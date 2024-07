Chiến sự Ukraine ngày 874: Tấn công ồ ạt, tướng Nga đặt mục tiêu mới

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.7 tuyên bố trong 24 giờ, lực lượng nước này đã tấn công các đơn vị và thiết bị quân sự Ukraine ở 124 khu vực trong chiến dịch quân sự của Nga, theo Hãng tin TASS.

Hình ảnh được cho là hệ thống rốc két phóng loạt của Nga khai hỏa trong xung đột với Ukraine Chụp màn hình TASS

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố Nhóm tác chiến phía Bắc đã đẩy lùi 5 cuộc tấn công của Ukraine ở tỉnh Kharkiv, và Nhóm tác chiến phía Tây tấn công 9 lữ đoàn Ukraine, gây thương vong cho 545 binh sĩ Ukraine.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ, lực lượng phòng không Nga đã bắn hạ một máy bay Yak-52 của Ukraine, 6 tên lửa ATACMS do Mỹ sản xuất, 2 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, 7 rốc két thuộc Hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất và 28 máy bay không người lái.

Đến khuya 16.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với tuyên bố trên từ Bộ Quốc phòng Nga.

Đất Nga lại bị Ukraine tấn công?

Một sổ tỉnh trưởng ở Nga nói rằng các cuộc tấn công của Ukraine trong đêm 15.7 và rạng sáng 16.7 đã gây ra hỏa hoạn tại một nhà máy sản xuất thiết bị điện và làm bị thương ít nhất 6 người ở các khu vực của Nga giáp Ukraine, theo Reuters.

Trong đó, Tỉnh trưởng lâm thời Alexei Smirnov của tỉnh Kursk khẳng định cuộc tấn công bằng máy bay không người lái (UAV) vào một nhà máy ở thị trấn Korenevo đã gây ra đám cháy, không có thương vong. Cũng theo ông Smirnov, một chiếc UAV thả thiết bị nổ xuống một ngôi nhà ở nơi khác trong tỉnh, khiến một người bị thương.

Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod gần biên giới Ukraine thì nói rằng 4 người bị thương do pháo kích của Ukraine. Còn theo Tỉnh trưởng Alexander Gusev của tỉnh Voronezh, một người bị thương trong một cuộc tấn công bằng UAV.

Bộ Quốc phòng Nga ngày 16.7 tuyên bố hệ thống phòng không đã tiêu diệt 13 UAV của Ukraine trong đêm, trong đó có một chiếc trên bầu trời tỉnh Kursk.



Nóng bỏng cuộc chiến giữa các UAV trên bầu trời Ukraine

Cũng trong ngày 16.7, nhật báo Kommersant đưa tin giới chức đang xem xét sơ tán người dân khỏi 14 ngôi làng trong tỉnh Belgorod.

Đến khuya 16.7 chưa có thông tin về phản ứng của Ukraine đối với cáo buộc trên.

Tổng tham mưu trưởng Nga đặt mục tiêu mới

Hãng thông tấn RIA ngày 16.7 dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay Tổng tham mưu trưởng Nga Valery Gerasimov đã cảm ơn các lực lượng Nga về việc giành được quyền kiểm soát đối với làng Urozhaine ở vùng Donetsk thuộc miền đông Ukraine.

Ông Gerasimov, đã đến thăm vùng chiến sự, sau đó đặt ra các mục tiêu mới cho quân đội trong khu vực, theo RIA. Hãng tin này không đưa bất kỳ chi tiết nào về những mục tiêu mới do ông Gerasimov đặt ra, theo Reuters.

Thủ tướng Ukraine Denys Shmyhal ngày 16.7 cho hay công ty nhà nước Ukroboronservice của Ukraine cùng với nhà sản xuất súng của CH Czech Sellier & Bellot có kế hoạch xây dựng một nhà máy sản xuất đạn dược ở Ukraine.

Thỏa thuận được ký kết trong chuyến thăm của ông Shmyhal tới thủ đô Prague. Ông Shmyhal không cung cấp thêm chi tiết, theo Reuters.

Chuyến thăm diễn ra chỉ vài ngày sau khi Tổng thống Czech Petr Pavel tuyên bố Ukraine sẽ nhận được 50.000 quả đạn pháo theo sáng kiến đạn dược của Prague vào tháng 7, và con số này sẽ tăng lên 100.000 quả/tháng kể từ tháng 9.

