1 ngày đình chiến cho mỗi 10 con tin được Hamas thả thêm.

Giới chức Ai Cập cho biết họ đã nhận được phản hồi tích cực từ cả 2 phía về ý tưởng kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 1 hoặc 2 ngày và thả thêm con tin, tù nhân. Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi kêu gọi một lệnh ngừng bắn lâu dài, chấm dứt tình trạng xung đột. Tuy nhiên, Tổng tham mưu trưởng Lực lượng phòng vệ Israel (IDF) Herzi Halevi tuyên bố cuộc chiến nhằm loại trừ Hamas sẽ tiếp diễn. "Chúng tôi sẽ lập tức quay lại tấn công Gaza sau khi kết thúc ngừng bắn. Chúng tôi làm vậy để Hamas tan rã, cũng là nhằm tạo nhiều áp lực để sớm đưa tất cả con tin trở về", ông nói.



