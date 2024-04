Chiến sự Ukraine ngày 779: Moscow gợi ý cơ sở cho hòa đàm; người Mỹ ủng hộ Nga mất tích

Ngày 12.4, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã thực hiện 48 đợt tấn công bằng các vũ khí chính xác trên không, trên biển và trên bộ nhắm vào các cơ sở nhiên liệu, năng lượng và quân sự của Ukraine từ ngày 6-12.4. Các đợt tấn công nhằm đáp trả việc Kyiv phá hủy các cơ sở dầu khí và năng lượng của Nga, theo hãng tin Sputnik.

Cơ sở hạ tầng điện của Ukraine tại Kharkiv bị phá hủy trong cuộc tấn công gần đây của Nga REUTERS

Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 11.4 nói lực lượng Nga tấn công hạ tầng điện nhằm "phi quân sự hóa" Ukraine, cho rằng việc tấn công sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp ngành công nghiệp quốc phòng Kyiv. Nhà lãnh đạo nhấn mạnh Nga "không tiến hành bất cứ cuộc tập kích nào" vào hạ tầng điện Ukraine trong mùa đông "vì lý do nhân đạo".

Cũng theo thông báo, Ukraine mất hơn 3.000 binh sĩ, 3 xe tăng, 11 xe chiến đấu bọc thép, 51 phương tiện khác, 47 khẩu pháo, 8 tổ hợp tác chiến điện tử và 3 radar tại tỉnh Donetsk trong tuần qua. Cũng trong tuần, Nga đẩy lùi 65 cuộc phản công của Ukraine tại Avdiivka và 26 vụ quanh Donetsk.

Ukraine còn thiệt hại khoảng 2.130 binh sĩ và 6 xe tăng gần Avdiivka, hơn 840 binh sĩ ở nam Donetsk, hơn 380 binh sĩ tại Kupiansk và hơn 335 binh sĩ quanh Kherson.

Ukraine không bình luận về những thông tin trên.

Xe chiến đấu bộ binh Ukraine tại thị trấn Kostyantynivka, tỉnh Donetsk ngày 11.4 AFP

Cơ sở để đàm phán

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 12.4 nói rằng việc tổ chức hội nghị hòa bình Ukraine tại Thụy Sĩ sẽ là điều vô nghĩa nếu thiếu Nga, đồng thời cho hay Moscow không thấy sự chân thành của phương Tây trong việc đàm phán công bằng, theo TASS. "Việc đó không dẫn đến đâu cả. Điều này là rõ ràng đối với bất kỳ quan sát viên chính trị bình thường nào", Ngoại trưởng Lavrov nói.

Trước đó, Tổng thống Thụy Sĩ Viola Amherd gợi ý nước này sẽ tổ chức hội nghị về công thức hòa bình cho Ukraine vào tháng 6. Đại sứ quán Nga nói rằng Thụy Sĩ chưa mời Nga dự hội nghị và phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố đàm phán về Ukraine mà thiếu Nga thì hoàn toàn vô nghĩa.

Ông Peskov dẫn lời của Tổng thống Vladimir Putin nói rằng Nga sẵn sàng đối thoại và hiệp ước dự thảo được đàm phán tại Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hồi tháng 3.2022 có thể là cơ sở cho việc đàm phán tiếp. Tuy nhiên, người phát ngôn cũng lưu ý rằng những thực tế mới đã xuất hiện trong 2 năm chiến sự đã qua.

"Sự sẵn sàng đàm phán của chúng tôi được Tổng thống xác nhận vào hôm qua. Như một quy tắc, đàm phán phải dựa trên điều gì đó. Chúng ta có thể dựa trên tài liệu này [hiệp ước Istanbul] nhưng đương nhiên, rất nhiều thay đổi đã xảy ra từ đó. Có nhiều thực tế mới mà chúng ta không thể phớt lờ nhưng đồng thời, hiệp ước này có thể là cơ sở nhất định để bắt đầu đàm phán", ông Peskov nói, không nêu rõ nội dung cụ thể trong hiệp ước.

Cảnh sát tại vùng do Nga kiểm soát ở tỉnh Donetsk miền đông Ukraine ngày 12.4 thông báo phóng viên chiến trường người Mỹ Russell Bentley đã mất tích tại Donetsk vào ngày 8.4. Hãng Sputnik đưa tin ông Bentley là cộng tác viên thường xuyên của hãng tin này.

Ông Russell Bentley ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SPUTNIK

Ông Bentley (64 tuổi) gia nhập lực lượng quân sự ly khai thân Nga tại Donetsk vào năm 2014 và sau đó trở thành phóng viên chiến trường. "Donetsk là nhà của tôi và tôi sẽ ở đây đến hết phần đời còn lại", ông Bentley từng nói.

Theo mô tả, công dân Mỹ này cao 180-185 cm, dáng người đầy đặn, mắt xám và tóc bạc. Ông mặc một chiếc áo thun đen, mặc quần và giày ống cao rằn ri, có đeo túi màu xanh lá.

Trang tin Mash cho hay ông Bentley mất tích sau khi một quận thuộc thành phố Donetsk của tỉnh cùng tên bị lực lượng Ukraine nã pháo. Người vợ nói rằng ông Bentley đã đến hiện trường để giúp đỡ những người cần giúp nhưng sau đó không trở về nhà. Chiếc xe hơi với mũ của ông Bentley được tìm thấy, cùng với điện thoại di động bị đập vỡ và cặp mắt kính.

Cũng trong ngày 12.4, một cựu sĩ quan an ninh Ukraine làm việc cho Nga đã bị thương sau khi chiếc xe của ông này phát nổ tại Moscow. Theo AFP, nạn nhân là ông Vasily Prozorov, cựu sĩ quan thuộc Cơ quan an ninh Ukraine (SBU) nhưng sau đó làm việc cho an ninh Nga và chuyển đến Nga sinh sống.

Truyền thông Nga loan tin ông Prozorov bị thương ở tay và chân sau khi một thiết bị nổ bên dưới xe của ông phát nổ. Vụ nổ được cho là xảy ra khi ông Prozorov khởi động xe ở bên ngoài một khu chung cư, miền bắc Moscow.

Mỹ đang thảo luận việc viện trợ Ukraine

Theo ABC News ngày 12.4, Chủ tịch Hạ viện Mỹ Mike Johnson đang đàm phán với Nhà Trắng về việc viện trợ quân sự cho Ukraine sau nhiều tháng trì hoãn. Hồi tháng 2, Thượng viện Mỹ, do đảng Dân chủ kiểm soát, đã thông qua gói viện trợ trị giá 95 tỉ USD cho Ukraine, Israel và Đài Loan. Tuy nhiên, ông Johnson nói rằng Hạ viện sẽ cân nhắc một đề xuất được sửa đổi.

Cùng ngày, Thủ tướng Hà Lan Mark Rutte thông báo Amsterdam sẽ cung cấp thêm 1 tỉ euro hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay và dành ra 3 tỉ euro cho năm 2025. Số tiền mới nâng tổng mức viện trợ quân sự của Hà Lan cho Ukraine trong năm nay lên 3 tỉ euro, cùng với 400 triệu euro hỗ trợ kinh tế.