Chiến sự Ukraine ngày 825: ông Zelensky hối Tổng thống Mỹ phải dự hội nghị hòa bình

Nga liên tục cập nhật tình hình phá hủy vũ khí, khí tài của Ukraine BỘ QUỐC PHÒNG NGA

Nga bắn hạ tiêm kích Ukraine

Bộ Quốc phòng Nga hôm 28.5 cho biết lực lượng phòng không nước này trong 24 giờ trước đó đã bắn hạ một tiêm kích MiG-29 và 39 máy bay không người lái, một tên lửa ATACMS (Hệ thống tên lửa chiến thuật lục quân) do Mỹ sản xuất, 7 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất và một tên lửa HIMARS (Hệ thống tên lửa pháo binh cơ động cao) do Mỹ sản xuất ở vùng chiến sự Ukraine.

Kyiv chưa bình luận về thông tin trên

Điểm xung đột: Nga vội đánh Kharkiv dù thiếu quân? Đạn 'thông minh' mất tác dụng ở Ukraine

Tính đến thời điểm hiện tại, Nga cho biết đã phá hủy 604 máy bay chiến đấu của Ukraine, 24.739 UAV, 524 hệ thống tên lửa đất đối không, 16.182 xe tăng và các phương tiện chiến đấu bọc thép khác, 1.322 bệ phóng tên lửa đa năng, 9.914 pháo dã chiến, súng cối và 22.060 xe cơ giới quân sự đặc biệt.

Còn phía Ukraine nói các đơn vị Nga đã thả một quả bom 1,5 tấn xuống làng Oleksiyevo-Druzhkivka ở Donetsk hôm 28.5, khiến 3 người bị thương. Nga chưa bình luận.



Trong diễn biến khác, Reuters dẫn lời Tổng giám đốc Alexei Likhachev của Rosatom, công ty nhà nước đang quản lý nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia, bác bỏ thông tin cho rằng Nga muốn khởi động lại lò phản ứng ở nhà máy trên trong năm nay. Hiện cả 6 lò phản ứng của nhà máy Alexei Likhachev đều ngưng hoạt động.

Ông Zelensky muốn ông Biden dự hội nghị hòa bình



Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky hôm 28.5 thúc giục người đồng cấp Mỹ Joe Biden tham dự hội nghị hòa bình diễn ra trong hai ngày 15-16.6 ở Thụy Sĩ, AFP đưa tin.

Chính quyền Kyiv đang tìm cách mở rộng thành phần tham dự hội nghị với hy vọng có thể giành được sự ủng hộ lớn hơn nữa của thế giới về tầm nhìn của Kyiv liên quan khả năng chấm dứt chiến sự với Nga.

Ông Trump nói Tổng thống Putin sẽ nể ông mà thả phóng viên Mỹ

Thế nhưng, cuộc gặp sẽ bớt phần ý nghĩa nếu Tổng thống Biden không thể đến dự vì bận rộn tranh cử với ứng viên tổng thống của đảng Cộng hòa là ông Donald Trump.

"Nếu (ông Biden) không có mặt, điều đó chẳng khác nào tiếng vỗ tay chúc mừng cho ông Putin", Tổng thống Zelensky phát biểu tại cuộc họp báo bên cạnh Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo. Nhà Trắng chưa bình luận.

Trong khi đó, Moscow cho rằng hội nghị hòa bình mà không có Nga tham dự là điều vô lý, không có khả năng giải quyết cuộc xung đột ở Ukraine.

Tranh cãi về phạm vi sử dụng vũ khí phương Tây

Tổng thống Zelensky và Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo (bìa phải) thăm căn cứ không quân Melsbroek hôm 28.5

AFP

Tại cuộc họp báo hôm 28.5, Tổng thống Nga Vladimir Putin cáo buộc rằng lính đánh thuê Pháp đã có mặt ở Ukraine từ lâu, và cảnh báo rằng sự hiện diện của quân đội thường trực Pháp ở đây sẽ đẩy toàn cầu đến gần xung đột vũ trang hơn, TASS đưa tin.

Pháp lâu nay vẫn bác bỏ cáo buộc của Nga về việc lính đánh thuê Pháp ở Ukraine. Chính quyền Paris cho hay không loại trừ khả năng gửi các nhà huấn luyện quân sự đến Ukraine, nhưng khẳng định chưa làm như thế.

Điện Kremlin: NATO đang đối đầu trực tiếp với Nga

Tổng thống Putin đồng thời cảnh báo "những hậu quả nghiêm trọng" sẽ ập đến nếu các nước phương Tây phê chuẩn cho Ukraine sử dụng vũ khí viện trợ để tấn công vào lãnh thổ Nga.

Đó là phản ứng của chủ nhân Điện Kremlin sau khi người đứng đầu chính sách ngoại giao của Liên minh châu Âu (EU) Josep Borrell hôm 28.5 thúc giục các nước tìm cách cân bằng nỗi sợ leo thang xung đột với nhu cầu của Ukraine có thể tự bảo vệ mình. AFP dẫn lời ông Borrelll cho rằng Kyiv có quyền sử dụng vũ khí phương Tây cung cấp để tiêu diệt các mục tiêu trên lãnh thổ Nga.

Tổng thống Nga Vladimir Putin tại cuộc họp báo ở Tashkent, Uzbekistan, hôm 28.5 REUTERS

Trước đó trong ngày, Thủ tướng Bỉ Alexander De Croo khẳng định nước này sẽ viện trợ vũ khí cho Kyiv theo khuôn khổ thỏa thuận an ninh vừa ký kết, bao gồm tiêm kích F-16, theo Reuters. Tuy nhiên, ông nói F-16 do Bỉ cung cấp sẽ chỉ được phép sử dụng trên lãnh thổ Ukraine.

Thủ tướng De Croo và Tổng thống Ukraine Zelensky cùng ngày ký thỏa thuận an ninh với Bỉ cam kết cung cấp cho Ukraine 30 tiêm kích F-16 vào năm 2028, với tiêm kích đầu tiên sẽ được chuyển giao cuối năm nay.

Còn về Thụy Điển, Bộ trưởng Quốc phòng Pal Jonson nói rằng các đối tác đề nghị nước này hoãn lại kế hoạch gửi tiêm kích Gripen cho Ukraine, vì mọi sự tập trung đang dồn vào nỗ lực cung cấp cho chính quyền Kyiv tiêm kích F-16.

Sau đó trong ngày, Tổng thống Zelensky đến Bồ Đào Nha ký kết thỏa thuận an ninh với Thủ tướng chủ nhà Luis Montenegro ở Lisbon. Theo thỏa thuận, Bồ Đào Nha sẽ cung cấp viện trợ quân sự trị giá ít nhất 126 triệu USD cho Kyiv trong năm nay.