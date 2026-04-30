Chiến sự Ukraine ngày 1.526: Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Không quân Ukraine cáo buộc Nga đã phóng 171 máy bay không người lái (UAV) vào Ukraine trong đêm 28.4 và rạng sáng 29.4, theo trang tin The Kyiv Independent.

Một tòa nhà bị cháy sau vụ pháo kích của Nga tại địa điểm được cho là tỉnh Sumy của Ukraine, trong ảnh từ một video được phát hành vào ngày 29.4 Ảnh: Reuters

Không quân Ukraine tuyên bố hệ thống phòng không đã đánh chặn 154 UAV của Nga, trong khi 12 cuộc tấn công được ghi nhận tại 10 địa điểm, và mảnh vỡ từ các UAV bị bắn hạ rơi xuống 12 địa điểm khác.

Ngoài ra, giới chức 4 tỉnh của Ukraine sáng 29.4 thông báo ít nhất 5 người thiệt mạng và 23 người bị thương trong các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine trong 24 giờ trước đó.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 29.4 tuyên bố trong 24 giờ, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát đối với hai cộng đồng dân cư ở tỉnh Sumy và Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Theo số liệu mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, Kyiv mất 1.120 binh sĩ dọc theo chiến tuyến trong 24 giờ.

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định trong cùng thời gian, hệ thống phòng không Nga đánh chặn 303 UAV và 10 bom thông minh của Ukraine.

Đến tối 29.4 chưa có thông tin phản ứng từ Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia.

Xem thêm: Ukraine cáo buộc Nga tấn công UAV nhiều kỷ lục

Rassvet - Câu trả lời tương xứng của Nga cho Starlink?

Ukraine tấn công sâu vào lãnh thổ Nga

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 29.4 thông báo trên mạng xã hội X rằng Cơ quan An ninh Ukraine (SBU) đã báo cáo một cuộc tấn công thành công sâu bên trong lãnh thổ Nga, gọi đó là một giai đoạn mới trong việc sử dụng vũ khí của Ukraine để hạn chế tiềm năng tác chiến của Nga, theo Reuters.

Tổng thống Ukraine đã đăng một video về khói bốc lên trời, nhưng không xác định mục tiêu bị tấn công. "Khoảng cách đường thẳng là hơn 1.500 km. Chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng tầm bắn này", ông viết thêm.

SBU sau đó thông báo trên mạng xã hội rằng máy bay không người lái (UAV) của họ đã tấn công một trạm bơm dầu của Nga gần thành phố Perm, cách Ukraine khoảng 1.500 km, trong đêm 28.4 và rạng sáng 29.4.

Tỉnh trưởng Dmitry Makhonin của tỉnh Perm thuộc Nga viết trên ứng dụng nhắn tin Max rằng hỏa hoạn đã xảy ra tại một khu công nghiệp trong tỉnh sau một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine, nhưng không có thông tin về thương vong nào được báo cáo, theo Hãng tin TASS.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố từ 20 giờ ngày 28.4 đến 7 giờ ngày 29.4 (giờ Moscow), các lực lượng phòng không đang làm nhiệm vụ đã đánh chặn và bắn hạ 98 UAV của Ukraine ở các tỉnh của Nga, gồm Astrakhan, Belgorod, Volgograd, Voronezh, Kursk, Rostov và Saratov, và bán đảo Crimea.

Hôm 28.4, một cuộc tấn công bằng UAV của Ukraine đã gây ra một vụ cháy lớn tại một nhà máy lọc dầu ở cảng Tuapse của Nga trên biển Đen. Đây là cuộc tấn công thứ ba vào nhà máy lọc dầu này trong vòng chưa đầy hai tuần, theo Reuters.

Một vụ tấn công bằng máy bay không người lái của Ukraine gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy lọc dầu ở cảng Tuapse của Nga ngày 28.4 Ảnh: Reuters

Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả cuộc tấn công này là bằng chứng cho thấy các cuộc tấn công của Ukraine vào các mục tiêu dân sự đang gia tăng.

Bộ Quốc phòng Ukraine tuyên bố kể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự vào ngày 24.2.2022, Kyiv đã tăng tầm bắn của các cuộc tấn công chống lại Nga lên 170%.

Xem thêm: Ukraine tuyên bố tấn công căn cứ UAV trong đất Nga

Moscow chuẩn bị tuyển mộ thêm binh sĩ người nước ngoài?

Cơ quan tình báo quân sự Ukraine (HUR) ngày 28.4 cho rằng Moscow đang chuẩn bị tuyển mộ ít nhất 18.500 người nước ngoài vào Lực lượng vũ trang Nga trong năm 2026, theo trang tin The Kyiv Independent.

HUR còn cho rằng Nga cũng sẽ tiếp tục tăng cường tuyển mộ từ các nước đang phát triển ở châu Á và châu Phi, tập trung vào Bangladesh, Chad, Sudan và Burundi.

Cũng theo HUR, Moscow đã đưa ra các mục tiêu huy động cụ thể cho các sĩ quan tuyển quân với mục đích đảm bảo lực lượng chiến binh nước ngoài chiếm từ 0,5% đến 3,5% tổng quân số tại bất kỳ khu vực nào trên tiền tuyến.

Theo Trụ sở Điều phối đối xử tù binh chiến tranh của Ukraine, tính đến ngày 30.3, Kyiv đã xác định được 27.407 người nước ngoài đang chiến đấu cho Nga trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, tăng từ hơn 18.000 người vào tháng 11.2025. Số người nước ngoài này được Moscow tuyển từ ít nhất 135 quốc gia, theo Trụ sở Điều phối đối xử tù binh chiến tranh của Ukraine.

Không thể xác minh thông tin do phía Ukraine đưa ra. Đến tối 29.4 chưa có thông tin phản ứng từ Nga đối với dự đoán trên của HUR. Nga cũng cáo buộc Ukraine tuyển mộ người nước ngoài đến tham chiến

Xem thêm: Một công dân Mỹ chết trong giao tranh ở Ukraine, Washington lại cảnh báo