Chiến sự Ukraine ngày 1.529: Các cuộc tấn công dồn dập

Không quân Ukraine tuyên bố đã bắn hạ hoặc vô hiệu hóa 142 máy bay không người lái (UAV) do Nga phóng trong đêm 1.5 và rạng sáng 2.5, nhưng khẳng định 17 chiếc đã tấn công trúng mục tiêu tại 12 địa điểm trên khắp Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.

Lực lượng cứu hỏa đến hiện trường một trạm xăng bị trúng bom từ máy bay không người lái của Nga tại Kharkiv (Ukraine) ngày 2.5 Ảnh: Reuters

Các quan chức Ukraine vào sáng 2.5 nói rằng các cuộc tấn công của Nga đã khiến ít nhất 2 dân thường thiệt mạng và 30 người bị thương ở Ukraine trong 24 giờ.

Họ cáo buộc lực lượng Nga đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhắm vào cơ sở hạ tầng trọng yếu và năng lượng tại một số khu vực của Ukraine.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2.5 viết trên mạng xã hội rằng trong tuần qua, Nga đã phóng 1.600 UAV tấn công, khoảng 1.100 quả bom dẫn đường và 3 tên lửa vào Ukraine.

"Nga đang cố gắng áp đảo hệ thống phòng không của chúng tôi bằng các cuộc tấn công quy mô lớn, nên việc cung cấp tên lửa mỗi ngày là rất quan trọng", ông Zelensky nhấn mạnh.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.5 tuyên bố quân đội nước này đã kiểm soát được làng Miropolye trong tỉnh Sumy của Ukraine.

Trong bản tin cập nhật chiến dịch quân sự hằng ngày, Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố Ukraine mất hơn 1.000 quân trong cuộc giao tranh với các nhóm tác chiến của Nga, theo Hãng tin Sputnik.

Cũng theo bản tin, lực lượng Nga còn tấn công các cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine được lực lượng vũ trang nước này sử dụng.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố hệ thống phòng không nước này đã bắn hạ 505 UAV, 5 quả bom dẫn đường và 2 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

Đến tối 2.5 chưa có thông tin phản ứng từ phía Nga cũng như Ukraine đối với cáo buộc hay tuyên bố của bên kia. Hai bên lâu nay phủ nhận tấn công nhắm vào dân thường và các mục tiêu dân sự.

Binh sĩ Nga đang tiến về phía Kostiantynivka?

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi ngày 2.5 nói rằng binh sĩ Nga đang tiến sát về phía thành phố Kostiantynivka ở vùng Donetsk, cố gắng thiết lập một vị trí gần khu vực được phòng thủ kiên cố, theo Reuters.

Kostiantynivka, cùng với những thành phố khác, tạo thành cái gọi là "vành đai pháo đài" ở phía đông Ukraine, một khu vực được quân đội Ukraine tăng cường phòng thủ.

"Chúng tôi đang đẩy lùi những nỗ lực dai dẳng của quân Nga nhằm giành được một vị trí ở ngoại ô Kostiantynivka bằng các chiến thuật xâm nhập", ông Syrskyi viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ông Syrskyi đánh giá các nỗ lực tấn công của Nga đã gia tăng đáng kể trong tháng 4. Ông nói thêm rằng kể từ ngày 27.4, quân đội Nga đã thực hiện 83 cuộc tấn công trong khu vực này bằng các nhóm bộ binh nhỏ.

Một dự án lập bản đồ chiến trường của Ukraine có tên DeepState cho thấy quân đội Nga kiểm soát một khu vực chỉ cách ngoại ô phía nam của thành phố Kostiantynivka khoảng 1 km.

Đến tối 2.5 chưa có thông tin phản ứng từ Nga. Hôm 29.4, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định lực lượng Nga đã kiểm soát được Novodmytrivka, ngay phía bắc Kostiantynivka.

Ukraine nói gì về đề nghị ngừng bắn ngày 9.5 từ Nga?

Ngoại trưởng Ukraine Andrii Sybiha ngày 1.5 nói rằng đề nghị ngừng bắn ngày 9.5 của Nga là một sự thao túng khác, mô tả đó là một nỗ lực của Moscow nhằm lấy lòng Mỹ, theo Reuters. Ông nói với truyền thông Ukraine rằng Kyiv chưa nhận được bất kỳ đề nghị nào.

Hôm 30.4, phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên rằng Moscow vẫn chưa nhận được phản hồi từ Kyiv về việc Nga sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn vào Ngày Chiến thắng 9.5, theo Hãng tin TASS.

Mặt khác, ông Peskov nói rằng đề xuất ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng dựa trên quyết định của Tổng thống Nga Vladimir Putin và sẽ được tuân thủ mà không cần bất kỳ phản hồi nào từ Ukraine.

Trong cuộc điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm 29.4, Tổng thống Putin nói sẵn sàng tuyên bố ngừng bắn trong thời gian diễn ra lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng. Ông Trump ủng hộ sáng kiến này, theo TASS.

Ông Peskov nói với các phóng viên rằng lệnh ngừng bắn nhân Ngày Chiến thắng năm nay sẽ tương tự như các lệnh ngừng bắn trước đây.

Lần gần nhất Nga tuyên bố ngừng bắn là vào dịp cuối tuần lễ Phục sinh, khi quân đội Nga được lệnh tạm dừng hành động thù địch tại tất cả các khu vực trên chiến tuyến nhưng phải sẵn sàng ngăn chặn bất kỳ hành động khiêu khích nào của đối phương.

Năm ngoái, Tổng thống Putin đã đề xuất một thỏa thuận ngừng bắn ngắn hạn để kỷ niệm 80 năm chiến thắng Phát xít Đức (9.5.1945 - 9.5.2025).

Ông Zelensky nói ghi nhận 'hoạt động bất thường' ở biên giới Ukraine - Belarus

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2.5 nói rằng Ukraine đã ghi nhận "hoạt động bất thường" dọc biên giới Ukraine - Belarus, sau khi những tuần gần đây ông kêu gọi Minsk không nên can thiệp sâu hơn vào cuộc xung đột Nga - Ukraine.

"Hôm qua, đã có một số hoạt động khá bất thường dọc biên giới Ukraine - Belarus, phía Belarus", ông Zelensky nói trong bài phát biểu thường ngày trước toàn dân.

"Chúng tôi đang theo dõi sát sao tình hình, kiểm soát mọi thứ và sẽ đáp trả nếu cần thiết", nhà lãnh đạo Ukraine nói thêm, nhưng không cung cấp chi tiết.

Đến tối 2.5 chưa có thông tin phản ứng từ Belarus.

