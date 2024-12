Chiến sự Ukraine ngày 1.026: Tình báo Ukraine dùng HIMARS tấn công tàu lửa Nga?

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng tổng cộng 108 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 14.12 và rạng sáng 15.12, theo trang tin The Kyiv Independent.

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ thành công 56 chiếc UAV, 49 chiếc đã biến mất khỏi radar và đường bay chính xác của chúng vẫn chưa được biết, trong khi 3 chiếc đã gặp trục trặc và quay trở lại lãnh thổ Nga.

Điểm xung đột: Kiểu không chiến mới ở Ukraine; Syria bức xúc vì hoạt động của Israel

Cuộc tấn công mới của Nga nhắm vào 10 tỉnh thuộc Ukraine, gồm Chernihiv, Sumy, Kyiv, Poltava, Cherkasy, Khmelnytskyi, Mykolaiv, Kharkiv, Donetsk và Dnipropetrovsk, theo The Kyiv Independent.

Trong đó, Tỉnh trưởng Vitalii Kim của tỉnh Mykolaiv thuộc miền nam Ukraine thông báo 2 người bị thương và một cơ sở hạ tầng tại thành phố Mykolaiv bị hư hại.

Vụ nổ của một máy bay không người lái được nhìn thấy trên bầu trời thủ đô Kyiv của Ukraine trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái ngày 5.12 Ảnh: Reuters

Cũng theo ông Kim, vào sáng sớm 15.12, lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ 4 UAV trong tỉnh Mykolaiv. Sau đó, một chiếc UAV tấn công thành phố Mykolaiv lúc 6 giờ 57 sáng 15.12 (giờ địa phương), làm hư hại một cơ sở hạ tầng và làm bị thương hai công nhân.

Đến tối 15.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố trên của phía Ukraine.

Nga tuyên bố phá hủy nhiều vũ khí do Mỹ cung cấp cho Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga ngày 15.12 tuyên bố các lực lượng Nga đã giành được quyền kiểm soát đối với hai khu vực Vesyoly Gai và Pushkino ở Donetsk, theo Hãng tin TASS.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các nhóm tác chiến đã gây ra tổng cộng 1.300 thương vong cho quân đội Ukraine trong 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố các nhóm tác chiến đã khiến lực lượng Ukraine mất 2 xe chiến đấu bộ binh Bradley do Mỹ sản xuất, 2 khẩu lựu pháo do Mỹ cung cấp, 2 khẩu pháo M777 do Mỹ cung cấp và 4 bệ phóng tên lửa Patriot do Mỹ sản xuất.

Ukraine cách chức tướng chỉ huy vùng Donetsk khi trung tâm hậu cần nguy ngập

Các lực lượng Nga còn "tấn công cơ sở hạ tầng của các sân bay quân sự, nơi tập trung quân địch và vũ khí tại 146 khu vực", theo Bộ Quốc phòng Nga.

Đến tối 15.12 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Mỹ đối với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Tình hình ở Kursk

Bộ Quốc phòng Nga chiều 15.12 tuyên bố thương vong của Ukraine tại tỉnh Kursk thuộc Nga trong 24 giờ trước đó lên tới hơn 400 người, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga còn khẳng định lực lượng Ukraine ở Kursk mất thêm 1 xe tăng, 2 xe chiến đấu bộ binh và 3 xe chiến đấu bọc thép, 7 xe cơ giới và 10 súng cối.

Kể từ khi giao tranh ở Kursk vào ngày 6.8, lực lượng Ukraine đã mất hơn 40.860 quân, 241 xe tăng, 180 xe chiến đấu bộ binh, 125 xe bọc thép chở quân, 1.256 xe chiến đấu bọc thép, 1.138 xe cơ giới, 314 khẩu pháo và 40 bệ phóng rốc két phóng loạt, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Đến tối 15.12 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố mới của Bộ Quốc phòng Nga.

Ông Trump nói sẽ không 'bỏ rơi' Ukraine, phản đối bắn tên lửa ATACMS sâu vào đất Nga

Ukraine tấn công tàu lửa Nga bằng HIMARS?

Trang tin The Kyiv Independent ngày 15.12 dẫn một nguồn tin tình báo nói rằng các cơ quan tình báo Ukraine đã phá hủy tàu lửa Nga chở 40 bồn nhiên liệu tại khu vực do Nga kiểm soát ở tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine ngày 14.12.

Nguồn tin còn khẳng định mục đích của hoạt động này là phá vỡ tuyến đường tiếp tế được Nga sử dụng để vận chuyển nhiên liệu từ bán đảo Crimea đến tỉnh Zaporizhzhia. Hoạt động này được thực hiện chung bởi Cơ quan An ninh Ukraine (SBU), Nhóm Tavria của quân đội Ukraine, Cơ quan Tình báo quân đội (HUR) và Lực lượng Hoạt động đặc biệt (SSO).

Cũng theo nguồn tin, hoạt động phá hủy tàu lửa Nga bắt đầu bằng việc SBU tổ chức một nhiệm vụ phá hoại đường ray xe lửa gần làng Oleksiivka thuộc huyện Bilmak.

Khi tàu lửa Nga chở 40 bồn nhiên liệu đang di chuyển dọc theo đường ray, một vụ nổ đã khiến tàu trật đường ray và một số bồn nhiên liệu bốc cháy, theo nguồn tin.

HIMARS trong một lần được khai hỏa ở Ukraine Ảnh: Reuters

Nguồn tin còn khẳng định lực lượng Ukraine đã khai hỏa hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ cung cấp nhắm vào đầu máy xe lửa và các toa tàu ngoài cùng, ngăn không cho lực lượng Nga bảo vệ được bồn nhiên liệu nào.

Hoạt động trên đã phá hủy hoàn toàn đầu máy xe lửa và 40 bồn nhiên liệu, làm tê liệt một tuyến đường tiếp tế quan trọng cho lực lượng Nga trong khu vực và khiến tuyến đường sắt bị nhắm tới không thể hoạt động, theo nguồn tin.

Đến tối 15.12 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

