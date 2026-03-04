Chiến sự Ukraine ngày 1.469: Ukraine ra ‘quyết định lịch sử’

Theo Kyiv Post ngày 3.3, quyết định trên, được Thủ tướng Ukraine Yulia Svyrydenko thông báo ngày 2.3, là sự mở rộng từ một dự án thí điểm được khởi động vào tháng 11.2025, nhằm tích hợp các cơ sở thuộc khu vực tư nhân vào hệ thống phòng không thống nhất của Ukraine, đặt dưới sự chỉ huy của quân đội nước này.

Truyền thông Ukraine cho hay đây được xem là “bước đi lịch sử”, với việc doanh nghiệp tư nhân được tự bố trí hệ thống phòng không nhằm bảo vệ cơ sở của mình, phối hợp với quân đội chính quy, trong bối cảnh lực lượng Nga gia tăng tập kích vào hạ tầng năng lượng.

Binh sĩ Ukraine thử nghiệm xe không người lái lắp súng máy M2 hồi tháng 1 ẢNH: AFP

Theo thông cáo của chính phủ Ukraine, quy định được cập nhật sẽ đưa ra các cơ chế giám sát rõ ràng hơn trong khi quân đội vẫn sẽ là bên ra quyết định sau cùng.

Các đợt tấn công từ Moscow buộc Kyiv phải tìm kiếm mô hình phòng thủ linh hoạt hơn cho các tài sản chiến lược. Chính phủ Ukraine cũng đang ban hành các yêu cầu về trình độ chuyên môn đối với nhân viên phục vụ trong các đơn vị phòng không trực thuộc doanh nghiệp. Nhân viên sẽ được đào tạo và cấp chứng chỉ tại các cơ sở do Bộ Quốc phòng chỉ định.

Theo những thay đổi này, Bộ Tư lệnh Không quân của quân đội Ukraine sẽ được phép tạm thời chuyển giao các hệ thống phòng không và đạn dược cho các doanh nghiệp theo từng trường hợp cụ thể.

Ông Zelensky nói Nga đang tính huy động thêm 400.000 quân

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 3.3 cho biết Nga đang chuẩn bị huy động thêm 400.000 quân nhân phục vụ xung đột tại Ukraine. Ông Zelensky tuyên bố lực lượng Nga tổn thất 35.000 binh sĩ mỗi tháng và cần bổ sung. Moscow không bình luận về thông tin này.

Ông Zelensky khẳng định Ukraine muốn tìm giải pháp ngoại giao, song cũng sẽ củng cố quân đội để đối phó. Ông nói Ukraine đang đa dạng hóa các phương pháp tác chiến để bù đắp những thách thức về nhân lực.

Lãnh đạo Ukraine nói rằng đàm phán hòa bình Nga - Ukraine vẫn dự kiến diễn ra vào tuần này, dù địa điểm có thể thay đổi từ Abu Dhabi (Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất) đến một nơi khác, do tình hình chiến sự Trung Đông.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov hôm 2.3 cho biết việc tiếp tục đàm phán với Ukraine cũng là vấn đề lợi ích của Moscow. Ông nhấn mạnh Nga vẫn ưu tiên đạt được một giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 4 năm.

Nga kiểm soát thêm khu định cư, Ukraine phản công ở phía nam

Bộ Quốc phòng Nga ngày 3.3 cho biết lực lượng nước này đã kiểm soát thêm khu định cư Bobylevka ở tỉnh Sumy, phía bắc Ukraine và Veselyanka, tỉnh Zaporizhzhia ở phía nam Ukraine.

Theo Hãng TASS ngày 3.3, quân đội Ukraine đã tập kích tỉnh Belgorod với gần 200 UAV trong vòng 24 giờ, ngoài ra tỉnh Bryansk của Nga cũng ghi nhận đợt tấn công với hơn 50 UAV Ukraine.

Trong khi đó, Kyiv thông báo Moscow đã không kích nhiều khu vực tại Ukraine, bao gồm tỉnh Odessa, Kherson và Poltava. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết đã có 152 cuộc giao tranh giữa lực lượng hai bên trong 24 giờ.

Tổng thống Zelensky ngày 3.3 cho biết Ukraine đã giành quyền kiểm soát khoảng 460 km2 lãnh thổ trong chiến dịch phản công mùa đông kể từ đầu năm.

Binh sĩ Ukraine phát hiện mảnh vỡ gắn trên bom lượn của Nga rơi tại tỉnh Zaporizhzhia ngày 22.2 ẢNH: REUTERS

Theo Reuters ngày 2.3, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi tuyên bố Kyiv đã giành lại quyền kiểm soát 9 khu định cư ở tỉnh Zaporizhzhia kể từ cuối tháng 1, đánh dấu bước tiến trong đợt phản công mùa đông. Theo chuyên trang phân tích diễn biến chiến sự DeepState thân Ukraine, quân đội Nga đã kiểm soát thêm 126 km2 trong tháng 2, mức thấp nhất trong 20 tháng.

Ông Syrskyi cho biết kết quả hơn 1 tháng qua đánh dấu lần đầu tiên kể từ mùa hè năm 2024, quân đội Ukraine đã giành lại quyền kiểm soát nhiều phần lãnh thổ hơn so với lãnh thổ Nga kiểm soát thêm trong cùng thời điểm.

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.