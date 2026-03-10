Chiến sự Ukraine ngày 1.475: Ukraine tiếp đà phản công, nhập vũ khí nhiều nhất thế giới

Ukraine tiếp tục phản công

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 9.3 cho biết lực lượng Ukraine tiếp tục đà phản công ở mặt trận Oleksandrivka và đã giành lại quyền kiểm soát hơn 400 km2 lãnh thổ trong những tháng qua.

Ông Syrskyi cho biết mũi tiến công Oleksandrivka băng qua ranh giới tỉnh Donetsk, Zaporizhzhia và Dnipropetrovsk của Ukraine.

“Nga có ưu thế gần gấp 3 lần về quân số, thế nhưng các chiến dịch quân sự tích cực của chúng tôi đang buộc Moscow phải trì hoãn các cuộc tấn công”, ông Syrskyi nói.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine tại tòa nhà bị tập kích ở tỉnh Donetsk ngày 8.3 ẢNH: REUTERS

Quân đội Ukraine thời gian qua tuyên bố đã đạt bước tiến trong các chiến dịch phản công ở khu vực tỉnh Zaporizhzhia. Trong khi đó, chuyên trang DeepState cho biết quân đội Nga đang tiếp đà tiến công ở thành phố Huliaipole tại Zaporizhzhia và đã áp sát thành phố này trong ngày 9.3.

Theo Ukrainska Pravda, chỉ huy một đơn vị Ukraine cho biết Huliaipole “gần như bị Nga kiểm soát”, tuy nhiên cho rằng “đây là một phần kế hoạch”.

Trong khi đó, quân đội Nga ngày 9.3 tuyên bố kiểm soát thêm khu định cư Golubovka tại Donetsk. Bộ Quốc phòng Nga thông báo Ukraine đã phát động đợt tấn công quy mô lớn bằng máy bay không người lái (UAV) trong ngày 9.3 và phòng không Nga đã đánh chặn 754 chiếc. Quân đội Ukraine tuyên bố vô hiệu hóa 161 trong số 197 UAV Nga tấn công vào rạng sáng 9.3.

Quân đội Ukraine nêu thêm lực lượng đặc nhiệm đã tấn công trạm radar của Nga ở bán đảo Crimea và đồn chỉ huy lực lượng Nga đặt tại Donetsk.

Chiến thuật ‘ngàn nhát cắt’ của Nga gây khó cho tiền tuyến Ukraine như thế nào?

Nga và Ukraine không bình luận về tuyên bố của đối thủ. Hai bên cũng phủ nhận tấn công dân thường và hạ tầng dân sự.

Ukraine nhập khẩu vũ khí nhiều nhất thế giới trong 5 năm

Báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) tại Thụy Điển công bố ngày 9.3 chỉ ra Ukraine dẫn đầu danh sách nhập khẩu vũ khí giai đoạn 2021 - 2025.

Tỷ trọng nhập khẩu vũ khí của Kyiv giai đoạn này cũng chiếm 9,7% toàn cầu, so với chỉ 0,1% giai đoạn 2016 - 2020. Mỹ là nhà cung cấp vũ khí lớn nhất cho Ukraine, với 41% trong tổng số đơn hàng, theo sau là Đức (14%) và Ba Lan (9,4%).

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky gặp Thủ tướng Hà Lan Rob Jetten tại Kyiv ngày 8.3 ẢNH: AP

Ấn Độ xếp sau Ukraine về tỷ trọng nhập khẩu vũ khí (8,2% toàn cầu), sau đó là Ả Rập Xê Út, Qatar và Pakistan.

Báo cáo của SIPRI hồi năm ngoái chỉ ra Ukraine năm 2024 đã chi 64,7 tỉ USD cho quân sự, chiếm 54% tổng chi của chính phủ nước này.

Ukraine than chỉ nhận được 600 tên lửa Patriot

Kyiv Post ngày 9.3 dẫn lời ông Dmytro Lytvyn, cố vấn cho Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky nói rằng Kyiv chỉ nhận được 600 tên lửa đánh chặn sử dụng cho tổ hợp Patriot trong suốt 4 năm xung đột với Nga. Quan chức Ukraine nói rằng con số đó vẫn ít nếu so với quy mô và thời gian chiến sự diễn ra.

Ông Zelensky nói rằng khi cuộc xung đột tại Trung Đông bùng phát hôm 28.2, các nước Trung Đông được cho là đã phóng 800 tên lửa Patriot nhằm đánh chặn hàng ngàn UAV và tên lửa Iran.

Ukraine lo lắng khi Trung Đông đấu tên lửa

Tên lửa đánh chặn Patriot rất đắt tiền và được sản xuất với số lượng tương đối nhỏ. Mỗi quả tên lửa phóng đi sẽ tiêu tốn hơn 3 triệu USD. Chi phí đắt đỏ cũng đặt ra yêu cầu cho Kyiv phát triển các loại vũ khí, phương pháp đánh chặn rẻ hơn nhưng vẫn đảm bảo hiệu quả.

EU sẽ cho Ukraine vay 90 tỉ euro

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen cho biết việc phân bổ khoản vay cho Ukraine được xem là ưu tiên hàng đầu của Liên minh châu Âu (EU).

Trong cuộc họp với các đại sứ EU ngày 9.3, bà von der Leyen khẳng định Kyiv sẽ nhận được khoản vay 90 tỉ euro, bất chấp phản đối từ Thủ tướng Hungary Viktor Orban.

“Điều Ukraine cần nhất lúc này là sự hỗ trợ tài chính bền vững”, bà nói. Lãnh đạo EU bày tỏ thất vọng khi khoản vay vẫn chưa chính thức được thông qua, dù 27 lãnh đạo của khối đã nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 12 năm ngoái.

Ông Viktor Orban cảnh báo sẽ phủ quyết cho Ukraine vay 90 tỉ euro, nếu Kyiv không khôi phục tuyến đường ống Druzhba vận chuyển dầu từ Nga sang Hungary.