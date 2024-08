Tấn công Kursk khiến Ukraine đối mặt thêm áp lực Nga tiến quân ở miền đông

Trong hai tuần qua, lực lượng Ukraine đã chiếm được nhiều lãnh thổ ở Nga hơn những gì Moscow giành được ở Ukraine trong cả năm, làm thay đổi nhận thức về năng lực của họ và thúc đẩy nhuệ khí của người Ukraine, theo tờ Financial Times ngày 20.8.

Tuy nhiên, thành công đáng kinh ngạc nói trên vẫn chưa đạt được một mục tiêu quan trọng của Kyiv là chuyển hướng quân lực của Nga và giảm bớt áp lực trên các chiến trường nóng nhất ở miền đông Ukraine, nơi lực lượng Nga đang tiến quân đều đặn.

Quân nhân Ukraine khai hỏa về phía binh sĩ Nga ở tiền tuyến, gần thị trấn Chasiv Yar thuộc tỉnh Donetsk (Ukraine) ngày 17.8 Ảnh: Reuters

Binh sĩ Nga vẫn đang tiến qua các tuyến phòng thủ của Ukraine, giành thêm làng mạc, thị trấn và đưa Moscow tiến gần hơn đến mục tiêu đã nêu là kiểm soát hoàn toàn tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Hôm 19.8, quân đội Nga dường như đã chiếm được gần như toàn bộ thị trấn Niu-York, tiến vào Toretsk gần đó và đang hướng tới trung tâm hậu cần Pokrovsk.

Lý do khiến Nga tiến quân ở miền đông Ukraine

Một chỉ huy lữ đoàn pháo binh Ukraine ở miền đông Ukraine thừa nhận với Financial Times rằng một phần lý do khiến Nga tiến quân ở miền đông Ukraine là Kyiv di chuyển các nguồn lực khan hiếm của mình về phía bắc. Binh sĩ của vị chỉ huy này đã quay lại chế độ phân phối đạn pháo cho các khẩu pháo của họ vì đạn dược đã được phân bổ lại cho cuộc tấn công của lực lượng Ukraine vào tỉnh Kursk của Nga.

Ukraine cũng đã di chuyển hơn 10.000 quân, trong đó có nhiều thành viên thuộc những lực lượng không quân tinh nhuệ và các lữ đoàn cơ giới, từ các tỉnh Donetsk và Kharkiv, nơi đang diễn ra những trận chiến ác liệt nhất, theo Financial Times dẫn lời giới chức Ukraine.

Ít nhất 20 đơn vị của Ukraine được xác nhận là đã tham gia cuộc tấn công vào tỉnh Kursk, theo các nhà phân tích quân sự. Một số trong những đơn vị đó được cho là lực lượng dự bị để giúp củng cố các tuyến phòng thủ đang bị chia cắt và cung cấp sự hỗ trợ cho những binh lính đã chiến đấu không ngừng nghỉ trong nhiều tháng hoặc thậm chí vài năm.

Binh sĩ Ukraine khai hỏa súng phóng lựu AGS-17 Plamya trong cuộc tập trận ở tỉnh Sumy gần biên giới Nga ngày 17.8 Ảnh: Reuters

Ngay cả trong những ngày trước khi lên đường tiến vào Kursk, hệ thống phòng thủ của Ukraine ở tỉnh Donetsk đã "cho thấy những vết nứt", theo một quan chức cấp cao của Ukraine. Ông này nói với Financial Times rằng lực lượng Nga đã đạt được "thành công về mặt chiến thuật" ở tỉnh Donetsk và có khả năng sẽ có nhiều tiến triển hơn nếu tình hình không thay đổi.

Với phần lớn lực lượng dự bị được chuyển đến Kursk, Ukraine sẽ phải vật lộn để lấp đầy các lỗ hổng phòng thủ và chống lại nhiều mối đe dọa khác nhau từ lực lượng Nga, theo Giám đốc Konrad Muzyka của Rochan Consulting, nhóm có trụ sở tại Ba Lan theo dõi xung đột Nga-Ukarine.

"Nga không gặp khó khăn trong việc huy động binh sĩ, trong khi Ukraine vẫn gặp khó khăn trong việc huy động quân số cần thiết để giữ và tiến hành các hoạt động ở Donetsk", ông Muzyka bình luận.

Ukraine tổn thất nặng?

Nhiều sĩ quan và binh sĩ Ukraine ở mặt trận miền đông hiện cũng phải đối mặt với thời gian ở tiền tuyến dài hơn mà không được luân phiên, theo một số người nói với Financial Times.

Hai trung úy phục vụ trong một lữ đoàn đã từng ở mặt trận tại tỉnh Donetsk trước khi được điều đến Kursk cho hay trong hơn hai năm chiến đấu, mỗi người chỉ được nghỉ một tháng.

Một binh sĩ Ukraine khác cho biết anh đã chiến đấu nhiều tháng gần Toretsk mà không được nghỉ ngơi trước khi được lệnh đến Kursk. Người lính này nói tiếp: "Bây giờ không ai có thể yêu cầu [được nghỉ luân phiên]. Chúng tôi là lực lượng dự bị nhưng giờ chúng tôi đã ở đây".

Tuy Kyiv không bình luận về thương vong, cuộc tấn công vào Kursk đã phải trả giá bằng vật chất: Ukraine đã mất ít nhất 51 thiết bị quân sự có giá trị, bao gồm xe chiến đấu bộ binh Marder do Đức sản xuất, xe Stryker do Mỹ sản xuất và rốc két thuộc hệ thống rốc két pháo binh cơ động cao (HIMARS) do Mỹ sản xuất, trong khi Nga mất 27 thiết bị tương tự, theo nhà nghiên cứu tình báo nguồn mở Naalsio.

Hình ảnh từ video được công bố ngày 20.8 cho thấy các phương tiện quân sự bị hư hại, được cho là đoàn xe của Ukraine bị binh sĩ Nga phá hủy ở tỉnh Kursk Ảnh: Reuters

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky đã tuyên bố rằng mặt trận miền đông cũng quan trọng như cuộc tấn công vào Kursk.

Trong tuần trước, ông Zelensky đã nhấn mạnh Donetsk là nơi "hầu hết các cuộc tấn công của Nga diễn ra — và chúng tôi tập trung tối đa sự chú ý phòng thủ ở đó". Ông Syrsky thì nói rằng tình hình ở miền đông "vẫn khó khăn, nhưng vẫn trong tầm kiểm soát".

Trong tuần này, một số quan chức Mỹ nói rằng họ đã thấy dấu hiệu Nga di chuyển lực lượng từ phía nam và phía đông Ukraine về phía bắc đến Kursk. Nhưng những lực lượng đó dường như được di chuyển từ trục phía nam và bán đảo Crimea, những địa điểm không có khả năng ảnh hưởng đến tình hình ở Donetsk.

Trong khi đó, một số binh sĩ Ukraine và giới phân tích quân sự cho rằng không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Nga đang di chuyển một lượng lớn lực lượng từ khu vực nóng nhất trên tiền tuyến ở miền đông Ukraine, theo Financial Times.

Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Nga cũng như Ukraine về thông tin và bình luận như trên từ Financial Times.