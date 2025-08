Chiến sự Ukraine ngày 1.259: Kharkiv bị oanh tạc ngay sau khi ông Zelensky đến thăm

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.8 có chuyến thăm các đơn vị tiền tuyến tại tỉnh Kharkiv ở đông bắc Ukraine. Rạng sáng 5.8, tỉnh này bị thiệt hại nghiêm trọng sau đợt tấn công của Nga.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thăm tiền tuyến gần Vovchansk ở Kharkiv ngày 4.8 ẢNH: TELEGRAM TỔNG THỐNG ZELENSKY

Các quan chức Ukraine cho biết ít nhất 1 người thiệt mạng và 10 người bị thương, gồm 2 trẻ em, do đợt tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) và tên lửa của Nga tại thị trấn Lozova (Kharkiv), đợt không kích lớn nhất từ đầu chiến sự tại đô thị này, theo Reuters.

Đòn tấn công phá hủy ga tàu và các cơ sở hạ tầng khác tại thị trấn, trung tâm giao thông của tỉnh Kharkiv. Một số vùng tại Kharkiv cũng bị mất điện và nước sau vụ việc.

Nhà điều tra tại hiện trường vụ UAV tấn công Lozova ngày 5.8 ẢNH: AFP

Tổng thống Zelensky cáo buộc rằng Nga đã tấn công hạ tầng dân sự tại Lozova bằng hơn 25 UAV.

Nga chưa bình luận về cáo buộc nhưng lâu nay luôn khẳng định nước này không tấn công mục tiêu dân sự.

Cùng ngày, Không quân Ukraine thông báo Nga đã phóng 1 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 46 UAV đến tấn công các vùng lãnh thổ Ukraine trong đêm. Trong số đó, 29 UAV bị ngăn chặn.

Ga tàu tại Lozova (tỉnh Kharkiv) bị hư hại sau cuộc tấn công rạng sáng 5.8 ẢNH: REUTERS

Trong chuyến thăm Lữ đoàn bộ binh cơ giới độc lập 57 tại khu vực Vovchansk, tỉnh Kharkiv ngày 4.8, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng lính đánh thuê từ Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan và nhiều nước châu Phi đang chiến đấu cho lực lượng Nga.

Theo trang The Kyiv Independent, ông Zelensky đưa ra cáo buộc sau khi gặp gỡ và nghe báo cáo từ các chỉ huy trên tiền tuyến. "Các binh sĩ trên mặt trận này đang ghi nhận sự tham gia của lính đánh thuê từ Trung Quốc, Tajikistan, Uzbekistan, Pakistan và nhiều nước châu Phi. Chúng tôi sẽ đáp trả", ông Zelensky nói.

Thị trấn Vovchansk cách biên giới Nga chỉ 5 km, là chiến trường ác liệt từ khi Nga mở đợt tiến công mới tại Kharkiv vào tháng 5.2024.

Ông Zelensky thảo luận tình hình với các binh sĩ một lữ đoàn tại Kharkiv ngày 4.8 ẢNH: AFP

Pakistan đã bác bỏ cáo buộc cho rằng công dân nước này tham gia cuộc xung đột, gọi đó là thông tin "vô căn cứ". "Đến nay, Pakistan chưa được giới chức Ukraine chính thức tiếp cận, cũng như chưa được cung cấp bằng chứng có thể xác minh nào để chứng minh những tuyên bố đó. Chính phủ Pakistan sẽ làm việc về vấn đề này với phía Ukraine và yêu cầu làm rõ", Bộ Ngoại giao Pakistan tuyên bố ngày 5.8.

Nga, Uzbekistan và Tajikistan chưa lên tiếng.

Trung Quốc cũng chưa bình luận nhưng từng phản ứng với những tuyên bố tương tự trước đây của Ukraine. Theo Hoàn Cầu thời báo, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã kêu gọi các bên liên quan phải đúng đắn và tỉnh táo về vai trò của Trung Quốc và tránh đưa ra những phát biểu vô trách nhiệm.

Hồi tháng 4, ông Zelensky nói hàng trăm công dân Trung Quốc tham gia chiến sự bên phía Nga. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm khi đó nói rằng chính phủ Trung Quốc luôn yêu cầu công dân tránh xa khu vực xung đột, tránh liên quan xung đột và hoạt động quân sự của bất kỳ bên nào.

Đến nay, Nga mới chỉ thừa nhận binh sĩ CHDCND Triều Tiên tham gia cùng quân đội nước này để ngăn chặn cuộc tiến công của Ukraine tại tỉnh Kursk (Nga).

Trong diễn biến liên quan, phái đoàn Nga tại Liên Hiệp Quốc ngày 5.8 tổ chức phiên họp không chính thức tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc về chiến dịch của Ukraine tại Kursk, theo TASS.

Chủ tịch Ủy ban Điều tra Nga Alexander Bastrykin cùng ngày cho biết Nga đã xác định công dân của nhiều nước tham gia chiến dịch Kursk của Ukraine.

Nga phát triển xuồng không người lái tự sát, Ukraine lo lắng theo dõi

Nga giành thêm làng tại Dnipropetrovsk

Ngày 5.8, Nga cho biết quân đội nước này đã giành kiểm soát ngôi làng mang tên Sichneve ở vùng Dnipropetrovsk, miền trung Ukraine, đẩy nhanh phần kiểm soát của Moscow đối với khu vực công nghiệp trọng điểm phía đối phương, theo AFP.

Các lực lượng Nga gần đây tuyên bố đã kiểm soát được lãnh thổ tại Dnipropetrovsk lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự vào năm 2022. Trong tuần qua, Kyiv đã phủ nhận bất kỳ sự hiện diện nào của Nga tại vùng Dnipropetrovsk.

Ukraine tung bằng chứng nói diệt 8 đại đội Nga tại Sumy

Lực lượng đặc nhiệm tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 5.8 tuyên bố đã đẩy lùi một nỗ lực tiến quân của Nga tại tỉnh Sumy, "tiêu diệt hơn 8 đại đội Nga" trong trận chiến.

"Tổng thiệt hại của Nga: ít nhất 334 người thiệt mạng, hơn 550 người bị thương", The Kyiv Independent trích đăng tuyên bố của HUR, kèm theo một video về các cuộc giao tranh.

Quân Nga đã tiến vào Sumy vào đầu năm nay sau khi tái chiếm phần lớn tỉnh Kursk lân cận ở Nga, nhằm thiết lập một "vùng đệm" dọc theo biên giới đông bắc Ukraine. Trong cuộc giao tranh gần đây, các binh sĩ thuộc Đơn vị Đặc nhiệm Tymur của Ukraine đã di chuyển ra sau phòng tuyến Nga và dọn sạch các vị trí của Nga, làm gián đoạn việc cung cấp nhu yếu phẩm và đạn dược, theo HUR.

"Theo các thông tin liên lạc bị chặn, binh lính Nga từ chối tấn công các vị trí của Đơn vị Đặc nhiệm Tymur, viện dẫn những lý do bịa đặt", cơ quan tình báo Ukraine tuyên bố trên kênh Telegram của mình.

Nga chưa bình luận gì về những thông tin trên. Nước này đã tăng cường chiến dịch tại Sumy vào tháng 6 trong đợt tiến công mùa hè. Tuy nhiên, Ukraine tuyên bố đã có thể ngăn chặn bước tiến của đối phương và giành lại một số ngôi làng.

Châu Âu mua vũ khí Mỹ cho Ukraine

Hệ thống phòng thủ tên lửa Patriot tại Ukraine ẢNH: REUTERS

Ngày 5.8, Thụy Điển thông báo nước này cùng 2 đồng minh Bắc Âu là Na Uy và Đan Mạch sẽ tài trợ thiết bị và đạn dược trị giá 500 triệu USD cho Ukraine, theo một kế hoạch mới nhằm đẩy nhanh việc giao hàng từ các kho dự trữ của Mỹ.

Theo AFP, các khoản mua sắm sẽ được thực hiện theo cơ chế Danh sách yêu cầu ưu tiên Ukraine (PURL) do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thư ký NATO Mark Rutte khởi động vào tháng trước.

Hà Lan ngày 4.8 là nước đầu tiên tham gia cơ chế này khi công bố khoản tài trợ 500 triệu euro (577 triệu USD) để giúp Ukraine.

"Ukraine không chỉ chiến đấu cho an ninh của chính mình, mà còn cho an ninh của chúng ta. Đó là lý do tại sao Thụy Điển, cùng với Đan Mạch và Na Uy, đã đồng ý đóng góp vào sáng kiến của Mỹ để bán thiết bị quốc phòng nhằm tài trợ cho Ukraine", Bộ trưởng Quốc phòng Thụy Điển Pal Jonson phát biểu tại một cuộc họp báo.

Chính phủ Thụy Điển cho biết rằng "hỗ trợ sẽ bao gồm các hệ thống phòng không, đạn dược cho hệ thống Patriot, các hệ thống chống tăng, đạn dược và phụ tùng thay thế". Phần đóng góp của Thụy Điển là 275 triệu USD, Na Uy là 146 triệu USD và phần còn lại của Đan Mạch.