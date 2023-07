Chiến thuật của ông Trump trước thách thức tranh cử

Reuters ngày 30.6 đưa tin cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump tiết lộ rằng có thể ông sẽ không tham gia phiên tranh luận đầu tiên trước bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa vào tháng 8. Thay vào đó, ông có thể tổ chức một sự kiện khác để tạo thêm lợi thế cho mình.



Lựa chọn tranh cãi

Trả lời câu hỏi về khả năng tham gia cuộc tranh luận do Đài Fox News tổ chức tại TP.Milwaukee (bang Wisconsin) vào ngày 23.8, ông Trump nói rằng "có lẽ không".

Đây sẽ là cơ hội đầu tiên cho các cử tri chứng kiến các ứng viên đảng Cộng hòa tranh luận về các chiến lược tranh cử, cam kết chính sách trước bầu cử sơ bộ vào năm tới. Ông Trump, người từng chỉ trích Đài Fox News không đưa tin về các sự kiện tranh cử của mình, cáo buộc đài truyền hình này là "mạng lưới thiếu thân thiện", đồng thời cho rằng ông không có lợi từ việc tranh luận với các ứng viên bị ông dẫn trước với cách biệt lớn trong các cuộc khảo sát như cựu thống đốc New Jersey Chris Christie. "Vì sao tôi cho họ thời gian đưa ra các tuyên bố, khi tôi đang dẫn trước họ đến 50 - 60 điểm", theo ông Trump.

Ông Trump chụp ảnh và giao lưu trong một cuộc vận động ở bang New Hampshire Reuters

Các cuộc khảo sát toàn quốc đều cho thấy cựu Tổng thống Trump là ứng viên hàng đầu với cách biệt lớn trong số các ứng viên chạy đua cho vị trí đại diện đảng Cộng hòa ra tranh cử. Khảo sát mới đây của Reuters/Ipsos cho thấy 43% cử tri Cộng hòa chọn ông Trump, so với 22% chọn thống đốc Florida Ron DeSantis và 2% chọn ông Christie.

Tuy nhiên, ông Trump lại gây chỉ trích khi cho biết mình có thể không dự phiên tranh luận. Ông Christie, người từng là đồng minh trước khi trở thành một trong những người phê phán ông Trump gay gắt nhất, cho rằng cựu tổng thống ngại tham gia tranh luận vì sợ mất vị trí dẫn đầu cuộc đua. Ông Trump cho biết mình muốn tổ chức một sự kiện khác vào cùng ngày diễn ra tranh luận. "Chúng tôi có rất nhiều đề xuất, như một cuộc tuần hành hay phỏng vấn", ông cho biết và dự báo cuộc tranh luận sẽ kém thú vị nếu thiếu mình.

Buộc tội con trai Tổng thống Biden có ảnh hưởng gì bầu cử Mỹ 2024?

Nỗ lực ngăn ông Trump

Dù dẫn đầu trong khảo sát, cựu Tổng thống Trump đang đối diện thách thức đáng kể từ một mạng lưới chính trị bảo thủ Mỹ do tỉ phú Charles Koch dẫn đầu. Theo tờ The New York Times, mạng lưới Người Mỹ vì Thịnh vượng (AFP) đã gây quỹ hơn 70 triệu USD để chi cho các cuộc đua chính trị với mục tiêu ngăn ông Trump giành vị trí đại diện đảng Cộng hòa.

Phe Cộng hòa soi việc điều tra con trai Tổng thống Biden Các hạ nghị sĩ Cộng hòa đang muốn lấy lời khai của hàng loạt quan chức từ Bộ Tư pháp, FBI và các cơ quan chính phủ khác liên quan cuộc điều tra đối với ông Hunter Biden, con trai Tổng thống Joe Biden. Hãng Reuters ngày 30.6 dẫn lời 3 nghị sĩ chủ tịch các ủy ban tại Hạ viện nói rằng lời khai là cần thiết, sau khi có một số người lên tiếng cho rằng Bộ Tư pháp đã can thiệp để bảo vệ con trai tổng thống. Trước đó, cuộc điều tra đã khép lại sau khi ông Hunter Biden thỏa thuận nhận tội trốn thuế và vi phạm về súng đạn. Các công tố viên dự định khuyến nghị bản án cấm túc 2 năm về tội trốn thuế và để ông Hunter Biden tham gia một chương trình cải tạo để không bị truy tố tội liên quan súng đạn.

Tỉ phú Koch sở hữu Tập đoàn Koch Industries hoạt động trong các lĩnh vực nhiên liệu hóa thạch, hàng hóa và các lĩnh vực khác. Ông hiện là người giàu thứ 17 thế giới với khối tài sản 57,4 tỉ USD, theo Forbes. AFP do ông dẫn đầu dự kiến lần đầu can thiệp vào bầu cử sơ bộ của đảng Cộng hòa, sau 2 thập niên hoạt động. Chủ trương của AFP là thúc đẩy cắt giảm thuế và giảm các quy định của chính phủ. AFP nói rõ rằng mục tiêu của mình là đánh bại ông Trump vì cho rằng ông ấy sẽ thất bại trong bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2024 trước đương kim Tổng thống Joe Biden, tương tự như bầu cử năm 2020.

Mạng lưới AFP hiện chưa chính thức ủng hộ một ứng viên cụ thể nào, nhưng đã cùng các nhà tài trợ lớn khác của đảng Cộng hòa tìm cách đánh bại ông Trump. Dự kiến mạng lưới này sẽ công bố ứng viên mà họ ủng hộ trước bầu cử sơ bộ ở bang Iowa vào đầu năm tới, theo một quan chức AFP.