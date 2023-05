Nga cảnh báo sự cố vỡ đập đe dọa nhà máy điện hạt nhân

Hãng TASS ngày 5.5 dẫn lời ông Renat Karchaa, cố vấn Tổng giám đốc Tập đoàn năng lượng hạt nhân Nga Rosenergoatom, cảnh báo một sự cố tiềm tàng tại đập Kakhovka có thể làm ngập nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại tỉnh Zaporizhzhia.



Đập Kakhovka trên sông Dnipro gần thành phố Nova Kakhovka, tỉnh Kherson REUTERS

Đây là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu, bị Nga kiểm soát vào thời gian đầu chiến dịch quân sự tại Ukraine.

"Sự cố của con đập đặt ra mối đe dọa cho thị trấn Enerhodar và nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia. Các đường dây điện cho các bể phun làm mát cũng như cho các trạm bơm, có thể bị ngập. Điều này sẽ tạo ra vấn đề cho việc sử dụng nhà máy và gây nguy cơ cho an toàn hạt nhân", ông Karchaa nói.

Vị cố vấn ước tính ít nhất 3 ngôi làng với dân số tổng cộng 15.000-18.000 người sẽ bị ngập nếu sự cố vỡ đập xảy ra.

Trước đó, chính trị gia Nga Vladimir Rogov, Chủ tịch phong trào We are Together with Russia (Chúng tôi đồng hành cùng Nga) thông báo mực nước tại hồ chứa Kakhovka đã tăng 17 m, cao hơn 2,5 m so với mức bình thường. Ông cảnh báo nếu vỡ đập, hàng chục ngàn người tại Zaporizhzhia.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia tại tỉnh Zaporizhzhia REUTERS

Ông Vladimir Leontyev, thị trưởng do Nga bổ nhiệm tại thành phố Nova Kakhovka gần nhà máy thủy điện Kakhovka, ngày 4.5 dự báo mực nước trong hồ chứa Kakhovka sẽ rút dần từ tuần sau.

Những hình ảnh từ vệ tinh hồi tháng 11 năm ngoái cho thấy đập Kakhovka bị hư hại, sau khi Nga rút khỏi thành phố Kherson gần đó. Nga và Ukraine tố cáo nhau tấn công con đập.

Theo Reuters, bình luận của ông Karchaa mâu thuẫn với tuyên bố của các quan chức Ukraine hồi cuối tháng 3, những người lo ngại thiếu nước để làm mát các lò phản ứng tại nhà máy điện Zaporizhzhia vào cuối mùa hè này vì Nga xả nước khỏi hồ chứa cung cấp nước cho nhà máy.