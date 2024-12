Chiến sự Ukraine ngày 1.027: Ông Putin tuyên bố Nga chủ động hoàn toàn

Quân đội Ukraine ngày 16.12 thông báo Nga đã phóng 49 máy bay không người lái (UAV) đến tấn công trong đêm, theo Reuters. Phía Ukraine bắn hạ 27 chiếc và mất dấu 19 chiếc, có thể do tác chiến điện tử. Ba chiếc còn lại vẫn bay trong không phận Ukraine tính đến sáng cùng ngày. Các cuộc tấn công của Nga khiến ít nhất 6 người bị thương trong vòng 24 giờ.

Theo thông báo, Nga đã mất 763.510 binh sĩ từ khi khởi động chiến dịch tại Ukraine vào ngày 24.2.2022, trong đó có 1.070 người trong 24 giờ trước đó. Ngoài ra, Nga còn tổn thất 9.563 xe tăng, 19.736 xe thiết giáp chiến đấu, 31.480 phương tiện khác và xe bồn, 21.151 khẩu pháo, 1.256 hệ thống rốc két phóng loạt, 1.025 hệ thống phòng không, 369 máy bay, 329 trực thăng, 20.372 UAV, 28 tàu thuyền và một tàu ngầm. Không thể xác thực số liệu này.

Nga không bình luận về những con số trên.

Ukraine phá kho đạn Nga

Trang The Kyiv Independent ngày 16.12 dẫn nguồn tin cho biết Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) trước đó vài ngày đã sử dụng UAV tấn công thành công kho đạn của Nga gần làng Markine hiện do Moscow kiểm soát tại tỉnh Donetsk. Kho vũ khí chứa hàng ngàn quả đạn pháo, tên lửa dẫn đường chống tăng, mìn, lựu đạn và hàng triệu viên đạn cho những loại súng với cỡ nòng khác nhau. Một kho nhiên liệu và dầu nhờn gần đó cũng bị phá hủy.

Nga chưa bình luận về vụ việc. Bộ Quốc phòng Nga cùng ngày thông báo đã giành thêm quyền kiểm soát làng Yelyzavetivka tại tỉnh Donetsk, cách thị trấn giàu tài nguyên Kurakhove khoảng 10 km.

Lực lượng thân Nga tại Donetsk hồi tháng 7.2022 ẢNH: REUTERS

Trước đó, lãnh đạo Donetsk do Nga bổ nhiệm Denis Pushilin tuyên bố binh sĩ Nga đã giành được làng Shevchenko cũng tại tỉnh Donetsk. Ông Pushilin còn nói lực lượng Nga đã đẩy lùi nhiều đợt phản công của Ukraine gần Shevchenko, ngôi làng nằm gần thành phố chiến lược Pokrovsk mà Nga đã nhắm đến từ lâu. Chiến thắng tại Shevchenko tạo điều kiện thuận lợi cho quân Nga trong việc cải thiện tình hình và hướng đến Pokrovsk, theo vị quan chức.

Ông Putin nói Nga chủ động hoàn toàn

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 16.12 có cuộc họp tại Bộ Quốc phòng Nga về tình hình xung đột Ukraine. Theo hãng tin Sputnik, nhà lãnh đạo tuyên bố quân đội Nga đang nắm chắc quyền chủ động chiến lược trên toàn bộ tiền tuyến tại Ukraine và đang tiến quân nhanh.

Tổng thống Putin cho biết quân đội Nga đã kiểm soát 189 khu định cư trong năm nay và miêu tả 2024 là năm "bản lề" cho chiến dịch quân sự.

Ông tố cáo Mỹ châm dầu vào lửa khi tiếp tục cung cấp vũ khí, tài chính và cố vấn cho Ukraine. Nhà lãnh đạo cáo buộc Mỹ ngụy tạo "mối đe dọa từ Nga" để khiến dân chúng hoảng sợ, áp dụng chiến thuật đẩy Nga vượt ra khỏi lằn ranh đỏ. Ông Putin cũng tái khẳng định chính sách răn đe hạt nhân của Nga và bác bỏ thông tin cho rằng đó chỉ là lời đe dọa suông.

Tại sự kiện, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Andrei Belousov thông báo quân đội Nga đã kiểm soát gần 4.500 km2 lãnh thổ trong năm nay và đang giành được khoảng 30 km2 mỗi ngày. Ông cho hay Ukraine chỉ còn nắm giữ chưa đầy 1% diện tích tỉnh Luhansk ở miền đông và 25-30% Donetsk, Kherson và Zaporizhzhia.

Nga tuyên bố sáp nhập cả 4 vùng này vào năm 2022 dù chưa kiểm soát toàn bộ.

Ukraine chưa có bình luận về phát ngôn của giới lãnh đạo Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại cuộc họp mở rộng của Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.12 ẢNH: AFP

Lính Triều Tiên thiệt mạng tại Kursk?

Cơ quan Tình báo quân sự Ukraine ngày 16.12 cho biết các đơn vị của CHDCND Triều Tiên chiến đấu cho Nga đã tổn thất 30 binh sĩ tại tỉnh Kursk (Nga) trong cuối tuần qua. Ukraine mở đợt tấn công tại Kursk vào hồi tháng 8 và lần đầu công bố lính Triều Tiên hiện diện tại Kursk vào tháng 10.

Nga không xác nhận và cũng không phủ nhận sự xuất hiện của các binh sĩ Triều Tiên. Bình Nhưỡng ban đầu bác bỏ nhưng sau đó nói nếu có việc triển khai như vậy thì cũng hoàn toàn hợp pháp.

Theo cơ quan của Ukraine, do thiệt hại nên các nhóm tấn công đang được bổ sung nhân sự, đặc biệt từ lữ đoàn độc lập 94 của Triều Tiên để tiếp tục các hoạt động chiến đấu tại Kursk.

Đây được cho là lần đầu tiên Ukraine ghi nhận tổn thất của Triều Tiên ở quy mô và chi tiết như trên. Những thiệt hại này được báo cáo gần các làng Plekhovo, Vorozhba và Martynovka.

Điện Kremlin hôm qua từ chối bình luận về thông tin trên, theo Reuters.

Trước đó, hôm 14.12, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói Nga đang sử dụng binh sĩ Triều Tiên lần đầu tiên cho cuộc tấn công tại Kursk. Trả lời phỏng vấn CBS News sau đó một ngày, đại sứ Ukraine tại Mỹ Oksana Markarova nói rằng hàng trăm binh sĩ Triều Tiên đang tham chiến cùng Nga tại Kursk.

Trong ngày 16.12, Mỹ, Anh, Canada, Hàn Quốc, Nhật Bản, New Zealand và Liên minh châu Âu ra tuyên bố chung cho rằng sự hỗ trợ trực tiếp của Triều Tiên cho Nga để chống lại Ukraine đánh dấu "bước mở rộng nguy hiểm" của xung đột, đặt ra hậu quả nghiêm trọng cho an ninh châu Âu và Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương.

Mỹ, EU cấm vận Nga

Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua gói cấm vận thứ 15 lên Nga vì xung đột tại Ukraine, Reuters dẫn thông báo của Ủy ban châu Âu ngày 16.12 cho biết. EU bổ sung 52 tàu vào danh sách bị cáo buộc giúp Nga né tránh lệnh cấm giao dịch dầu mỏ, vũ khí và ngũ cốc, nâng tổng số tàu bị cấm lên 79 chiếc.

Thêm 84 cá nhân và thực thể khác bị đưa vào danh sách cấm vận, gồm 7 cá nhân và thực thể Trung Quốc. Những bên bị cấm vận sẽ bị cấm đi lại và đóng băng tài sản.

Cùng ngày, Bộ Tài chính Mỹ công bố lệnh cấm vận mới đối với các ngân hàng, tướng quân đội và quan chức Triều Tiên vì có hoạt động hỗ trợ tài chính và quân sự cho Nga. Một số công ty hàng hải Nga cũng bị cấm vận.

Ông Trump tính chấm dứt xung đột lâu dài

Hạ nghị sĩ Mỹ Mike Waltz, người được Tổng thống đắc cử Donald Trump đề cử làm Cố vấn an ninh quốc gia, ngày 15.12 nói với CBS News rằng đội ngũ của chính quyền sắp tới đang thảo luận việc chấm dứt lâu dài xung đột Nga - Ukraine thay vì chỉ tạm ngừng bắn.

Trước đó, có ý kiến cho rằng ông Trump có thể đề xuất đóng băng chiến sự và gác lại kế hoạch kết nạp Ukraine vào NATO.

Theo ông Waltz, từ khi tái đắc cử, ông Trump và đội ngũ cố vấn đã liên lạc với các đối tác châu Âu và Ukraine về cách chấm dứt xung đột "theo cách khôi phục ổn định, ngăn chặn tàn sát và hy vọng mang lại một cái kết lâu dài, không chỉ là tạm dừng".

Ông Trump đã gặp Tổng thống Zelensky và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tại Paris hôm 7.12 để thảo luận về tình hình chiến sự. Theo Reuters, ông Trump kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức trong khi ông Zelensky yêu cầu đảm bảo an ninh cho Ukraine. Tổng thống đắc cử Mỹ cũng kêu gọi châu Âu đóng vai trò lớn hơn trong việc đảm bảo an ninh sau khi đạt thỏa thuận ngừng bắn.

Khi được hỏi về cuộc gặp của ông Trump và Thủ tướng Hungary Viktor Orban hôm 9.12, ông Waltz cho biết lãnh đạo Hungary thường xuyên tiếp xúc với phía Nga và có quan hệ tốt với ông Trump. Ông Waltz cho hay đội ngũ tại Nhà Trắng sắp tới sẽ xem xét kỹ đề xuất ngừng bắn vào Giáng sinh của ông Orban như "bước đầu tiên để chấm dứt chiến sự".

Theo The Kyiv Independent, Hungary cho rằng Ukraine đã bác bỏ đề xuất ngừng bắn và trao đổi tù binh với Nga trong khi một quan chức Ukraine nói Budapest chưa từng thảo luận việc này với Kyiv.