Chiến sự Ukraine ngày 973: Nga tiến quân ào ạt tại miền đông Ukraine

Nga nói kiểm soát thêm 2 làng

Bộ Quốc phòng Nga ngày 23.10 thông báo đã kiểm soát 2 làng Serebrianka và Mykolaivka tại tỉnh Donetsk ở miền đông Ukraine. Theo Reuters, các blogger quân sự thân Nga cho hay lực lượng nước này đang tràn vào 4 thị trấn miền đông khác gồm Selydove, Hirnyk, Kurakhove và Toretsk trong nỗ lực nhằm kiểm soát toàn bộ vùng Donbass, gồm 2 tỉnh Donetsk và Luhansk.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Nga thông báo đã phá hủy 14 UAV của Ukraine trong đêm và 4 xuồng không người lái tại biển Đen đang tiến về hướng bán đảo Crimea.

Nga đang có tốc độ tiến quân nhanh nhất sau 2 năm

Ukraine chưa bình luận gì về những thông tin trên.

Không quân Ukraine cùng ngày tuyên bố các lực lượng phòng không đã bắn hạ 57 máy bay không người lái (UAV) của Nga tại 12 tỉnh. Phía Nga được cho là đã phóng 81 UAV trên khắp các vùng và tấn công tỉnh Odessa miền nam Ukraine bằng một quả tên lửa.

Nga phóng rốc két BM-21 về phía lực lượng Ukraine gần khu vực Avdiivka, tỉnh Donetsk ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH SPUTNIK

Theo Bộ Quốc phòng Anh, Nga đã phóng hơn 1.300 UAV tấn công tự sát sang Ukraine trong tháng 9, nhiều nhất từ đầu xung đột, và có khả năng sẽ phá kỷ lục trong tháng 10. Anh cho rằng Nga đang sử dụng UAV để tấn công nhiều mục tiêu tại Ukraine, đặc biệt là cơ sở hạ tầng năng lượng, duy trì sức ép lên hệ thống phòng không của Kyiv.

Ukraine sơ tán thị trấn

Nhà chức trách Ukraine ngày 23.10 phát lệnh sơ tán bắt buộc trẻ em và các gia đình khỏi thị trấn Borova ở tỉnh Kharkiv, khi lực lượng Nga đang tiến dần đến. Theo AFP, thị trấn có dân số khoảng 5.000 người trước chiến sự.

Nhà chức trách thông báo do tình hình an ninh, lệnh sơ tán đã được phê chuẩn. Người dân sẽ di chuyển đến các vùng an toàn trong vòng 60 ngày. Trung tâm tiếp nhận sẽ được triển khai.

Ukraine phát triển UAV chuyên khắc chế UAV tấn công chiến lược kiểu Shahed của Nga

Mỹ xác nhận binh sĩ Triều Tiên tại Nga

Các nghị sĩ Hàn Quốc ngày 23.10 thông báo CHDCND Triều Tiên đã đưa 3.000 binh sĩ đến Nga để hỗ trợ chiến dịch tại Ukraine. Theo Reuters, các nghị sĩ cho biết thông tin trên sau khi nghe báo cáo từ Cơ quan Tình báo quốc gia.

Các nghị sĩ nói thêm rằng Triều Tiên cam kết đưa tổng cộng 10.000 binh sĩ sang và việc triển khai sẽ hoàn tất vào tháng 12. Ukraine cũng cho rằng các binh sĩ Triều Tiên đang được đưa ra tiền tuyến song Moscow và Bình Nhưỡng đều đã bác bỏ những thông tin trên.

Trong cuộc họp báo ngày 23.10, khi được hỏi về vấn đề trên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova đề nghị phóng viên nên hỏi Triều Tiên, AFP đưa tin. "Họ (các binh sĩ Triều Tiên) đang ở đâu, xin hãy làm rõ việc này với Bình Nhưỡng", bà Zakharova nói.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã kêu gọi các đồng minh và đối tác phản ứng. Một nhà ngoại giao cấp cao của Mỹ đầu tuần này cho hay Washington đang tham vấn các đồng minh về hệ lụy của việc Triều Tiên can dự xung đột, cảnh báo rằng đó là diễn biến nguy hiểm nếu là thật.

Triều Tiên nói gì về cáo buộc đưa binh sĩ tham chiến ở Ukraine?

Ngày 23.10, Bộ Ngoại giao Đức triệu tập đại diện ngoại giao của Triều Tiên vì mối quan ngại ngày càng tăng về việc Bình Nhưỡng hỗ trợ Moscow trong xung đột Ukraine. Bộ Ngoại giao Đức cho rằng nếu những báo cáo được xác nhận, đó sẽ là sự vi phạm luật quốc tế, đe dọa an ninh của Đức và hòa bình châu Âu.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cùng ngày bình luận dè dặt về thông tin trên. Theo Reuters, ông Austin xác nhận "có bằng chứng về việc binh sĩ Triều Tiên đang ở Nga" nhưng "chính xác họ đang làm gì là điều còn phải chờ xem". Vị bộ trưởng nhấn mạnh sẽ rất nghiêm trọng nếu lực lượng Triều Tiên chuẩn bị chiến đấu cùng Nga tại Ukraine.

AFP dẫn lời một quan chức cấp cao của Mỹ nói hàng ngàn binh sĩ Triều Tiên đang ở Nga để huấn luyện nhưng Washington chưa biết nhiệm vụ của lực lượng này là gì, và liệu họ có tham chiến tại Ukraine hay không.

Sau đó, người phát ngôn NATO Farah Dakhlallah cho biết liên minh đang tham vấn về thông tin binh sĩ Triều Tiên được triển khai đến Nga. "Chúng tôi đang tích cực tham vấn trong liên minh về vấn đề này và Hội đồng Bắc Đại Tây Dương sẽ nhận báo cáo từ Hàn Quốc và sẽ sớm thảo luận thêm", bà Dakhlallah nói.



G7 chuẩn bị cho Ukraine vay 50 tỉ USD

Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen ngày 22.10 cho biết G7 và các đồng minh Liên minh châu Âu (EU) đang tiến rất gần đến việc hoàn tất gói vay 50 tỉ USD cho Ukraine từ tài sản bị đóng băng của Nga. Trong đó, Mỹ dự kiến đóng góp khoảng 20 tỉ USD.

Trước đó, cũng trong ngày 22.10, Nghị viện châu Âu phê chuẩn kế hoạch sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga để cung cấp gói vay đến 35 tỉ euro (38 tỉ USD).