Chiến sự Ukraine ngày 617: Nga 'tấn công 3 lữ đoàn'; Washington tung đòn mới chống Moscow

Các quan chức ở Ukraine nói rằng cuộc pháo kích của Nga ngày 2.11 đã khiến hai người ở tỉnh Kherson thuộc miền nam Ukraine thiệt mạng và làm hư hại một cơ sở hạ tầng quan trọng ở đó, dẫn tới mất điện, theo Reuters.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.11 cáo buộc Ukraine gây ra mối đe dọa đối với an ninh tại nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia do Nga đang kiểm soát tại tỉnh Zaporizhzhia, cũng thuộc miền nam Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga còn nói rằng đã bắn hạ 9 máy bay không người lái (UAV) của Ukraine gần cơ sở này, theo Reuters.



Đến khuya 2.11 chưa có thông tin về phản ứng của Kyiv cũng Moscow đối với cáo buộc của đối phương.



Ukraine đẩy lùi cuộc tấn công mới của Nga?

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 2.11 tuyên bố lực lượng Ukraine đã đẩy lùi một cuộc tấn công mới của Nga gần thị trấn Vuhledar thuộc tỉnh Donetsk ở miền đông, khiến lực lượng Nga mất nhiều thiết bị và gánh thương vong, theo Reuters.

Thị trấn Vuhledar, pháo đài do Ukraine nắm giữ tại giao điểm chiến lược giữa tiền tuyến miền đông và miền nam, đã chứng kiến một số trận giao tranh đẫm máu nhất trong xung đột Nga-Ukraine kéo dài 20 tháng qua.

Những bồn chứa nhiên liệu bốc cháy sau vụ pháo kích ở tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 31.10 Reuters

Quân đội Ukraine nói rằng giao tranh đã leo thang dọc theo mặt trận miền đông trong những tuần gần đây, và Nga đang cố gắng tập hợp lại lực lượng sau những tổn thất gần thành phố Avdiivka, cũng thuộc tỉnh Donetsk, trước khi tiến hành thêm các cuộc tấn công.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 2.11 tuyên bố trong 24 giờ, các lực lượng Nga đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công, tấn công 3 lữ đoàn và nhiều đơn vị quân sự của Ukraine ở miền đông và nam, khiến đối phương mất hơn 460 quân, theo Hãng tin TASS.



Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này đã phá hủy một chiến đấu cơ Su-27 của Ukraine, 31 chiếc UAV quân sự, 8 xe tác chiến Bradley do Mỹ sản xuất và 7 xe tăng, cũng như đánh chặn được 4 tên lửa 4 Storm Shadow và 8 quả rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS).

Đến khuya 2.11 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Nga đối với tuyên bố của đối phương.

Ukraine "phá hủy 3 bệ phóng S-400 trong một tuần"

Trong bản cập nhật tình hình chiến sự Nga-Ukraine ngày 2.11, Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các cuộc tấn công của Ukraine đã phá hủy ít nhất 4 bệ phóng tên lửa đất đối không (SAM) của Nga đặt tại các vùng lãnh thổ do Nga kiểm soát trong tuần trước, theo trang tin The Kyiv Independent.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, những thiết bị bị phá hủy gồm 3 bệ phóng tên lửa S-400 Triumph, được cho là trị giá 500 triệu USD/bệ phóng, ở tỉnh Luhansk thuộc miền đông Ukraine, và có thể là một hệ thống SAM phòng không khác chưa được xác định ở bán đảo Crimea.

Hệ thống S-400 của Nga Chụp màn hình TASS

Bộ Quốc phòng Anh cho rằng các hệ thống SAM công nghệ cao, đắt tiền của Nga đã bị tổn thất đáng kể do Ukraine đưa vũ khí tấn công chính xác hiện đại vào chiến trường.

Để bù đắp những tổn thất ở Ukraine, Nga có thể phải điều động hệ thống phòng không từ những địa điểm khác, chẳng hạn như ở Nga, theo Bộ Quốc phòng Anh.

Ukraine đã triển khai rộng rãi Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) trên chiến trường và gần đây đã bắt đầu sử dụng tên lửa tầm xa ATACMS sau khi loại tên lửa này được Mỹ chuyển giao vào giữa tháng 10.

Ngoài ra, Ukraine còn nhận được những tên lửa chính xác tầm xa khác từ các đồng minh, bao gồm Storm Shadow từ Anh và loại tương đương SCALP-EG từ Pháp. Loại tên lửa này được Ukraine sử dụng để tấn công sâu vào phía sau những phòng tuyến của Nga, nhắm vào các kho đạn dược, sở chỉ huy hoặc cơ sở lưu trữ thiết bị quân sự, theo The Kyiv Independent.

Quân đội Hàn Quốc nói Triều Tiên có thể đã cung cấp tên lửa cho Nga

Quân đội Hàn Quốc ngày 2.11 nói rằng CHDCND Triều Tiên có thể đã gửi một số lượng tên lửa đạn đạo tầm ngắn, tên lửa chống tăng và tên lửa phòng không cho Nga, bên cạnh súng trường, bệ phóng rốc két, súng cối và đạn pháo, theo AP.

Trước đó, trong cuộc họp với các nhà lập pháp Hàn Quốc ngày 1.11, Cơ quan Tình báo quốc gia (NIS), cơ quan tình báo chính của Hàn Quốc, nói rằng hơn một triệu quả đạn pháo của Triều Tiên đã được gửi tới Nga bằng tàu và máy bay vận tải kể từ tháng 8, theo nhà lập pháp Hàn Quốc Yoo Sang-bum.

NIS đánh giá rằng Triều Tiên đã vận hành hết công suất các nhà máy sản xuất vũ khí của mình để đáp ứng nhu cầu đạn dược của Nga.

Đổi lại, Triều Tiên có thể sẽ nhận được hỗ trợ công nghệ của Nga trong kế hoạch phóng vệ tinh do thám quân sự đầu tiên vào không gian, theo NIS. Hai nỗ lực phóng vệ tinh do thám gần đây của Triều Tiên đều thất bại do vấn đề kỹ thuật.

Đến khuya 2.11 chưa có thông tin về phản ứng của Triều Tiên cũng như Nga đối với thông tin trên.

Mỹ áp đặt biện pháp mới chống Nga

Chính phủ Mỹ ngày 2.11 đã áp đặt các biện pháp mới chống lại Moscow vì chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine thông qua các lệnh cấm vận nhắm vào hàng trăm người và thực thể liên quan, theo Reuters.

Các biện pháp mới nhắm vào khả năng năng lượng trong tương lai của Nga, việc trốn tránh các lệnh cấm vận và loại máy bay không người lái (UAV) cảm tử bị xem là mối đe dọa đối với binh sĩ và thiết bị của Ukraine.

Cụ thể, Bộ Ngoại giao Mỹ cho hay các biện pháp mới nhất nhắm vào một thực thể liên quan đến việc phát triển, vận hành và sở hữu một dự án lớn ở Siberia có tên là Arctic-2 LNG. Dự án này sẽ vận chuyển khí tự nhiên hóa lỏng tới thị trường toàn cầu.

Washington cũng nhắm mục tiêu vào các UAV cảm tử KUB-BLA và Lancet đang được quân đội Nga sử dụng ở Ukraine, chỉ định một mạng lưới mà Washington cáo buộc mua sắm những mặt hàng hỗ trợ hoạt động thiết kế cũng như sản xuất UAV.

Mỹ cũng tăng cường ngăn chặn hành vi né lệnh cấm vận ở Các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất, Thổ Nhĩ Kỳ và Trung Quốc, khi Bộ Tài chính Mỹ khẳng định nhiều công ty có trụ sở tại những nước này tiếp tục gửi hàng hóa có công dụng kép sang Nga, trong đó có linh kiện được Moscow sử dụng cho hệ thống vũ khí của mình.



Ngoài ra, 7 ngân hàng có trụ sở tại Nga và hàng chục công ty cũng bị Bộ Tài chính Mỹ cấm vận, trong đó có Gazpromneft Catalytic Systems LLC, công ty mà Bộ Tài chính Mỹ xác định sản xuất các chất hóa học cho việc lọc dầu tiên tiến ở Nga.

Trước khi Washington thông báo các biện pháp mới, Điện Kremlin ngày 2.11 nói rằng Moscow dự đoán phương Tây sẽ áp đặt các biện pháp cấm vận cứng rắn hơn bao giờ hết đối với Nga vì chiến dịch quân sự ở Ukraine, nhưng Moscow ngày càng có cảm giác rằng những biện pháp trừng phạt như thế làm tổn hại đến lợi ích của phương Tây trong khi nền kinh tế Nga đang thích nghi tốt, theo Reuters.