Ukraine nhận được 'hỗ trợ kép' từ EU

Đồng thời, Kyiv cũng được hưởng lợi khi EU gia tăng sức ép nhằm vào Nga với gói cấm vận thứ 20. Theo Hãng tin AFP, số tiền cho Ukraine vay sẽ tập trung vào hỗ trợ tài chính, quân sự và được phân bổ theo từng giai đoạn.

Từ trái sang: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa, Tổng thống Zelensky, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen tại cuộc họp báo ở Kyiv ngày 24.4 Ảnh: Reuters

EU đã thông qua gói vay nói trên sau khi Hungary và Slovakia rút lại quyền phủ quyết. Hai nước này những tháng qua phản đối gói vay do Ukraine chưa khôi phục đường ống Druzhba, được dùng để vận chuyển dầu của Nga đến 2 nước. Bất đồng phần nào được giải quyết sau khi Ukraine mới đây đã hoàn tất sửa chữa đường ống trên.

Brussels nói rằng Moscow là bên cuối cùng phải thanh toán khoản vay, sau khi bồi thường chiến phí liên quan cuộc xung đột tại Ukraine. Trong trường hợp Nga không chấp nhận bồi thường, EU sẽ sử dụng nguồn tiền từ tài sản Nga bị đóng băng ở châu Âu. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hoan nghênh quyết định của EU.

Trong khi đó, Hãng TASS hôm 23.4 dẫn lời Phó chủ tịch Hội đồng An ninh Nga Dmitry Medvedev cho rằng khoản vay 90 tỉ euro của EU thực chất là tiền lấy từ chính những người dân châu Âu và sẽ không được hoàn trả.

Bên cạnh gói vay cho Ukraine, EU cũng liệt thêm 120 cá nhân và thực thể trên toàn cầu vào danh sách cấm vận mới nhất nhằm vào Nga, với mục đích hạn chế nguồn thu từ xuất khẩu và gây gián đoạn năng lực quân sự của Moscow. Phái bộ Nga tại EU ngày 24.4 đã chỉ trích gói cấm vận mới nhất từ Brussels, cho rằng đây là hành động cưỡng chế đơn phương. Nga khẳng định chỉ có các lệnh cấm vận do HĐBA LHQ thông qua mới được coi là hợp pháp.