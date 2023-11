Chiến sự Ukraine ngày 633: Nga tấn công mạnh nhiều vị trí

Hãng TASS ngày 18.11 dẫn lời một đại diện của cơ quan dịch vụ khẩn cấp của Nga tại Kherson (miền nam Ukraine) cho biết các đơn vị của nhóm chiến đấu Dnepr đã tiêu diệt 2 tàu và một nhóm quân nhân Ukraine gần làng Krynky ở Kherson trong ngày qua.



Giàn phóng rốc két của Nga khai hỏa ẢNH CHỤP MÀN HÌNH TASS

Bộ Quốc phòng Nga trong một thông báo cho biết các cuộc pháo kích và không kích đã nhắm vào khu định cư Kachkarivka ở bờ tây sông Dnipro và 2 hòn đảo, khiến Ukraine tổn thất 75 binh sĩ và 4 phương tiện. Trước đó, quân đội Ukraine nói các binh sĩ đã đẩy lùi các binh sĩ Nga khỏi các vị trí ở bờ đông sông Dnipro tại tỉnh Kherson và đã thiết lập nhiều đầu cầu.

TASS đưa tin một tổ lựu pháo D-30 của Nga tấn công và ước tính gây tổn thất cho một trung đội Ukraine gần thành phố Lyman ở tỉnh Donetsk tại miền đông. Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine mất đến 180 binh sĩ và một xe chiến đấu Bradley, 3 xe bán tải và một khẩu lựu pháo gần Donetsk trong ngày qua.

Thiệt hại sau vụ tấn công ngày 18.11 của Nga tại Zaporizhzhia REUTERS

Trong ngày 18.11, không quân Ukraine nói đã bắn hạ 29 trong tổng số 38 máy bay không người lái (UAV) Shahed được phóng từ lãnh thổ Nga. Đợt tấn công bắt đầu từ tối 17.11 đến 4 giờ ngày 18.11 tại nhiều vùng. Bộ Năng lượng Ukraine cho biết 416 khu định cư ở miền nam, đông nam bị mất điện do thiệt hại từ cuộc tấn công. Hai người bị thương do Nga nã pháo tại tỉnh Kherson, theo trang The Kyiv Independent. Tại tỉnh Zaporizhzhia, 2 nhân viên dịch vụ khẩn cấp và ít nhất 7 người bị thương trong các vụ nã rốc két của Nga.

Mùa đông năm ngoái, Nga đã tiến hành nhiều đợt tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Ukraine.



Về phía Nga, có 2 người bị thương ở chân trong cuộc tấn công bằng UAV cảm tử của Ukraine nhắm vào cơ sở liên lạc tại tỉnh Belgorod ở biên giới trong ngày 18.11.

Nga và Ukraine không bình luận về những tuyên bố thiệt hại của nhau.

Binh sĩ Ukraine vượt sông Dnipro tại Kherson hồi tháng 6 AP

Anh dự báo tình hình chiến sự

Theo Bộ Quốc phòng Anh, chiến sự trong tuần qua diễn ra căng thẳng nhất tại 3 khu vực gồm trục Kupiansk ở tỉnh Kharkiv và tỉnh Luhansk; thị trấn Avdiivka ở tỉnh Donetsk và tả ngạn (bờ đông) sông Dnipro tại tỉnh Kherson.

Không bên nào đạt tiến triển lớn tại các khu vực trên. Nga tiếp tục tổn thất nặng tại Avdiivka. Các máy bay không người lái cỡ nhỏ và pháo binh (gồm đạn chùm) tiếp tục đóng vai trò lớn trong việc bẻ gãy các đợt tấn công của hai bên.

Theo Bộ Quốc phòng Anh, với việc mùa đông lạnh đến sớm nhất tại Donetsk, có ít triển vọng trước mắt về những sự thay đổi lớn trên chiến trường.

Lực lượng Ukraine gần tiền tuyến tại Donetsk ngày 16.11 AFP





Đức kêu gọi Nga rút quân

Trong một phát biểu ngày 18.11, Thủ tướng Đức Olaf Scholz kêu gọi Tổng thống Nga Vladimir Putin có bước đầu tiên về phía giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột với Ukraine, đó là rút quân. Tuy vậy, Thủ tướng Scholz đánh giá hiện chưa thấy dấu hiệu của động thái đàm phán.

Thủ tướng Scholz tái khẳng định sự giúp đỡ của Đức dành cho việc phòng thủ của Ukraine đến khi nào còn cần.

Nga triệu tập đại biện CH Czech

Bộ Ngoại giao Nga ngày 18.11 cho biết đã triệu tập đại biện lâm thời của Cộng hòa Czech tại Moscow sau khi Prague đóng băng tài sản thuộc sở hữu nhà nước của Nga.

Hôm 15.11, chính phủ Czech thông báo đã đóng băng tài sản thuộc sở hữu nhà nước Nga trên lãnh thổ Czech, mở rộng lệnh cấm vận đối với Moscow vì cuộc xung đột tại Ukraine.

Điện Kremlin gọi quyết định đó là trái phép và cảnh báo Nga có thể đáp trả hành động thù địch này. Bộ Ngoại giao Nga nói đã phản đối nghiêm khắc với đại biện Czech.