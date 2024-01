Chiến sự Ukraine ngày 685: Hơn 1.000 thị trấn, làng mạc mất điện

Một khu vực tại tỉnh Dnipropetrovsk của Ukraine trúng hỏa lực hôm 8.1 Telegram Serhii Lysak

Đài CNN ngày 9.1 dẫn thông tin từ Công ty Điện lực Ukrenergo của Ukraine cho hay thời tiết khắc nghiệt mùa đông khiến 1.025 thị trấn, làng mạc tại 9 tỉnh bị mất điện, trong bối cảnh hệ thống điện bị tấn công làm suy yếu.

Tiêu thụ điện trong tuần này đạt mức cao nhất do nhiệt độ tại nhiều nơi ở Ukraine xuống mức âm 15 độ C. "Mức tiêu thụ tiếp tục gia tăng do nhiệt độ giảm đáng kể trên cả nước", theo Ukrenergo.

Ukraine phải nhập khẩu điện từ Romania và Slovakia để đáp ứng nhu cầu, khi tiêu thụ điện sáng 9.1 đã cao hơn 5,8% so với ngày trước đó.

Ukrenergo cho biết các nhà máy nhiệt điện tại Ukraine vẫn đang hồi phục sau khi bị Nga tấn công vào mùa đông năm ngoái, trong khi hệ thống điện mặt trời không thể hoạt động hết công suất do mây mù và thời tiết xấu.

Theo trang The Kyiv Independent dẫn thông tin từ Bộ Năng lượng Ukraine, ngoài nguyên nhân thời tiết xấu, việc hạ tầng năng lượng bị tấn công cũng gây ra tình trạng mất điện.

Công ty DTEK cho biết công nhân đã sửa chữa các đường dây và trạm biến áp bị thiệt hại tại, khôi phục điện cho 194.000 người tại tỉnh Odessa và 24.000 người tại tỉnh Dnipropetrovsk.

Nga chưa bình luận về những thông tin trên.

Nga tăng cường bảo vệ lãnh thổ

Hãng TASS ngày 9.1 dẫn lời phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho hay quân đội Nga sẽ làm mọi thứ có thể để giảm thiểu và sau đó loại trừ mối đe dọa từ pháo binh Ukraine nhằm vào các thành phố Nga.

Ông cáo buộc lực lượng vũ trang Ukraine đã bắn đạn chùm vào trung tâm thành phố Belgorod. "Quân đội của chúng tôi sẽ tiếp tục làm mọi thứ để trước tiên giảm thiểu mối đe dọa này và sau đó loại bỏ hoàn toàn nó", ông cho biết.

Ukraine tăng cường tấn công tỉnh Nga bằng rốc két, đặc nhiệm tình báo

Phía Nga cho rằng quân Ukraine đã bắn 2 rốc két đạn chùm và rốc két do Cộng hòa Czech sản xuất vào ngày 30.12.2023 tại các khu vực trung tâm thành phố Belgorod, thành phố có 340.000 dân nằm cách biên giới Nga-Ukraine khoảng 40 km.

Theo dữ liệu mới nhất, vụ tấn công đã khiến 25 người thiệt mạng, trong đó có 5 trẻ em và khiến hơn 100 người bị thương. Hàng chục tòa nhà dân cư và cơ sở dân sự bị hư hại.

Một ngày sau đó, Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố tấn công trả đũa các mục tiêu quân sự ở Ukraine, đặc biệt là thành phố Kharkiv.

Kyiv đã không lập tức bình luận về thông tin trên nhưng trang RBC-Ukraine dẫn các nguồn tin ẩn danh cho rằng lực lượng Ukraine đã hướng hỏa lực vào các mục tiêu quân sự ở Belgorod nhằm đáp trả việc Nga tập kích ồ ạt tại các thành phố của Ukraine vào một ngày trước đó.

Trong một diễn biến khác, tờ The Guardian ngày 9.1 dẫn lời Thống đốc Andrei Klychkov tại vùng Oryol ở Nga cho hay 2 UAV "của kẻ thù" đã tấn công một cơ sở nhiên liệu tại thành phố Oryol ở vùng này.

Ông cho hay vụ cháy tại khu vực trên đã được khống chế. Oryol nằm cách Moscow 370 km về phía nam và cách biên giới Ukraine 220 km.

Ukraine chưa bình luận.

Phần Lan tiếp tục lo ngại về biên giới

Hãng TASS ngày 9.1 dẫn lời Bộ trưởng Nội vụ Phần Lan Mari Rantanen cho hay nước này sẽ không mở cửa các chốt kiểm soát biên giới với Nga sau ngày 14.1.

Bà Rantanen cho rằng chưa có thay đổi nào về tình hình di cư ở biên giới với Nga nên "có nguy cơ Nga sẽ tiếp tục các hoạt động như vậy nếu biên giới được mở cửa", theo bản tin dẫn lại của Đài MTV3 (Phần Lan).

Thủ tướng Phần Lan Petteri Orpo khẳng định Helsinki sẽ không mở lại các cửa khẩu biên giới với Nga sau ngày 14.1.

Trước đó, chính phủ Phần Lan quyết định đóng cửa toàn bộ các chốt kiểm soát phương tiện ở biên giới với Nga trong khoảng thời gian từ ngày 30.11-14.12.2023.

Hai cửa khẩu sau đó đã được mở nhưng biên giới lại bị đóng cửa một lần nữa trong thời gian từ ngày 15.12.2023 đến ngày 14.1.2024, do làn sóng di cư mới từ các nước thứ 3.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova trước đó cho biết động thái đóng các cửa khẩu biên giới của Phần Lan đang tạo ra các đường phân chia mới ở châu Âu và Moscow sẽ phản ứng với những hành động này sau khi tham vấn liên ngành.