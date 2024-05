Chiến sự Ukraine ngày 798: Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra chỉ thị mới; Ukraine lại đánh cơ sở dầu mỏ

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1.5 tuyên bố lực lượng Nga đã tấn công trụ sở Bộ chỉ huy tác chiến miền Nam của Ukraine, theo Hãng tin TASS. Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố binh sĩ và khí tài quân sự của Ukraine đã bị tấn công ở 112 khu vực.



Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ, lực lượng Ukraine đã mất 110 binh sĩ trong vùng chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến miền Đông của Nga, một pháo tự hành và một trạm tác chiến điện tử.

Hình ảnh được cho là lực lượng Nga khai hỏa trong xung đột với Ukraine Chụp màn hình TASS

Lực lượng Ukraine đã mất 30 binh sĩ trong vùng chịu trách nhiệm của Nhóm tác chiến miền Tây của Nga trong hơn 24 giờ, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố hệ thống phòng không đã bắn hạ 29 máy bay không người lái của Ukraine và 5 quả bom thông minh AASM Hammer do Pháp sản xuất trong vòng 24 giờ trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, theo TASS.

Đến khuya 1.5 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên của Nga.

Lãnh đạo NATO nói 'chưa quá trễ' để giúp Ukraine chiến thắng

Ukraine tấn công nhà máy lọc dầu Nga?

Giới chức Ukraine ngày 1.5 tuyên bố lực lượng nước này đã tấn công một nhà máy lọc dầu ở tỉnh Ryazan của Nga, trong cuộc tấn công mới bằng máy bay không người lái (UAV) vào cơ sở hạ tầng năng lượng của Nga, theo AFP.

"Nhờ hoạt động của Cơ quan Tình báo Quốc phòng Ukraine vào đêm 1.5, một chiếc UAV đã được sử dụng để tấn công nhà máy lọc dầu Ryazan ở Nga", những cơ quan đặc biệt của Ukraine khẳng định trong một tuyên bố gửi cho AFP. Theo tuyên bố, cuộc tấn công diễn ra vào khoảng 2 giờ sáng 1.5.

Tuyên bố trên được đưa ra vài giờ sau khi kênh Telegram Baza của Nga đưa tin vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Ryazan. Đây là mục tiêu thường xuyên của các cuộc không kích từ Ukraine, theo Reuters.

Tỉnh trưởng Pavel Malkov của tỉnh Ryazan nói rằng không có thương tích do các cuộc tấn công bằng UAV trong tỉnh.

Ngoài ra, tỉnh trưởng của hai tỉnh Kursk và Voronezh ở phía tây nam nước Nga giáp biên giới Ukraine cũng báo cáo các cuộc tấn công bằng UAV vào hai tỉnh, nói rằng không có thiệt hại hay thương tích.

Đến khuya 1.5 chưa có thông tin về phản ứng của Moscow.

Đơn vị "lão binh" trên 60 tuổi của Ukraine rên tiền tuyến đối chọi Nga

Các quan chức Ukraine cho rằng việc nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng quân sự, năng lượng và giao thông của Nga sẽ làm suy yếu chiến dịch quân sự của Moscow.

Moscow hiếm khi tiết lộ thông tin về tác động đầy đủ của những cuộc tấn công từ Ukraine nhắm vào lãnh thổ và cơ sở hạ tầng của Nga.

Bộ trưởng Quốc phòng Nga ra lệnh mới

Bộ Quốc phòng Nga ngày 1.5 thông báo Bộ trưởng Quốc phòng Sergei Shoigu đã ra lệnh cung cấp vũ khí nhiều hơn và nhanh hơn cho chiến dịch quân sự của Moscow ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Bộ Quốc phòng Nga cho hay tại cuộc họp với chỉ huy quân sự hàng đầu về chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine, Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga Valery Gerasimov đã đưa báo cáo về tình hình chiến dịch quân sự hiện nay cho Bộ trưởng Shoigu.

"Để duy trì tốc độ cần thiết của cuộc tấn công… cần phải tăng số lượng và chất lượng vũ khí cũng như thiết bị quân sự cung cấp cho quân đội, chủ yếu là vũ khí", Bộ Quốc phòng Nga trích lời Bộ trưởng Shoigu trong một tuyên bố được đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram.

Ông Shoigu còn chỉ đạo thực hiện các biện pháp nhằm giảm thời gian bảo trì, sửa chữa khí tài quân sự, tăng cường cung cấp phụ tùng thay thế cho các khu vực chiến sự và khu vực hỗ trợ.

Các lực lượng Nga đã đạt được những tiến bộ chiến thuật dọc theo tiền tuyến ở phía đông nam Ukraine gần như mỗi ngày trong những tuần gần đây, theo Reuters.

Các nhà sản xuất vũ khí Ukraine gặp khó vì thiếu tiền

Nga đã chiếm được 6 ngôi làng trong tỉnh Donetsk, đồng thời củng cố các vị trí chiến trường ở tỉnh Kharkiv.

Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrskyi hôm 28.4 cho rằng Ukraine có nguy cơ mất thêm lãnh thổ nếu phương Tây không nhanh chóng cung cấp vũ khí, theo Reuters.

Nga triển lãm khí tài quân sự NATO thu được ở Ukraine

Hãng tin TASS ngày 1.5 đưa tin một cuộc triển lãm về khí tài quân sự thu được từ các nước NATO đã khai mạc trước Bảo tàng Chiến thắng ở Moscow, trưng bày 32 thiết bị bọc thép khác nhau.

Nhà nghiên cứu kỳ cựu Andrey Lyubchikov của Bảo tàng Lực lượng Vũ trang trung ương Nga, cho hay: "Triển lãm trưng bày nhiều mẫu khác nhau về các thiết bị quân sự bị quân nhân Nga thu giữ trong vùng hoạt động quân sự đặc biệt. Tổng cộng có 32 hiện vật".

Trong đó có xe tăng Leopard 2 do Đức sản xuất, xe tăng Abrams do Mỹ cung cấp cho Ukraine, xe chiến đấu bộ binh Bradley, xe Mastiff do Anh sản xuất, cũng như nhiều thiết bị khác bị quân nhân Nga thu giữ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine.

Cuộc triển lãm còn trưng bày súng, tài liệu, bản đồ, thiết bị và máy bay không người lái, theo TASS.

