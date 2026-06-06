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Thế giới Quân sự

Chiến sự Ukraine ngày 1.563: Romania 'vạ lây' khi xuồng cảm tử Ukraine phát nổ

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
06/06/2026 04:23 GMT+7

Vụ xuồng cảm tử không người lái của Ukraine phát nổ tại cảng Romania gây xôn xao dư luận. Trong khi đó, Azerbaijan thông tin về trường hợp công dân thiệt mạng liên quan đến cuộc xung đột.

Xuồng cảm tử phát nổ gần cảng của Romania

Theo Reuters ngày 5.6, một chiếc xuồng không người lái đã tự phát nổ cách một bến dầu khoảng 500 m tại cảng Constanta, Romania. Vụ việc không gây thương vong.

Thứ trưởng Nội vụ Romania Raed Arafat thông báo các biện pháp hạn chế và sơ tán tại cảng lớn nhất nước này đã được dỡ bỏ sau khi rà soát và không phát hiện thêm rủi ro. Vài giờ sau đó, quân đội Ukraine xác nhận một trong những chiếc xuồng không người lái của nước này đã phát nổ ở bờ biển Romania, và biện minh rằng vụ việc là do hệ thống tác chiến điện tử của Nga can thiệp. Trước đó, Đại sứ quán Nga tại Romania cũng ra tuyên bố cáo buộc đây là vũ khí của Ukraine.

Chiến sự Ukraine ngày 1.563: Romania 'vạ lây' khi xuồng cảm tử Ukraine phát nổ - Ảnh 1.

Xuồng không người lái phát nổ ở cảng Constanta, Romania ngày 5.6

ẢNH: REUTERS

Đây là sự cố an ninh lớn thứ hai xảy ra ở khu vực đông dân cư tại Romania chỉ trong vòng một tuần, làm gia tăng lo ngại về rủi ro lan rộng xung đột. Tuần trước, một máy bay không người lái (UAV) của Nga đã đâm vào một tòa chung cư ở thành phố Galati khiến 2 người bị thương.

Cảng Constanta hiện là tuyến xuất khẩu ngũ cốc và nhập khẩu nhiên liệu thay thế quan trọng của Ukraine. Phản ứng trước sự việc, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhận định cuộc xung đột đang ngày càng trở thành mối đe dọa trực tiếp đối với các quốc gia ở biên giới phía đông của châu Âu.

Nga sẵn sàng đạt thỏa thuận hòa bình với Ukraine nếu các điều khoản được đáp ứng

Thủy thủ Azerbaijan thiệt mạng sau vụ tấn công tàu hàng

Giới chức Nga ngày 5.6 cáo buộc Ukraine sử dụng UAV tấn công hai tàu chở hàng đang trên đường đến một cảng của Nga. Theo Bộ Ngoại giao Azerbaijan, vụ việc đã khiến ít nhất 5 công dân nước này thiệt mạng.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết 2 tàu hàng mang tên Natra và Zircon đang trong hành trình từ Thổ Nhĩ Kỳ đến thành phố Rostov-on-Don (miền nam nước Nga) thì bị UAV Ukraine tập kích. Phía Moscow lên án đây là hành động nhắm vào dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự, đồng thời gửi lời chia buồn tới gia đình các nạn nhân, cam kết hỗ trợ chính quyền Azerbaijan.

Cơ quan ngoại giao Azerbaijan xác nhận có tổng cộng 25 công dân nước này làm việc trên hai con tàu, đồng thời nhấn mạnh các tàu bị tấn công không thuộc sở hữu của Baku.

Ở chiều ngược lại, quân đội Ukraine trước đó cùng ngày tuyên bố lực lượng UAV của họ đã đánh trúng 5 con tàu tại các cảng Mariupol, Berdyansk trên biển Azov và vùng biển ven bờ thuộc các khu vực do Nga kiểm soát. Kyiv chưa lên tiếng về trường hợp thiệt mạng trên tàu.

Nga và Ukraine luôn phủ nhận tấn công vào dân thường và hạ tầng dân sự.

Ông Robert Brovdi, tư lệnh lực lượng UAV Ukraine, khẳng định các mục tiêu bị tập kích (gồm tàu chở hàng khô và tàu chở dầu) đã tham gia "đánh cắp" ngũ cốc của Ukraine, đồng thời vận chuyển nhiên liệu và hàng hóa quân sự. Ông Brovdi cũng cáo buộc các tàu này đã cố tình xóa tên trên thân tàu và tắt hệ thống radar khi hoạt động.

Nga và Ukraine trao đổi 370 tù binh

Nga và Ukraine thông báo đã tiến hành đợt trao đổi tù binh chiến tranh với 185 người từ mỗi bên được trả tự do. Đây là một trong số ít những nỗ lực hợp tác hiếm hoi giữa hai nước trong bối cảnh chiến sự tiếp diễn.

Chiến sự Ukraine ngày 1.563: Romania 'vạ lây' khi xuồng cảm tử Ukraine phát nổ - Ảnh 2.

Tù binh Nga được thả trong đợt trao đổi tù binh ngày 5.6

ẢNH: REUTERS

Chiến sự Ukraine ngày 1.563: Romania 'vạ lây' khi xuồng cảm tử Ukraine phát nổ - Ảnh 3.

Tù binh Ukraine được thả trong đợt trao đổi tù binh ngày 5.6

ẢNH: REUTERS

Bộ Quốc phòng Nga xác nhận vụ trao đổi trên. Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho biết một số binh sĩ Ukraine đã bị giam giữ từ năm 2022.

Động thái trao đổi tù binh diễn ra một ngày sau khi ông Zelensky gửi thư kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin đồng ý ngồi vào bàn đàm phán nhằm chấm dứt cuộc xung đột. Điện Kremlin cho biết đã chuyển thư từ lãnh đạo Ukraine cho Tổng thống Putin và lãnh đạo Nga đã xem xét.

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