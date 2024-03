Chiến sự Ukraine ngày 747: Thủ tướng Hungary tiết lộ tuyên bố thẳng thừng của ông Trump

Tình hình giao tranh

Lực lượng phòng không Ukraine ngày 11.3 tuyên bố đã bắn hạ 15 trong số 25 máy bay không người lái (UAV) được Nga triển khai trong cuộc tấn công vào đêm trước đó ở tỉnh Odessa, AFP đưa tin.

Tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper cho biết các cuộc không kích kéo dài trong 90 phút, đã khiến một số công trình bị hư hại. Không có báo cáo về thương vong.

Theo chính quyền địa phương, khu vực Odesa đã hứng chịu 6 cuộc tấn công bằng UAV của Moscow trong tháng này.

Nhiều ô tô bị phá hủy sau cuộc không kích ở tỉnh Donetsk hôm 10.3 AFP

Trong khi đó, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào cuối ngày 10.3 thống kê kể từ tháng 3, Nga đã phóng 175 UAV vào các mục tiêu khác nhau ở Ukraine. Kyiv tuyên bố đã bắn hạ 151 chiếc trong số đó.

Moscow chưa bình luận về thông tin trên. Trong diễn biến khác, hãng thông tấn TASS dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết lực lượng phòng không nước này đã phá hủy 6 UAV của Ukraine tại khu vực giáp với các tỉnh Bryansk và Oryol (Nga) trong đêm 10.3.

Điểm xung đột: Iskander phá hủy Patriot; lính NATO đã có mặt ở Ukraine?

Ông Trump sẽ cắt viện trợ Ukraine nếu đắc cử?

Reuters hôm 11.3 dẫn lời Thủ tướng Hungary Viktor Orban cho biết cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ không viện trợ tài chính để giúp Ukraine trong cuộc chiến với Nga nếu ông tái đắc cử tổng thống.

Ông Orban đã gặp ông Trump ở bang Florida (Mỹ) vào ngày 8.3. "Ông ấy sẽ không đổ một xu nào vào cuộc chiến Ukraine-Nga, và do đó cuộc chiến sẽ kết thúc", Thủ tướng Hungary nói.

Ông Trump vận động tranh cử ở bang Georgia (Mỹ) hôm 9.3 REUTERS

Thông báo từ nhóm tranh cử của ông Trump không đề cập Ukraine, nói rằng 2 ông đã thảo luận về các vấn đề ảnh hưởng đến cả 2 quốc gia, bao gồm cả an ninh biên giới.



Đáp lại, Điện Kremlin xác nhận họ đã biết về phát biểu của ông Orban, song từ chối bình luận. Ukraine cũng chưa phản ứng về thông tin trên.

Ông Biden và ông Trump ‘tung đòn’ ở bang chiến địa Georgia

Nga nói lời kêu gọi của Giáo hoàng là "dễ hiểu"

TASS đưa tin Điện Kremlin hôm 11.3 nói rằng lời kêu gọi đàm phán từ Giáo hoàng Francis về việc kết thúc xung đột ở Ukraine là khá dễ hiểu và rằng Nga sẵn sàng ngồi xuống.

Tuy nhiên, Moscow nói rằng Kyiv đã loại trừ các cuộc đàm phán "do quan điểm sai lầm" rằng phương Tây có thể đánh bại Nga.

Trước đó, Giáo hoàng Francis nói rằng khi mọi việc chuyển biến xấu đối với một bên tham gia xung đột, thì bên đó phải "có can đảm giương cờ trắng" và ngồi vào bàn đàm phán.

Giáo hoàng Francis tại Vatican ngày 10.3 REUTERS

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời báo giới khi được hỏi về nhận xét của Giáo hoàng: "Thật dễ hiểu khi Ngài (Đức Giáo hoàng) phát biểu ủng hộ các cuộc đàm phán".

Ông Peskov cho biết Tổng thống Vladimir Putin đã nhiều lần nói về sự sẵn sàng và cởi mở của Nga trong các cuộc đàm phán, nhưng Ukraine đã bác bỏ những đề xuất như vậy.

Trước đó vào ngày 10.3, Kyiv đã từ chối lời kêu gọi từ Giáo hoàng Francis và tuyên bố sẽ không bao giờ đầu hàng.

Ngoại trưởng Ba Lan tiết lộ binh sĩ NATO đã có mặt tại Ukraine

Nga từ chối bình luận về báo cáo từ truyền thông Mỹ

Reuters đưa tin Điện Kremlin hôm 11.3 từ chối bình luận về một báo cáo của đài CNN, trong đó viết rằng Mỹ đã bắt đầu chuẩn bị kỹ lưỡng vào cuối năm 2022 cho tình huống Nga tấn công Ukraine bằng vũ khí hạt nhân.

Cụ thể, CNN hôm 9.3 đưa tin rằng chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đặc biệt lo ngại Nga có thể sử dụng vũ khí hạt nhân chiến thuật hoặc chiến trường ở Ukraine. Theo CNN, cơ quan tình báo Mỹ nhận được thông tin các quan chức Nga vào năm 2022 đã có cuộc thảo luận về một cuộc tấn công hạt nhân.

Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nói với các phóng viên: "Đây là kiểu suy đoán được đăng trên nhiều tờ báo khác nhau. Tôi không nghĩ nó đáng để bình luận".



Nga: NATO không thể phủ nhận có quân hiện diện ở Ukraine

TASS dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova hôm 10.3 nói rằng Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) không có lý do gì để phủ nhận sự hiện diện của lực lượng mình ở Ukraine.

Trước đó, phát biểu tại lễ kỷ niệm 25 năm gia nhập NATO, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski nói rằng quân đội của liên minh đã có mặt ở Ukraine nhưng không cho biết lực lượng này đến từ nước nào.

Trong diễn biến khác, ngày 11.3, lá cờ xanh và vàng của Thụy Điển đã được kéo lên tại trụ sở NATO ở Brussels (Bỉ), đánh dấu cột mốc lịch sử khi quốc gia Bắc Âu từ bỏ vị thế trung lập để trở thành thành viên thứ 32 của liên minh.

Nhiều người Ấn Độ bị lừa đi chiến đấu cho Nga tại Ukraine

Tổng thống Pháp lại hoãn thăm Ukraine?

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hôm 10.3 thông báo ông sẽ tới Ukraine "trong những tuần tới". Theo AFP, đây rõ ràng động thái trì hoãn mới nhất của ông đối với chuyến thăm lẽ ra đã diễn ra từ lâu.

Mặc dù ông Macron không cung cấp thông tin nào khác về chuyến thăm Ukraine sắp tới, nhưng theo truyền thông Pháp, chuyến đi của ông được cho là đã nhiều lần bị hoãn lại do các lý do an ninh

Ban đầu, ông Macron cho biết ông sẽ thăm Ukraine vào tháng 2, sau đó dời đến khoảng giữa trước tháng 3.

Tổng thống Pháp trong những tuần gần đây đã khiến Nga tức giận khi kêu gọi tăng cường hỗ trợ cho Ukraine, đồng thời nói rằng ông không loại trừ khả năng gửi bộ binh đến nước này.