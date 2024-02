Chiến sự Ukraine ngày 722: Kyiv rút bớt quân khỏi Avdiivka, đất Nga hứng tấn công lớn

Khói bốc lên từ nhà máy than cốc và hóa chất của Avdiivka ngày 15.2 REUTERS

Ngày 15.2, Ukraine cho biết đang rút quân khỏi một số khu vực ở thành phố Avdiivka đến các vị trí tốt hơn sau nhiều tháng giao tranh ác liệt, theo Reuters.

Nga đang cố gắng bao vây và chiếm Avdiivka sau gần 2 năm từ khi bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine và chỗ đứng của Kyiv trong thành phố dường như ngày càng lung lay khi các đường tiếp tế bị đe dọa.

Việc chiếm giữ Avdiivka là chìa khóa cho mục tiêu của Nga nhằm đảm bảo quyền kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh Donetsk và Luhansk, và có thể mang lại cho Tổng thống Vladimir Putin một chiến thắng trên chiến trường để có được sự ủng hộ của cử tri, khi ông tái tranh cử vào tháng 3.

Quân nhân Ukraine chiến đấu gần Avdiivka ngày 11.2 AFP

Phát ngôn viên Dmytro Lykhoviy của quân đội Ukraine cho hay việc tiếp tế cho thành phố và sơ tán đang gặp khó khăn. Quân đội Ukraine đã kích hoạt tuyến đường huyết mạch hậu cần dự trữ, đồng thời điều Lữ đoàn tấn công số 3, một trong những đơn vị nổi bật nhất, tức tốc đến Avdiivka để tăng viện cho các binh sĩ tại đó.

Lữ đoàn cho hay tình hình tại thành phố như "địa ngục" và đang bị đe dọa nhưng đơn vị đã thực hiện một cuộc đột kích tại một số phần và gây thương vong nặng nề cho Nga. "Tình hình lúc lữ đoàn đến là cực kỳ nguy cấp", đơn vị trên thông báo.

Các chỉ huy Ukraine miêu tả trận chiến tại Avdiivka ác liệt hơn tại Bakhmut hồi năm ngoái và Nga đã tập trung khoảng 50.000 binh sĩ cho mặt trận này.

Đất Nga bị tấn công nặng nề

Một vụ tấn công tên lửa đã xảy ra tại thành phố Belgorod, tỉnh Belgorod miền nam Nga ngày 15.2 khiến 6 người thiệt mạng, gồm một bé gái 1 tuổi. Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov cho hay có 17 người khác bị thương và được đưa đến bệnh viện, trong đó 6 người trong tình trạng nghiêm trọng.

Belgorod là thành phố lớn nằm sát biên giới Ukraine, thường xuyên hứng chịu các cuộc tấn công từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2.2022. Theo thống kê của Nga, 25 dân thường đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công lớn nhất vào cuối tháng 12.2023, theo TASS.

Hiện trường vụ tấn công tại Belgorod ngày 15.2 REUTERS

Phát ngôn viên Maria Zakharova của Bộ Ngoại giao Nga nói rằng vụ tấn công mới là "hành động khủng bố của Kyiv" và sẽ đưa vụ việc ra Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc.

Ukraine chưa lập tức bình luận.

Mặc khác, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các hệ thống phòng không đã bắn hạ 14 tên lửa của Ukraine tại Belgorod. Tại tỉnh Kursk kế bên, một cuộc tấn công diễn ra gây thiệt hại cho một trung tâm thương mại, một cơ sở thể thao ngoài trời và các khu vực dân cư.

Về phía Ukraine trong ngày 15.2 cũng hứng chịu một đợt tấn công tên lửa quy mô lớn khiến ít nhất 11 người bị thương. Theo Reuters, còi cảnh báo tấn công vang lên trong hơn 2 giờ trên cả nước, trong đó có thủ đô Kyiv.

Phòng không Ukraine bắn rơi 13 trong số 26 quả tên lửa do Nga phóng đến. Ngoài những người bị thương, đợt tấn công lớn thứ hai trong tháng này cũng làm hư hại nhiều cơ sở hạ tầng, phá hủy nhiều khu nhà, trung tâm thương mại, trường học.

Nga chưa lập tức bình luận.

Những ngôi nhà bị phá hủy tại Chuhuiv, tỉnh Kharkiv của Ukraine sau vụ tấn công ngày 15.2 REUTERS

Tổng thống Ukraine công du châu Âu

Văn phòng Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 15.2 thông báo nhà lãnh đạo sẽ thăm Pháp và Đức trong hai ngày 16-17.2 để tham dự trực tiếp Diễn đàn An ninh Munich và gặp gỡ các lãnh đạo châu Âu.

Theo kế hoạch, ông Zelensky sẽ gặp các lãnh đạo như Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Tổng thống Cộng hòa Czech Petr Pavel, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen và Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte.

Văn phòng Tổng thống Pháp ngày 15.2 thông báo Paris và Kyiv sẽ ký một thỏa thuận song phương về các cam kết an ninh trong ngày 16.2. Thỏa thuận được cho là sẽ vạch ra khuôn khổ về việc viện trợ nhân đạo và tài chính lâu dài, hỗ trợ tái thiết và viện trợ quân sự. Hai nhà ngoại giao am tường cho hay Pháp sẽ công bố khoản ngân sách 200 triệu euro cho các dự án dân sự do các công ty Pháp thực hiện, theo Reuters.

Số tiền viện trợ vũ khí cụ thể không được công bố. Tổng thống Macron từng nói sẽ cung cấp một lô tên lửa không đối đất theo định kỳ và thêm 40 tên lửa hành trình tầm xa cho Ukraine.

Theo một nghiên cứu do Ngân hàng Thế giới và nhiều tổ chức khác công bố ngày 15.2, việc tái thiết nền kinh tế Ukraine ước tính tiêu tốn 486 tỉ USD, gấp 2,8 lần sản lượng kinh tế dự kiến của nước này trong năm 2023.