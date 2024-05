Chiến sự Ukraine ngày 822: Kịch bản nào Mỹ sẽ tấn công lực lượng Nga?

Bộ Quốc phòng Nga ngày 25.5 tuyên bố lực lượng nước này đã giành quyền kiểm soát khu định cư Arkhangelskoye tại Donetsk ở miền đông Ukraine, theo Hãng tin TASS.







Hình ảnh được cho là hệ thống rốc két Nga được khai hỏa trong xung đột với Ukraine Chụp màn hình TASS

Bộ Quốc phòng Nga khẳng định quân đội Ukraine đã mất 120 binh sĩ, 5 ô tô, 2 hệ thống pháo tự hành Gvozdika 122 mm, lựu pháo M119 105 mm do Mỹ sản xuất và một trạm tác chiến điện tử Bukovel-AD.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố binh sĩ và trang thiết bị của lữ đoàn bộ binh 57 và lữ đoàn tấn công đường không số 82 của quân đội Ukraine đã bị tấn công gần các khu định cư Yurchenkovo và Baksheyevka trong tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine.

Đến khuya 25.5 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

Nga bị tố đánh bom một siêu thị lớn ở thành phố Kharkiv

Tỉnh trưởng Oleg Synegubov của tỉnh Kharkiv (Ukraine) cáo buộc Nga đã đánh bom một đại siêu thị xây dựng ở thành phố Kharkiv trong ngày 25.5, khiến ít nhất 2 người chết và 24 người bị thương, theo AFP.

Ông Synegubov nói rằng hai quả bom dẫn đường của Nga đã đánh trúng đại siêu thị nói trên và "một đám cháy bùng phát trên 15.000 m2.

"Tính đến lúc này, chúng tôi biết rằng hơn 200 người có thể đã ở bên trong đại siêu thị", Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram, đồng thời lên án cuộc tấn công ban ngày này "rõ ràng" nhắm vào một mục tiêu "dân sự".

Thị trưởng Kharkiv Igor Terekhov cho hay theo chủ siêu thị, 15 nhân viên siêu thị đã không liên lạc được và khoảng 200 người đang ở trong tòa nhà vào thời điểm xảy ra cuộc tấn công.

"Chúng tôi có nhiều người mất tích. Có nhiều người bị thương", Thị trưởng Terekhov viết trên Telegram.

Thành phố Kharkiv, thành phố lớn thứ hai ở Ukraine, thường xuyên bị tên lửa Nga tấn công, với cuộc tấn công vào thành phố hôm 23.5 khiến ít nhất 7 người thiệt mạng, theo Reuters.

Cuộc tấn công mới nhất xảy ra sau khi Nga phát động cuộc tấn công trên bộ ở tỉnh Kharkiv vào ngày 10.5. Ukraine ngày 24.5 tuyên bố họ đã ngăn chặn được bước tiến của quân đội Nga và đang phản công.

Đến khuya 25.5 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố mới của phía Ukraine. Nga trước đây luôn bác bỏ cáo buộc tấn công nhằm vào mục tiêu dân sự.

Mỹ đã tiết lộ trường hợp sẽ tấn công lực lượng Nga ở Ukraine?

Trong cuộc phỏng vấn do tờ The Guardian đăng ngày 25.5, Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski khẳng định phía Mỹ đã nói với phía Nga rằng nếu Moscow sử dụng vũ khí hạt nhân, Washington sẽ đáp trả bằng cách sử dụng vũ khí thông thường nhắm vào lực lượng Nga ở Ukraine.



"Phía Mỹ đã nói với phía Nga rằng nếu quý vị cho nổ một quả bom hạt nhân, ngay cả khi quả bom đó không làm chết người nào, chúng tôi sẽ tấn công tất cả các mục tiêu của quý vị ở Ukraine bằng vũ khí thông thường, chúng tôi sẽ tiêu diệt tất cả chúng", ông Sikorski nói với The Guardian. Ông còn nói rằng cả Trung Quốc lẫn Ấn Độ đều cảnh báo Nga không nên sử dụng vũ khí hạt nhân.

Ngoại trưởng Sikorski còn nói rằng ông ủng hộ việc cho phép Ukraine sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các mục tiêu ở Nga.

Đến khuya 25.5 chưa có thông tin về phản ứng của các bên liên quan đối với phát ngôn của ông Sikorski.

Tổng thư ký NATO kêu gọi cho phép Ukraine dùng vũ khí phương Tây tấn công đất Nga

Trong cuộc phỏng vấn với tờ The Economist được đăng ngày 24.5, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho rằng Ukraine có thể tấn công các mục tiêu quân sự nằm trong lãnh thổ Nga được quốc tế công nhận.

"Đã đến lúc các đồng minh xem xét liệu họ có nên dỡ bỏ một số hạn chế mà họ đặt ra đối với việc sử dụng vũ khí họ đã viện trợ cho Ukraine hay không. Đặc biệt là hiện nay khi giao tranh đang diễn ra ở Kharkiv, gần biên giới với Nga, việc không cho Ukraine sử dụng những vũ khí như thế chống lại các mục tiêu quân sự hợp pháp trên lãnh thổ Nga khiến họ rất khó tự vệ", ông Stoltenberg nói.

Tuy nhiên, ông Stoltenberg bác bỏ ý tưởng cho rằng các thành viên NATO có thể sử dụng hệ thống phòng không của mình để bắn hạ tên lửa Nga trên bầu trời Ukraine. Ông cũng phản đối khả năng NATO triển khai bộ binh vào Ukraine.

"Chúng tôi không có ý định gửi bộ binh của NATO vào Ukraine. Chúng tôi sẽ không tham gia cuộc xung đột này", ông Stoltenberg nhấn mạnh.

Trước đó, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov khẳng định vũ khí phương Tây đã được sử dụng trên đất Nga, theo Hãng tin TASS.

Nga tìm ra cách "trị" mạng lưới internet Starlink tại Ukraine

Kể từ khi xung đột bùng phát, quân đội Ukraine đã sử dụng dịch vụ internet vệ tinh Starlink của Công ty SpaceX để liên lạc, điều phối các cuộc tấn công và thu thập tin tình báo. Tuy nhiên, tờ The New York Times hôm 24.5 dẫn lời binh sĩ Ukraine cho hay Nga đã tìm ra cách can thiệp và làm gián đoạn mạng lưới này.

Các thành viên của Lữ đoàn xung kích số 92 của Ukraine cho biết mạng Starlink đã rất chậm từ đầu tháng 5, khi Nga bắt đầu đẩy mạnh tấn công vùng biên giới phía bắc nước này.

"Mạng đã bị sập một ngày trước các cuộc tấn công và nó rất chậm", một binh sĩ với mật hiệu Ajax cho biết. "Chúng tôi đang thua trên mặt trận tác chiến điện tử", ông nói.

Bộ trưởng Chuyển đổi số Ukraine Mykhailo Fedorov mới đây thông tin Nga đang thử nghiệm những công cụ mới và tinh vi nhằm gián đoạn chất lượng kết nối của Starlink, vốn rất quan trọng với Ukraine. Ông nói thêm Kyiv đang làm việc với SpaceX để khắc phục tình trạng này.

Các nước NATO giáp Nga định xây "tường UAV"

Lithuania (Litva) cho biết quốc gia Baltic này và 5 thành viên NATO khác giáp Nga đã đồng ý xây dựng một 'bức tường máy bay không người lái' để bảo vệ biên giới của họ trước những 'hành động khiêu khích'.

Bộ trưởng Nội vụ Lithuania Agne Bilotaite công bố kế hoạch nói trên vào ngày 24.5 sau cuộc hội đàm với những người đồng cấp đến từ 2 quốc gia vùng Baltic là Estonia và Latvia, cũng như Ba Lan, Phần Lan và Na Uy, theo AFP.

Kế hoạch sử dụng máy bay không người lái (UAV) để bảo vệ biên giới đã được thống nhất vì những lo ngại về an ninh tại khu vực trong bối cảnh xung đột giữa Nga và Ukraine. Dù vậy, bà Bilotaite không cho biết khi nào kế hoạch này sẽ được triển khai.

