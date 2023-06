Chiến sự tối 8.6: Ông Zelensky đến vùng lụt giữa cảnh báo về mìn trôi nổi

Tổng thống Ukraine đến vùng lụt

Reuters đưa tin Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 8.6 đã đến tỉnh Kherson ở miền nam nước này, nơi đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng ngập lụt sau vụ vỡ đập Nova Kakhovka trên sông Dnipro hai ngày trước.

"Nhiều vấn đề quan trọng đã được thảo luận. Tình hình hoạt động của quân đội tại khu vực sau thảm họa, sơ tán dân cư khỏi các vùng có thể ngập lụt, ngăn chặn các sự cố khẩn cấp do vụ vỡ đập gây ra, tổ chức hỗ trợ cuộc sống tại các khu vực bị ngập lụt", ông Zelensky cho biết trên Telegram.

Ông Zelensky tại Kherson ngày 8.6 REUTERS

Theo tờ The Guardian, ít nhất 3 người đã thiệt mạng ở khu vực hữu ngạn (bờ tây) sông Dnipro hiện do Ukraine kiểm soát, nơi có thành phố Kherson. Thành phố này cách đập Kakhovka khoảng 60 km về phía hạ lưu. Trong khi đó, hãng tin RIA dẫn lời thị trưởng thành phố Nova Kakhovka, nằm gần con đập và thuộc khu vực tả ngạn (bờ đông) sông Dnipro hiện do Nga kiểm soát, cho biết ít nhất 5 người đã thiệt mạng.

Thống đốc Oleksandr Prokudin phía Ukraine trước đó cho biết khoảng 600 km2 diện tích đang chìm trong nước, phần lớn (68%) nằm ở phía bờ sông mà Nga kiểm soát, và cho đến nay Ukraine đã sơ tán gần 2.000 người, theo Reuters.

Hãng tin TASS dẫn thông báo từ các cơ quan an ninh Nga cho hay khoảng 14.000 ngôi nhà đã bị ngập sau vụ vỡ đập và khoảng 4.300 người đã được sơ tán. Những con số này đều khó có thể được xác thực một cách độc lập.

Cùng ngày, Điện Kremlin cáo buộc Ukraine nã pháo vào lực lượng cứu hộ Nga tại khu vực bị ngập lụt, đồng thời cho biết Tổng thống Nga Vladimir Putin đang theo dõi tình hình ở Kherson sau vụ vỡ đập hôm 6.6, theo Reuters. Ukraine chưa lập tức lên tiếng về cáo buộc này.

Nguy cơ từ mìn trôi nổi sau vụ vỡ đập

Hội Chữ thập đỏ Quốc tế ngày 8.6 cho biết lượng mìn đã trồi lên và phân tán do nước lụt dâng cao ở vùng hạ lưu đập Kakhovka có thể gây nguy hiểm nghiêm trọng cho dân thường trong nhiều thập niên tới, theo Reuters.

Một khu vực bị ngập ở Kherson sau vụ vỡ đập REUTERS

"Trước kia chúng ta biết những mối nguy hiểm ở đâu. Bây giờ chúng ta không biết. Tất cả những gì chúng ta biết là chúng ở đâu đó về phía hạ lưu", Reuters dẫn lời ông Erik Tollefsen, người đứng đầu Đơn vị Ô nhiễm Vũ khí tại Hội Chữ thập đỏ Quốc tế.

Ông Tollefsen cho biết "chúng tôi vô cùng bàng hoàng khi xem tin tức". Ông cũng tiết lộ rằng các quả mìn thời Thế chiến 2 vẫn còn hoạt động khi được tìm thấy dưới nước ở Đan Mạch vào năm 2015.

Bên cạnh mìn sát thương, cả Nga và Ukraine đã sử dụng một lượng lớn đạn pháo và mìn chống tăng. Ông Tollefsen nói số lượng mìn chính xác ở Ukraine là không rõ ràng, nhưng đó là "con số rất lớn".

Tình hình nhà máy điện hạt nhân

Mực nước tại một hồ chứa ở miền nam Ukraine đang xuống mức thấp nguy hiểm sau vụ vỡ đập và việc này có thể ảnh hưởng đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia gần đó, theo công ty giám sát các đập thủy điện Ukraine, Ukrhydroenergo.

Tổng giám đốc Ihor Syrota của Ukrhydroenergo nói với truyền hình Ukraine rằng việc mực nước giảm xuống dưới mức hiện tại ở hồ chứa nước Kakhovka có thể ảnh hưởng đến nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia cũng như nguồn cung cấp nước cho các khu vực khác.

"Chúng tôi sắp chạm mực nước chết là 12,7 mét, sau đó sẽ không có bất kỳ nguồn nước nào cho các hồ làm mát tại nhà máy điện Zaporizhzhia, cũng như cho mọi khu vực", Reuters dẫn lời ông Syrota.

Energoatom, công ty quản lý năng lượng hạt nhân của Ukraine, cùng ngày cho biết tình hình tại nhà máy Zaporizhzhia đến sáng 8.6 vẫn "ổn định và trong tầm kiểm soát".

Cơ quan giám sát nguyên tử của Liên Hiệp Quốc trước đó cho biết nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu có đủ nước để làm mát các lò phản ứng trong "vài tháng" từ một hồ nằm về phía thượng nguồn hồ chứa Kakhovka.

Tấn công ở miền đông Ukraine

Reuters dẫn lời tỉnh trưởng Pavlo Kirilenko của tỉnh Donetsk ngày 8.6 cho biết một cuộc pháo kích trong đêm của Nga đã giết chết 3 người, trong đó có một cậu bé 4 tuổi, tại thị trấn Ukrainsk. Theo ông Kirilenko, 5 người, bao gồm 3 trẻ em, cũng bị thương trong vụ tấn công đó và 2 người khác bị thương trong các vụ tấn công khác tại tỉnh này khu vực.

Hãng tin TASS cùng ngày đưa tin "tên lửa đã bay qua Luhansk" và nhiều tiếng nổ đã vang lên tại thành phố này. Đây là thành phố lớn nhất của tỉnh cùng tên, cũng ở miền đông Ukraine.

Trong khi đó, giới chức tỉnh Belgorod của Nga cho biết hai khu vực dân cư thuộc tỉnh này đã bị máy bay không người lái tấn công, theo The Guardian. Belgorod, giáp với tỉnh Kharkiv của Ukraine, đã liên tục hứng chịu tấn công trong những tuần gần đây.