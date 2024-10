Chiến sự Ukraine ngày 958: Nga tấn công sân bay quân sự Ukraine bằng Kinzhal

Xung quanh chiến sự Ukraine, quân đội nước này ngày 8.10 cáo buộc Nga đã phóng 2 tên lửa đạn đạo Iskander-M và 19 máy bay không người lái (UAV) trong cuộc tấn công vào đêm 7.10 và rạng sáng 8.10, nhưng Không quân Ukraine đã bắn hạ 18 chiếc UAV và chiếc còn lại đã quay trở lại lãnh thổ Nga, theo Reuters.

Lực lượng Nga cũng đã sử dụng UAV và tên lửa trong cuộc tấn công vào tỉnh Odessa thuộc miền nam Ukraine, theo Không quân Ukraine. Tỉnh trưởng Odessa Oleh Kiper nói rằng cuộc tấn công bằng UAV vào thành phố Chornomorsk đã gây ra hỏa hoạn trên ba tầng của một tòa nhà chung cư nhưng không có thương vong.

Ngoài ra, giới chức tỉnh Kharkiv thuộc đông bắc Ukraine cáo buộc cuộc tấn công của Nga vào thành phố Kharkiv đã khiến ít nhất 2 người chết và 30 người bị thương trong ngày 8.10, theo Reuters.

Tỉnh trưởng Kharkiv Oleh Syniehubov viết trên ứng dụng nhắn tin Telegram rằng Nga đã thả 4 quả bom dẫn đường và cuộc tấn công đã làm hư hỏng cơ sở hạ tầng.

Quân nhân Ukraine ở tỉnh Kharkiv khai hỏa pháo tự hành AS-90 về phía binh sĩ Nga ở tiền tuyến ngày 24.9 Ảnh: Reuters

Đến tối 8.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga đối với cáo buộc và tuyên bố từ phía Ukraine.



Bộ Quốc phòng Nga tối 8.10 tuyên bố các lực lượng Nga đã thực hiện một cuộc tấn công bằng tên lửa bội siêu thanh Kinzhal vào cơ sở hạ tầng sân bay quân sự Ukraine, theo Hãng tin TASS.

Nhóm Tác chiến phía Tây của Nga đã gây ra hơn 425 thương vong cho quân đội Ukraine và phá hủy hai kho đạn dược của đối phương trong khu vực họ chịu trách nhiệm ở tỉnh Kharkiv, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Cũng theo Bộ Quốc phòng Nga, trong vòng 24 giờ, lực lượng Nga đã tấn công nhân lực và khí tài quân sự của Ukraine ở 142 khu vực, bắn hạ 49 máy bay không người lái (UAV) và 3 rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất.

Bộ Quốc phòng Nga còn tuyên bố lực lượng vũ trang Ukraine đã mất hơn 200 quân nhân ở tỉnh Kursk thuộc Nga trong 24 giờ, nâng tổng tổn thất của quân đội Ukraine kể từ khi bắt đầu giao tranh trong Kursk vào ngày 6.8 lên hơn 21.250 người, theo TASS.

Quân đội Nga cũng đã đẩy lùi hai cuộc phản công của Ukraine gần các khu Lyubimovka, Pekhovo và Russkoye Porechnoye, cũng như ngăn chặn một số nỗ lực tấn công gần Olgovka, theo Bộ Quốc phòng Nga.

Trong khi đó, Tỉnh trưởng Vyacheslav Gladkov của tỉnh Belgorod thuộc Nga viết trên Telegram rằng các lực lượng vũ trang Ukraine đã tấn công 9 quận trong tỉnh Belgorod bằng 45 UAV, khiến 2 người bị thương. Ông Gladkov còn viết rằng ít nhất 12 UAV đã bị bắn hạ hoặc phá hủy.

Quân đội Nga áp sát thành phố chiến lược miền đông Ukraine

Reuters ngày 8.10 đưa tin lực lượng Nga đã tiến đến vùng ngoại ô thành phố Toretsk ở miền đông Ukraine.

Theo thông tin từ quân đội Ukraine, binh sĩ Nga đã tiếp cận Toretsk, thành phố cách thị trấn Vuhledar khoảng 130 km về phía bắc. Vuhledar từng được xem là pháo đài vững chắc của quân đội Ukraine trong hơn 2 năm, cho đến khi Moscow giành kiểm soát hồi tuần trước.

"Tình hình không ổn định, giao tranh diễn ra gần như ở mọi lối vào thành phố Toretsk", phát ngôn viên Anastasiia Bobovnikova của nhóm tác chiến chiến thuật Lugansk của Ukraine cho biết.

Bà Bobovnikova ngày 8.10 nói quân đội Nga đã tiến vào ngoại ô ở phía đông thành phố và hướng đến khu mỏ ở trung tâm, song hiện không dễ đánh giá Moscow đã kiểm soát bao nhiêu phần trong thành phố, do giao chiến diễn ra mỗi ngày, theo trang The New Voice of Ukraine.

Đến tối 8.10 chưa có thông tin về phản ứng của Nga.

Ukraine sẽ nhận máy bay chiến đấu từ Pháp vào năm tới

Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Sebastien Lecornu ngày 8.10 tuyên bố Ukraine sẽ nhận được máy bay chiến đấu Mirage 2000 đầu tiên từ Pháp vào quý 1 của năm 2025, theo trang tin The Kyiv Independent.

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron hồi tháng 6 nói rằng Paris sẽ cung cấp cho Kyiv một số lượng máy bay Mirage 2000-5 chưa xác định để tăng cường sức mạnh không quân của Ukraine.

Các máy bay Mirage 2000 "sẽ được trang bị thiết bị mới: khả năng chiến đấu không đối đất và phòng thủ chống tác chiến điện tử", theo ông Lecornu.

Mirage 2000 là máy bay đa nhiệm được thiết kế vào cuối thập niên 1970 và được ra mắt vào năm 1984. Phiên bản 2000-5 có hệ thống radar nâng cấp và truyền thông Pháp trước đó đưa tin phiên bản được chuyển giao cho Ukraine sẽ được trang bị khả năng tấn công các mục tiêu trên mặt đất.

Mirage 2000-5 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư, có nghĩa là nó cùng loại với F-16 do Mỹ sản xuất mà Không quân Ukraine đang vận hành.

