Chiến sự tối 27.8: Máy bay Nga phóng tên lửa, tướng Ukraine bí mật gặp tướng NATO?

Không quân Ukraine sáng nay 27.8 tuyên bố lực lượng phòng thủ nước này đã bắn hạ 4 tên lửa hành trình của Nga ở miền trung và miền bắc Ukraine trong đêm, theo trang The Kyiv Independent.

Tổng cộng có 8 mục tiêu trên không được theo dõi sau khi các tên lửa được phóng từ 5 máy bay Nga. Không quân Ukraine nói rằng các cuộc tấn công có thể nhắm vào tỉnh Kyiv.

Xem nhanh: Chiến dịch quân sự Nga ở Ukraine ngày 549 có diễn biến gì nóng?

Tỉnh trưởng Ruslan Kravchenko của tỉnh Kyiv nói rằng có 2 người bị thương và 10 tòa nhà bị hư hại do các mảnh vỡ tên lửa rơi xuống tại một khu vực chưa xác định trong tỉnh.

Toàn bộ Ukraine đã được cảnh báo không kích trong khoảng ba giờ vào sáng sớm 27.8 trước khi báo động được dỡ bỏ vào khoảng 6 giờ sáng.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với tuyên bố trên của Ukraine.

Một tòa nhà bị hư hại nghiêm trọng ở tỉnh Kyiv sau khi tên lửa Nga bị cho là đã bị bắn rơi trong khu vực vào ngày 27.8 The Kyiv Independent

Trong khi đó, phát ngôn viên Yaroslav Yakimkin của Nhóm Tác chiến miền Tây thuộc Nga ngày 27.8 nói rằng các đơn vị tấn công của nhóm đã đẩy lùi 4 cuộc phản công của Ukraine và kiểm soát hai cứ điểm ở khu vực Kupyansk trong tỉnh Kharkiv, thuộc miền đông Ukraine, theo TASS.



Ông Yakimkin còn nói rằng lực lượng Ukraine đã mất tới 3 trung đội, 2 xe tăng, 1 đơn vị súng cối và 2 xe bọc thép Kozak trong ngày qua.

Xem thêm: Chiến sự tối 15.8: Nga phóng tên lửa ồ ạt, Mỹ gửi thêm vũ khí cho Ukraine

Ukraine lại tấn công nhắm vào đất Nga?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.8 cáo buộc Kyiv đã cố gắng tấn công các mục tiêu của Nga bằng hai máy bay không người lái (UAV), nhưng những chiếc UAV đó đã bị hệ thống phòng không Nga tiêu diệt trên bầu trời trong hai tỉnh Bryansk và Kursk của Nga, theo Hãng tin TASS.

Một tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công bằng máy bay không người lái được báo cáo ở tỉnh Kursk (Nga), trong hình được công bố 27.8 Reuters

"Vào rạng sáng 27.8, chính quyền Kyiv đã thực hiện một nỗ lực khác nhằm tấn công khủng bố trên lãnh thổ Liên bang Nga bằng cách sử dụng các loại máy bay không người lái. Hai máy bay không người lái đã bị lực lượng phòng không phát hiện và phá hủy trong lãnh thổ thuộc Bryansk và Kursk", Bộ Quốc phòng Nga nói trong một tuyên bố

Cùng ngày, Tỉnh trưởng Roman Starovoyt của tỉnh Kursk viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một tòa nhà chung cư ở thành phố Kursk đã bị hư hại do bị một chiếc UAV đâm trúng trong đêm, theo TASS.

Ukraine chọc thủng tuyến phòng thủ đầu tiên của Nga?

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc và tuyên bố trên của Nga. Phía Nga cho rằng Ukraine đã tăng cường các cuộc tấn công bằng UAV và tên lửa vào sâu bên trong lãnh thổ Nga trong những tháng gần đây, dù Kyiv không công khai thừa nhận.

Xem thêm: Nga tố UAV Ukraine tấn công nhắm vào Moscow, Mỹ lên tiếng

Ukraine xác nhận cuộc gặp bí mật với tướng lĩnh NATO

Cố vấn hàng đầu của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết các quan chức phương Tây thường xuyên nhận được báo cáo cập nhật về tình hình chiến trường ở Ukraine, xác nhận thông tin về cuộc gặp gần đây giữa Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine Valery Zaluzhny và các chỉ huy NATO.

"Có rất nhiều cuộc gặp như thế", Cố vấn Mikhail Podoliak nói trên kênh truyền hình Ukraine ngày 26.8, theo Đài RT. Ông Podoliak còn nói rằng chiến lược quân sự của Kyiv vẫn "linh hoạt", phát triển phù hợp với tình hình thực địa.

"Bộ Tổng tham mưu liên tục đưa ra những điều chỉnh, tùy thuộc vào những gì đang diễn ra ở tiền tuyến. Những điều chỉnh này luôn được thảo luận với các đối tác của chúng tôi để hiện thực hóa việc cung cấp thêm [vũ khí]", ông Podoliak cho biết thêm.

Mỹ và Ukraine ‘bất đồng’ về chiến thuật phản công

Trước đó, tờ The Guardian ngày 26.8 đưa tin rằng cách đây 11 ngày, một số chỉ huy cấp cao nhất trong liên minh NATO đã đến một địa điểm bí mật ở biên giới Ba Lan-Ukraine để gặp ông Zaluzhny và cả đội chỉ huy của ông ấy. Mục tiêu của cuộc họp kéo dài 5 giờ là "giúp thiết lập lại chiến lược quân sự của Ukraine", theo The Guardian. Các quan chức Ukraine và NATO được cho là cũng đã thảo luận về kế hoạch cho mùa đông và hơn thế nữa.

Gần đây, tờ The New York Times và The Wall Street Journal loan tin các quan chức Mỹ và Anh đã có bất đồng với các nhà hoạch định Ukraine về chiến thuật. Họ than phiền rằng quân đội Ukraine đã phân tán các đơn vị được trang bị tốt nhất dọc theo chiến tuyến, thay vì tập trung tấn công vào một nơi.

Xem thêm: Mỹ dự báo xấu về cuộc phản công của Ukraine