Chiến sự Ukraine ngày 1.493: Kyiv đẩy lui quân Nga, nhưng có thể mất vũ khí Mỹ

Một hệ thống pháo của Nga ở vùng chiến sự đặc biệt ảnh: tass

Nga và Ukraine đều tuyên bố đoạt được lãnh thổ

Kyiv Independent hôm 27.3 dẫn lời Bộ chỉ huy lực lượng đổ bộ đường không Ukraine cho biết đã giành lại 9 khu dân cư tại khu vực tiền tuyến Oleksandrivka (Donetsk) và gây tổn thất 2.653 binh sĩ Nga trong chiến dịch kéo dài khoảng 2 tháng.

Chiến dịch phản công được Ukraine phát động vào cuối tháng 1 tại mặt trận Oleksandrivka ở phía đông nam, nơi giao nhau của 3 tỉnh Dnipropetrovsk, Zaporizhzhia và Donetsk.

Trong chiến dịch này, quân đội Ukraine tuyên bố đã giành lại khoảng 440 km2 lãnh thổ, giành lại 7 khu dân cư tại tỉnh Dnipropetrovsk và 2 khu tại tỉnh Zaporizhzhia. Bên cạnh đó, có thêm 3 khu dân cư khác cũng đã "sạch bóng" lực lượng Nga, dù vị trí cụ thể chưa được công bố.

Kể từ ngày 29.1, Ukraine ước tính Nga tổn thất 3.676 quân nhân tại đoạn tiền tuyến Oleksandrivka. Moscow chưa bình luận về thông tin trên.

Cùng ngày, Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết lực lượng nước này đã giành lại khoảng 470 km2 và hơn 11.000 binh sĩ Nga đã bị loại khỏi vòng chiến kể từ khi chiến dịch bắt đầu.

Dù vậy, theo tướng Syrsky, lực lượng Nga vẫn tiếp tục tìm cách tiến công tại nhiều khu vực dọc theo chiến tuyến. Từ ngày 17 – 20.3, Nga đã mở đợt tấn công với "hàng chục ngàn binh sĩ". Phần lớn các cuộc giao tranh diễn ra ở miền đông Ukraine, đặc biệt tại khu vực Pokrovsk (Donetsk) và Oleksandrivka.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga hôm 27.3 tuyên bố đã giành quyền kiểm soát 4 khu dân cư tại các khu vực Sumy, Kharkiv và Donetsk trong tuần từ 21–27.3, theo TASS.

Cũng trong thời gian này, lực lượng vũ trang Nga đã triển khai 6 đợt tấn công bằng vũ khí chính xác và máy bay không người lái (UAV) nhằm vào các mục tiêu thuộc tổ hợp công nghiệp quốc phòng, nhiên liệu và năng lượng, giao thông và sân bay phục vụ hoạt động quân sự của Ukraine.

Các đợt tấn công cũng nhằm vào cơ sở sản xuất và lắp ráp UAV tầm xa, xưởng chế tạo tàu không người lái điều khiển từ xa, cùng các địa điểm tập kết tạm thời của lực lượng Ukraine và lính đánh thuê nước ngoài.

Ukraine chưa bình luận về thông tin trên.

Tổng thống Volodymyr Zelensky trong chuyến thăm Ả Rập Xê Út hôm 26.3 ảnh: reuters

Ả Rập Xê Út - Ukraine ký thỏa thuận phòng không

AFP hôm 27.3 dẫn lời 2 quan chức cấp cao tiết lộ Ả Rập Xê Út và Ukraine đã ký kết một thỏa thuận hợp tác phòng không trong chuyến thăm của Tổng thống Volodymyr Zelensky.

Thỏa thuận nhằm hỗ trợ Ả Rập Xê Út phát triển năng lực có thể đối phó UAV Iran, dựa trên kinh nghiệm của Ukraine trong cuộc xung đột với Nga, đặc biệt là dòng Shahed do Iran sản xuất nội địa.

"Mục tiêu của thỏa thuận là Ukraine sẽ hỗ trợ phía đối tác phát triển đầy đủ các hợp phần cần thiết của hệ thống phòng không, những khâu mà họ còn thiếu", theo quan chức.

Mỹ có thể chuyển hướng vũ khí dành cho Ukraine sang cuộc chiến chống Iran

Ukraine đề xuất trao đổi công nghệ đánh chặn UAV chi phí thấp để đổi lấy các tên lửa phòng không đắt tiền mà các quốc gia vùng Vịnh đang sử dụng.

Theo một quan chức, thỏa thuận không chỉ dừng ở thiết bị đánh chặn mà còn bao gồm xây dựng hệ thống tích hợp, trí tuệ nhân tạo và phân tích dữ liệu phục vụ phòng thủ ứng phó UAV.

Trên mạng xã hội, ông Zelensky xác nhận hai nước đã đạt được thỏa thuận quan trọng trong hợp tác quốc phòng, nhưng không chia sẻ thêm thông tin.

Cờ các thành viên NATO ở tổng hành dinh tại Bỉ ảnh: nato

Mỹ cân nhắc chuyển nguồn viện trợ quân sự cho Ukraine sang Trung Đông?

Báo The Washington Post dẫn nguồn thạo tin cho biết Lầu Năm Góc đang cân nhắc chuyển một phần vũ khí dự kiến cung cấp cho Ukraine sang Trung Đông.

Những dòng vũ khí có thể bị ảnh hưởng bao gồm tên lửa đánh chặn phòng không được mua thông qua cơ chế do NATO hỗ trợ Ukraine, viết tắt là cơ chế PURL.

Nguồn tin cho biết Lầu Năm Góc vẫn chưa có quyết định cuối cùng, nhưng cuộc xung đột tại Iran đang leo thang, gây áp lực lớn đối với nguồn cung một số loại đạn dược quan trọng bậc nhất của quân đội.

Trả lời câu hỏi liên quan đến bài báo trên, người phát ngôn Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Allison Hart cho biết vũ khí vẫn đang chuyến cho Kyiv.

"Mọi thứ mà đồng minh và đối tác NATO đã thanh toán thông qua cơ chế PURL đều đã được bàn giao hoặc đang tiếp tục được chuyển đến Ukraine", bà khẳng định.