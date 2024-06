Chiến sự Ukraine ngày 855: Nga tấn công sân bay, Ukraine ký thỏa thuận với EU

Giới chức ở Ukraine sáng 27.6 nói rằng trong 24 giờ, các cuộc tấn công của Nga nhắm vào Ukraine đã khiến 2 dân thường thiệt mạng và 31 người bị thương. Thương vong dân sự đã được báo cáo ở các tỉnh Dnipropetrovsk, Donetsk, Kharkiv và Kherson, theo trang tin The Kyiv Independent.



Không quân Ukraine cùng ngày cáo buộc Nga đã phóng 23 máy bay không người lái (UAV) tấn công và 5 tên lửa vào Ukraine trong đêm 26.6 và rạng sáng 27.6, nhưng lực lượng phòng không Ukraine đã bắn hạ tất cả UAV và 4 tên lửa trong số đó.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga ngày 27.6 tuyên bố các lực lượng Nga đã tấn công những sân bay quân sự của Ukraine được dùng để chứa máy bay chiến đấu do phương Tây cung cấp, bao gồm cả những chiếc F-16 do Mỹ thiết kế, theo Đài RT.

Bộ Quốc phòng Nga nói rằng quân đội nước này tiến hành cuộc tấn công trên vào sáng 27.6, sử dụng vũ khí tầm xa được triển khai từ trên biển, tên lửa bội siêu thanh Kinzhal và UAV.

Quân nhân Ukraine khai hỏa súng cối về phía vị trí của Nga trên tiền tuyến, tại một địa điểm không được tiết lộ ở tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 4.6 AFP

"Mục tiêu của cuộc tấn công đã đạt được. Tất cả các mục tiêu bị chỉ định đều đã bị tấn công", Bộ Quốc phòng Nga khẳng định mà không nêu rõ số lượng hoặc vị trí những sân bay bị tấn công.



Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh các nước phương Tây ủng hộ Ukraine, bao gồm Mỹ, Bỉ, Đan Mạch, Na Uy và Hà Lan, đã cam kết cung cấp cho Ukraine tới 60 chiếc F-16 vào cuối năm nay.

Đến khuya 27.6 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine cũng như Nga đối với cáo buộc và tuyên bố mới của mỗi bên.



Tổng thống Ukraine thay tướng giữa lúc chiến sự khó khăn

Đất Nga lại bị tấn công?

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga ngày 27.6 cáo buộc các lực lượng Ukraine đã tấn công 27 khu định cư trên khắp vùng biên giới Belgorod trong 24 giờ, khiến 3 dân thường bị thương, theo Hãng tin TASS.

Ngoài ra, Hãng tin RIA ngày 27.6 dẫn lời giới chức địa phương cho hay một nhà máy hóa chất ở tỉnh Tver của Nga đã trở thành mục tiêu trong cuộc tấn công bằng máy bay không người lái vào tối 26.6 và rạng sáng 27.6. RIA chưa đưa tin chi tiết về vụ tấn công hoặc mức độ thiệt hại.

Đến khuya 27.6 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc từ phía Nga.

Hàng chục ngàn quả đạn pháo được gửi cho Ukraine

Bộ trưởng Quốc phòng CN Czech Jana Cernochova ngày 27.6 cho hay lô đạn pháo đầu tiên dành cho Ukraine theo sáng kiến do Czech dẫn đầu là hàng chục ngàn quả đạn pháo 155 mm do Đức tài trợ, đã được giao trong tháng này.

Bộ Quốc phòng Czech cho biết thêm chính phủ nước này đã dành 37,15 triệu USD cho sáng kiến nói trên và cho đến nay đã có 18 nước tham gia, theo Reuters.

Ukraine ký thỏa thuận an ninh với EU

Liên minh châu Âu (EU) và hai quốc gia thành viên là Lithuania và Estonia đã ký các thỏa thuận an ninh với Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tại hội nghị thượng đỉnh EU ở Brussels (Bỉ) ngày 27.6, theo Reuters.

Thỏa thuận với EU đưa ra cam kết của khối về việc giúp đỡ Ukraine trong 9 lĩnh vực chính sách an ninh và quốc phòng, trong đó có cung cấp vũ khí, huấn luyện quân sự, hợp tác công nghiệp quốc phòng và rà phá bom mìn, theo Reuters trích dự thảo thỏa thuận.

Thỏa thuận với EU, cùng với các tài liệu được ký với Lithuania và Estonia, nhằm bổ sung cho những thỏa thuận tương tự đã được ký kết giữa Ukraine và các đồng minh.

Những quốc gia đã ký thỏa thuận an ninh với Ukraine trước đó bao gồm Mỹ, Anh, Pháp và Đức. Giới chức cho hay các thỏa thuận an ninh này không giống như hiệp ước phòng thủ chung giữa các quốc gia thành viên NATO, mà là cam kết cung cấp cho Ukraine vũ khí và các viện trợ khác để tăng cường an ninh của nước này và ngăn chặn bất kỳ cuộc xâm lược nào trong tương lai.