'Chiến tranh giữa các vì sao' bị hủy lịch chiếu năm 2026

Dự án Chiến tranh giữa các vì sao mới nhất (chưa rõ tên chính thức) được Disney thông báo rút khỏi lịch chiếu dự kiến trước đó là ngày 18.12.2026. Vị trí này được thay thế bởi phần mới nhất của thương hiệu hoạt hình đình đám là Kỷ băng hà 6 (Ice Age 6).

Phần phim Chiến tranh giữa các vì sao mới nhất bị hủy lịch chiếu (chưa rõ lịch chiếu mới hoặc hủy dự án luôn hay không) được cho là do nữ đạo diễn Sharmeen Obaid-Chinoy "cầm trịch". Dự án của Sharmeen Obaid-Chinoy, theo các thông tin được công bố hồi tháng tháng 1 năm nay, có nội dung diễn ra sau các sự kiện trong phần phim Star Wars: The Rise of Skywalker và sẽ tiếp tục làm về hành trình của nhân vật Rey (Daisy Ridley thủ vai) - ngôi sao đang lên và sở hữu thần lực.

Một cảnh trong phim Star Wars: The Rise of Skywalker - phần thứ 9 trong thương hiệu Chiến tranh giữa các vì sao. Đồng thời đây cũng là phần phim điện ảnh gần nhất của sê ri này (thuộc tuyến 9 phần phim gốc) được chiếu ẢNH: DISNEY

Bà Kathleen Kennedy, giám đốc của Lucasfilm (công ty sản xuất Star Wars và là công ty con của Disney), nói dự án của Sharmeen Obaid-Chinoy theo dấu Rey trong việc xây dựng một trật tự Jedi (những nhân vật sở hữu thần lực) mới.



Dự án Star Wars tiếp theo, The Mandalorian and Grogu do Jon Favreau chỉ đạo, dự kiến ra rạp vào tháng 5.2026. Một dự án mới khác (chưa công bố tên) đã được lên lịch chiếu vào ngày 17.12.2027. Phần phim của Sharmeen Obaid-Chinoy không phải là dự án đầu tiên trong thương hiệu này phải rút lui trước khi kịp "lăn bánh". Trong khi đó mới đây, phía Disney cũng thông báo bộ ba (trilogy) mới của Star Wars đang được phát triển, do Simon Kinberg sáng tạo.

Phim hoạt hình mới là Kỷ băng hà 6 mới đây cũng được thông báo là đang sản xuất. Với thời điểm ra rạp mới này, Kỷ băng hà 6 sẽ đánh dấu tròn một thập niên thương hiệu tái ngộ khán giả, một thời gian khá dài cho phần hậu truyện. Phần 5 của sê ri là Ice Age: Collision Course (2016) thu tổng số tiền phòng vé gần 409 triệu USD, cao nhất trong loạt phim.