Giới tình báo Ukraine hé lộ mục tiêu tấn công sắp tới nhắm vào Nga?

Giới chức HUR cho rằng có thể sớm vô hiệu hóa cây cầu Kerch. "Chúng tôi sẽ thực hiện điều đó vào nửa đầu năm 2024", một quan chức cho The Guardian hay. Vị quan chức cho biết thêm Giám đốc HUR Kyrylo Budanov đã có "hầu hết các phương tiện để thực hiện mục tiêu này". Ông Budanov đang thực hiện kế hoạch được Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phê duyệt là "giảm thiểu" sự hiện diện của hải quân Nga ở biển Đen, theo vị quan chức Ukraine.

Ukraine trước đây đã nhắm tới cầu Kerch hai lần vào năm 2022 và 2023, khiến cây cầu bị hư hỏng một phần và đã được sửa chữa. Nếu cây cầu này bị hư hỏng vĩnh viễn, giới chức Ukraine tin rằng Moscow sẽ buộc phải vận chuyển vật tư quân sự bằng đường bộ qua khu vực miền nam Ukraine do Nga đang kiểm soát, và tình trạng này sẽ làm suy giảm đáng kể năng lực tấn công của Nga vào thời điểm lực lượng trên bộ của nước này đang tiến quân.

Cháy trên cầu Kerch ở eo biển Kerch, Crimea, ngày 8.10.2022 Reuters

Phó giám đốc HUR Vadym Skybytskyi đánh giá lực lượng Ukraine hiện không thể giành chiến thắng trên chiến trường, do ưu thế quân sự của Nga và sự thiếu hụt đạn pháo và máy bay chiến đấu của phía Ukraine. Do đó, ông Skybytskyi cho rằng Kyiv "không có lựa chọn nào khác" ngoài việc tấn công các mục tiêu sâu phía sau chiến tuyến của đối phương, bao gồm cơ sở hạ tầng quân sự, trung tâm chỉ huy và kiểm soát cũng như các địa điểm sản xuất công nghiệp chế tạo "vũ khí và đạn dược".

Ngoài ra, Chuẩn tướng Dmytro Timkov, quan chức an ninh hàng đầu của HUR, so sánh tình trạng của Ukraine hiện nay với một bệnh nhân đang được hỗ trợ sự sống, đang rất cần được hỗ trợ thêm. "Chúng tôi như đang trong tình trạng được truyền dịch. Chúng tôi có đủ thuốc để sống sót. Nhưng nếu phương Tây muốn chúng tôi giành chiến thắng, chúng tôi cần được điều trị đầy đủ. Nếu không chúng tôi sẽ chết", The Guardian dẫn lời ông Timkov.