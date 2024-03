Chiến sự Ukraine ngày 756: Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ ra cảnh báo mới

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 20.3 viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng một người thiệt mạng và 5 người khác bị thương trong tỉnh này do bị lực lượng vũ trang Ukraine pháo kích từ 7 giờ sáng 19.3 đến 7 giờ sáng 20.3, theo Hãng tin TASS.

Sau đó, ông Gladkov tiếp tục viết rằng hai người đã thiệt mạng và hai người bị thương khi Ukraine tấn công tỉnh Belgorod bằng hệ thống rốc két phóng loạt.



Trước cuộc bầu cử tổng thống Nga diễn ra từ ngày 15-17.3, Ukraine đã tăng cường tấn công bằng cách pháo kích những khu vực biên giới Nga, tấn công nhà máy lọc dầu và sử dụng lực lượng ủy nhiệm để cố gắng xâm nhập biên giới Nga, theo Reuters.

Điểm xung đột: Nga nói Pháp sẽ đưa quân đến giúp Ukraine; xuồng 'kamikaze' càng mạnh hơn

Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu ngày 20.3 khẳng định an ninh đã được thắt chặt tại các cơ quan chính phủ Nga và các cơ sở khác, đồng thời hệ thống phòng không cũng được tăng cường. Ông còn tuyên bố Nga đã bắn hạ 419 máy bay không người lái và 67 rốc két của Ukraine trong cuộc bầu cử và gây tổn thất nặng nề cho lực lượng ủy nhiệm của Ukraine.

Một ngôi nhà ở tỉnh Belgorod của Nga bị thiệt hại trong một cuộc tấn công mà chính quyền địa phương cho là phía Ukraine tiến hành

Reuters

"Các nhóm quân Nga tiếp tục ép kẻ thù ra khỏi vị trí của họ. Mỹ... cực kỳ quan ngại về sự thành công của Lực lượng Vũ trang Nga", Bộ trưởng Shoigu nói với các tướng cấp cao Nga.



Đến khuya 20.3 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Mỹ đối với cáo buộc và tuyên bố từ phía Nga.



Xem thêm: Ukraine tiếp tục tấn công đất Nga sau cảnh báo từ ông Putin??

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cảnh báo về sống còn của Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin ngày 19.3 hứa rằng Mỹ sẽ không để Ukraine thất bại trong cuộc chiến chống lại Nga, theo AFP.

"Mỹ sẽ không để Ukraine thất bại. Chúng tôi vẫn quyết tâm cung cấp cho Ukraine những nguồn lực cần thiết để chống lại sự gây hấn của Điện Kremlin", ông Austin nói khi khai mạc cuộc họp lần thứ 20 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine được tổ chức tại Đức.

Mỹ cam đoan với đồng minh "sẽ không để Ukraine thất bại"

Phát biểu tại cuộc họp báo sau cuộc họp trên, ông Austin cảnh báo: "Ngày nay, sự sống còn của Ukraine đang gặp nguy hiểm và an ninh của Mỹ đang gặp nguy cơ". Ông còn nhấn mạnh: "Hôm nay tôi rời khỏi đây với quyết tâm tiếp tục duy trì sự hỗ trợ an ninh và đạn dược của Mỹ. Và đó là vấn đề sống còn và chủ quyền đối với Ukraine cũng như vấn đề danh dự và an ninh đối với Mỹ".

Binh sĩ Ukraine mang đạn pháo 155mm tại vị trí gần tiền tuyến ở tỉnh Zaporizhzhia thuộc miền nam Ukraine ngày 14.1 Reuters

Ông Austin không cho biết Washington sẽ hỗ trợ Ukraine như thế nào nếu không có thêm nguồn tài trợ.

Washington đã công bố gói hỗ trợ trị giá 300 triệu USD cho Ukraine vào tuần trước, nhưng ông Austin cho hay việc đó chỉ có thể thực hiện được nhờ tiết kiệm từ những khoản mua sắm gần đây.

Bộ trưởng Austin bày tỏ hy vọng rằng Quốc hội Mỹ sẽ sớm thông qua khoản hỗ trợ bổ sung và nói rằng việc hỗ trợ Ukraine mang lại lợi ích cho Washington cũng như Kyiv.

Hạ viện Mỹ do đảng Cộng hòa lãnh đạo đã chặn khoản viện trợ trị giá 60 tỉ USD cho Ukraine và Mỹ đã cảnh báo rằng gói hỗ trợ 300 triệu USD mới sẽ chỉ kéo dài trong vài tuần.

Đến khuya 20.3 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Nga đối với phát ngôn của ông Austin.

Lệ thuộc UAV để chống Nga, Ukraine khó thay đổi tình thế?

Xem thêm: UAV Nga tấn công Ukraine; Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ tiết lộ bí mật quân sự??

Ukraine trình bày kế hoạch quân sự năm 2024

Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov ngày 19.3 nói rằng Kyiv đã trình bày với các đồng minh chủ chốt của mình một kế hoạch cho năm 2024, khi có thêm nhiều hỗ trợ quân sự đã được công bố trong cuộc họp lần thứ 20 của Nhóm Liên lạc Quốc phòng Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent.

Cuộc họp nói trên diễn ra vào thời điểm bấp bênh đối với Ukraine và các đồng minh, khi Nga tăng cường áp lực dọc tiền tuyến và khoản viện trợ 60 tỉ USD từ Mỹ vẫn bị đình trệ do tranh chấp tại Quốc hội Mỹ.

Cũng theo ông Umerov, đạn dược, vốn đang bị thiếu hụt trầm trọng đối với quân đội Ukraine, là chủ đề chính của cuộc họp.

Bộ trưởng Umerov viết trên Facebook rằng một số quốc gia cam kết gửi các gói viện trợ tới Kyiv, trong đó có đạn pháo 155 mm, 152 mm và 105 mm. Khoản hỗ trợ quân sự mới của Đức dành cho Ukraine trị giá 540 triệu USD sẽ bao gồm 10.000 quả đạn pháo.

Ông Umerov cho biết thêm Ukraine sẽ mua thêm tên lửa cho các hệ thống phòng không để bảo vệ các thành phố và binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến khỏi các cuộc tấn công thường xuyên của Nga.

Trước đó, tờ The Washington Post ngày 15.3 đưa tin dựa trên đánh giá của các quan chức phương Tây, đạn dược dành cho một số hệ thống phòng không của Ukraine có thể được sử dụng gần hết vào cuối tháng 3.

Pháp nói quân đội sẵn sàng đương đầu với những trận chiến ‘khó khăn nhất’

Xem thêm: Ông Putin nêu số đạn pháo Mỹ sản xuất, hé lộ kế hoạch xe tăng của Nga

Pháp lên tiếng sau khi quan chức tình báo Nga nói Paris chuẩn bị gửi 2.000 quân sang Ukraine

Hãng thông tấn TASS hôm 19.3 dẫn lời ông Sergei Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga, nói rằng Pháp đang chuẩn bị gửi khoảng 2.000 quân tới Ukraine và quân đội Pháp sẽ là mục tiêu hợp pháp của các lực lượng Nga nếu họ "tới lãnh thổ của Nga với một thanh kiếm".

Bộ Quốc phòng Pháp cũng ngày đã phản pháo, cho rằng những tuyên bố mà người đứng đầu cơ quan tình báo nước ngoài của Moscow "minh họa cho việc Nga sử dụng thông tin sai lệch một cách có hệ thống" và "chúng tôi coi kiểu khiêu khích này là vô trách nhiệm", theo Reuters.

Xem thêm: Ông Putin cảnh báo phương Tây, nói quân nhân NATO đã có mặt ở Ukraine