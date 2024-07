Chiến sự Ukraine ngày 869: Nga tấn công dồn dập

Bộ Quốc phòng Nga ngày 11.7 tuyên bố quân đội nước này đã giành được quyền kiểm soát đối với khu vực Voskhod ở vùng Donetsk trong 24 giờ trong chiến dịch quân sự ở Ukraine, theo Hãng tin TASS.



Hình ảnh được cho là binh sĩ Nga khai hỏa trong cuộc xung đột với Ukraine Chụp màn hình TASS

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố trong 24 giờ, Nhóm tác chiến phía Bắc đã gây thương vong cho 5 lữ đoàn Ukraine và Nhóm tác chiến phía Nam gây thương vong cho 700 quân nhân Ukraine.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, các lực lượng nước này đã tấn công các đơn vị quân sự và thiết bị của Ukraine ở 127 khu vực, tiêu diệt 24 máy bay không người lái (UAV), 5 rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) trong 24 giờ.



Đến khuya 11.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga.

5 nước góp tiền mua UAV cho Ukraine

Một số quốc gia đã tham gia quỹ liên minh máy bay không người lái (UAV) do Anh dẫn đầu, cho phép mua sắm chung để chuyển giao UAV nhanh chóng tới Ukraine, theo trang tin The Kyiv Independent dẫn thông báo từ bản ghi nhớ được ký kết tại hội nghị thượng đỉnh NATO diễn ra ở Washington D.C (Mỹ) từ ngày 9-11.7.

Theo đó, Hà Lan, Anh, Latvia, New Zealand và Thụy Điển đã cam kết hỗ trợ 45 triệu euro (49 triệu USD). Liên minh UAV này đặt mục tiêu cung cấp cho Kyiv ít nhất một triệu chiếc UAV.

Ukraine cũng đang nỗ lực tăng quy mô sản xuất trong nước, đặt mục tiêu sản xuất ít nhất 1 triệu chiếc UAV vào năm 2024. Kyiv sử dụng UAV tầm xa để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, nhắm vào cơ sở hạ tầng quân sự như sân bay và hậu cần, cũng như các nhà máy lọc dầu và kho chứa dầu, theo The Kyiv Independent.

Quan chức Mỹ nói Nga khó đạt bước tiến đáng kể



Các quan chức Mỹ cho rằng Nga khó có thể đạt được những bước tiến đáng kể ở Ukraine trong những tháng tới, nhưng Ukraine cũng khó lòng giành lại nhiều lãnh thổ.

Giới chức Mỹ đưa ra dự đoán như trên khi các lực lượng của Nga đang cố gắng xuyên thủng hệ thống phòng thủ của Ukraine, hiện đang được củng cố bằng vũ khí đạn dược do phương Tây cung cấp, theo tờ The New York Times ngày 9.7.

Nga phản ứng kế hoạch đưa tên lửa tầm xa đến Đức của Mỹ

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington D.C ngày 10.7, Mỹ và Đức tuyên bố sẽ bắt đầu triển khai tên lửa tầm xa ở Đức vào năm 2026 để thể hiện cam kết của họ với NATO và phòng thủ châu Âu, theo Reuters.



Thứ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Ryabkov nói rằng Moscow đã đoán trước được động thái tên lửa Mỹ-Đức nói trên mà ông miêu tả là nhằm đe dọa Nga và làm mất ổn định hơn nữa mối quan hệ chiến lược và an ninh khu vực.

"Công việc cần thiết cho việc chuẩn bị các biện pháp đối phó mang tính cân bằng của các cơ quan nhà nước liên quan của Nga đã được bắt đầu từ trước và đang được thực hiện một cách có hệ thống... trước hết, chúng tôi sẽ phát triển một phản ứng quân sự đối với trò chơi mới này", Hãng tin Interfax dẫn lời ông Ryabkov.

Ba Lan có thể bắn hạ tên lửa Nga ở Ukraine?

Na Uy hỗ trợ Ukraine tăng cường hệ thống phòng không

Tại hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington D.C ngày 11.7, Thủ tướng Na Uy Jonas Gahr Stoere tuyên bố Na Uy sẽ tặng 92,69 triệu USD để hỗ trợ hệ thống phòng không của Ukraine.

"Ukraine cần có thêm hệ thống phòng không để bảo vệ người dân của họ khỏi bom và tên lửa của Nga", ông Stoere nhấn mạnh.

Khoản quyên góp trên được công bố một ngày sau khi Na Uy tuyên bố sẽ cung cấp 6 máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine để hỗ trợ nước này trong nỗ lực phòng thủ trước các cuộc không kích của Nga.

Nước thứ 23 ký thỏa thuận an ninh với Ukraine

Văn phòng tổng thống Ukraine thông báo Ukraine và Romania ngày 11.7 đã ký một thỏa thuận an ninh 10 năm, theo The Kyiv Independent.

Thỏa thuận này nâng tổng số thỏa thuận song phương dài hạn mà Kyiv đã ký với các đối tác như Anh, Đức, Pháp và Mỹ lên 23. Các tài liệu có khuôn khổ tương tự nhưng đều khác nhau.

"Điểm đặc biệt của thỏa thuận này là các điểm hợp tác cụ thể nhằm tăng cường an ninh ở khu vực biển Đen", Văn phòng tổng thống Ukraine nói về thỏa thuận an ninh với Romania.

Cũng theo thỏa thuận, Romania sẽ đóng góp vào việc đào tạo phi công Ukraine lái máy bay chiến đấu F-16.

Pháp, Đức, Ý, Ba Lan sẽ cùng phát triển tên lửa hành trình

Pháp, Đức, Ý và Ba Lan đã ký một văn bản thể hiện cam kết cùng phát triển tên lửa hành trình phóng từ trên bộ với tầm bắn hơn 500 km nhằm lấp đầy khoảng trống trong kho vũ khí châu Âu, theo Reuters.



Phát biểu bên lề hội nghị thượng đỉnh NATO ở Washington D.C (Mỹ) sau lễ ký kết, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu cho hay tên lửa mới được phát triển với mục đích răn đe.

Ông Lecornu cho biết thêm bản phác thảo đầu tiên của loại tên lửa này có thể được đưa ra vào cuối năm nay, và các thông số kỹ thuật như tầm bắn sẽ được tính toán chi tiết hơn sau đó.

Không giống như tên lửa đạn đạo, tên lửa hành trình bay ở tầm thấp, khiến radar khó phát hiện hơn.