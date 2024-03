Kyiv họp khẩn sau tín hiệu từ quan chức Nga

Trong bài viết đăng trên ứng dụng nhắn tin Telegram ngày 27.3, KMDA còn cảnh báo về mối đe dọa về các nỗ lực xâm nhập của các nhóm trinh sát và phá hoại liên quan Nga, theo báo The New Voice of Ukraine.

Nhằm đáp lại tín hiệu từ các quan chức Nga về việc leo thang các cuộc tấn công bằng tên lửa đạn đạo, Hội đồng Quốc phòng Kyiv đã triệu tập một cuộc họp khẩn cấp. Hội đồng đã thực hiện một số bước phòng ngừa có ảnh hưởng đến các sự kiện công cộng và giao thông công cộng để tăng cường an ninh thủ đô.



Một tòa nhà ở thủ đô Kyiv của Ukraine bị hư hại do cuộc tấn công bằng tên lửa gần đây của Nga Reuters

"Nguy cơ các đội trinh sát và phá hoại của kẻ thù lẻn vào thành phố, có thể với sự hỗ trợ của tình báo Nga và các nhóm đối đầu khác nhằm gây bất ổn ở Kyiv, là mối lo ngại nghiêm trọng", KMDA nhấn mạnh.

Dù chi tiết về các quyết định phòng ngừa không được nêu cụ thể, nhưng có thể hiểu rằng các quy định tổ chức sự kiện đông người và điều hành giao thông công cộng có thể thay đổi, theo The New Voice of Ukraine. Giới chức đã được chỉ đạo nâng cao cảnh giác ở những khu vực đông người để tăng cường an toàn.

Giám đốc KMDA Serhiy Popko cho hay: "Chúng tôi đang chủ động thực hiện các biện pháp để đảm bảo an toàn và an ninh cho Kyiv và người dân ở đó".

Nga đã tấn công Kyiv bằng một số tên lửa đạn đạo bội siêu thanh được phóng từ bán đảo Crimea vào ngày 25.3. Do tốc độ cực cao của những tên lửa này, khi cảnh báo không kích được phát ra thì chúng gần như đã lao tới thủ đô Kyiv. Dù tên lửa đã bị lực lượng phòng không Ukraine đánh chặn nhưng các mảnh vỡ rơi xuống đã khiến 10 người ở thành phố Kyiv bị thương, theo The New Voice of Ukraine.



Hai tên lửa bị lực lượng phòng không Ukraine bắn hạ ở Kyiv hôm 25.3 có khả năng là tên lửa bội siêu thanh ZM22 Zircon, theo trang Defense Express. Đây được cho là lần thứ hai Nga sử dụng ZM22 Zircon sau nỗ lực tấn công Kyiv không thành công vào ngày 7.2.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga.