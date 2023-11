'Chiến tướng' từng được ông Park tin tưởng sẽ giúp CLB CAHN bay cao ở V-League?

Sự xuất hiện của HLV Gong Oh-kyun trên cương vị "thuyền trưởng" CLB Công an Hà Nội sẽ mang lại luồng gió mới mẻ cho V-League 2023-2024. Chuyên gia người Hàn Quốc đặt bút ký vào bản hợp đồng 2 năm với đương kim vô địch V-League và sẽ bắt tay vào công việc từ vòng 4.

Quãng thời gian V-League tạm nghỉ để nhường chỗ cho đội tuyển quốc gia đấu vòng loại World Cup 2026 là cơ hội để HLV Gong Oh-kyun làm quen với học trò, bắt đầu áp dụng triết lý và quan điểm chiến thuật để nâng đội Công an Hà Nội lên đẳng cấp cao hơn.

Đẳng cấp HLV Gong Oh-kyun đã được khẳng định từ trước khi sang Việt Nam cầm quân. Sau sự nghiệp cầu thủ đáng nhớ với 10 năm khoác áo CLB Daejon Citizen, thi đấu 291 trận, ghi 39 bàn thắng và có 18 kiến tạo, HLV Gong có thời gian ngắn làm trợ lý, rồi trở thành HLV trưởng của U.18 Hàn Quốc tham gia thi đấu ở các giải trẻ.

HLV Gong Oh-kyun sẽ gặp lại trò cũ Bùi Hoàng Việt Anh ở CLB Công an Hà Nội PHÚC THẮNG

Sau đó, HLV Gong lần lượt tham gia trong thành phần ban huấn luyện U.17, U.20 và U.23 của Hàn Quốc trong giai đoạn từ năm 2016 đến năm 2019. Danh hiệu á quân U.20 World Cup 2019 của U.20 Hàn Quốc mang đậm dấu ấn HLV Gong Oh-kyun, khi ông phát huy các phẩm chất của cầu thủ trẻ như Kim Se-yoon hay Lee Kang-in - thần đồng Hàn Quốc giờ đã có chỗ đứng ở đội tuyển quốc gia, hiện đang khoác áo đương kim vô địch Pháp Paris Saint-Germain.

Sau khoảng thời gian làm trợ lý cho HLV Shin Tae-yong ở đội trẻ Indonesia, ông Gong Oh-kyun sang Việt Nam vào đầu năm 2022, được HLV Park Hang-seo giao quyền dẫn dắt U.23 Việt Nam. Với niềm tin cùng lời khuyên "làm việc chăm chỉ và thành quả sẽ đến" từ ông Park, HLV Gong Oh-kyun đã tạo ấn tượng mạnh mẽ.

Ở giải U.23 châu Á 2022, dù rơi vào bảng đấu khó cùng thời gian chuẩn bị ít ỏi, nhưng U.23 Việt Nam của HLV Gong Oh-kyun vẫn cầm hòa đương kim vô địch U.23 Hàn Quốc, chỉ dừng bước trước U.23 Ả Rập Xê Út ở tứ kết - đội sau đó cũng lên ngôi vương.

Lối chơi tấn công táo bạo, phương pháp huấn luyện hiện đại, mới mẻ cùng phong cách trẻ trung về tư duy lẫn ứng xử của HLV Gong là làn gió mới, giúp ông gây ấn tượng với công chúng.



HLV Gong Oh-kyun sau đó không tiếp tục huấn luyện, mà hoàn thành khóa học bằng Pro của Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC). Ông đồng ý dẫn dắt CLB Công an Hà Nội sau nhiều ngày đàm phán với đội đương kim vô địch V-League, nhận lương 20.000 USD/tháng.

Ông Gong được đánh giá cao về chuyên môn và phương pháp huấn luyện hiện đại PHÚC THẮNG

Tất nhiên, thành công trong quá khứ không đảm bảo cho vị trí chắc chắn của ông Gong Oh-kyun. Bởi chiến lược gia người Hàn Quốc mới làm việc ở cấp độ trẻ trước đây. Việc huấn luyện, truyền đạt ý tưởng và rèn giũa kỹ chiến thuật với cầu thủ trẻ rất khác so với cầu thủ trưởng thành.

Sân chơi cúp mà ông Gong từng cầm quân cũng không giống với giải đấu đường trường như giải vô địch quốc gia, vốn đòi hỏi khả năng thích nghi, tính ổn định cũng như thấu hiểu văn hóa bóng đá Việt Nam.

Trong các chiến lược gia Hàn Quốc đến Việt Nam, thành công nhất phải kể đến ông Chung Hae-seong (á quân V-League 2019 cùng CLB TP.HCM) và Chun Jae-ho (cú đúp vô địch quốc nội năm 2022 cùng CLB Hà Nội). Dù vậy, trong khi ông Chung Hae-seong rất dày dạn kinh nghiệm với 3 thập kỷ huấn luyện đỉnh cao, ông Chun Jae-ho lại kế thừa nền tảng rất mạnh của CLB Hà Nội, và thực ra không để lại nhiều dấu ấn.

Những HLV Hàn Quốc khác như Lee Heung-sil (CLB Viettel), Lee Tae-hoon (HAGL), Park Chung-kyun (CLB Hà Nội) đều sớm bị sa thải.

Huấn luyện CLB Công an Hà Nội, HLV Gong Oh-kyun được tiếp quản một nền tảng cầu thủ tốt với nhiều cầu thủ đã và đang khoác áo đội tuyển quốc gia như Quang Hải, Văn Hậu, Tấn Tài, Văn Thanh, Tiến Dụng, Tấn Sinh, Việt Anh dàn sao trẻ có thực lực như Văn Luân, Văn Toản, Tuấn Dương, cùng dàn ngoại binh, Việt kiều đẳng cấp như Filip Nguyễn, Geovane Magno, Junior, Jefferson Elias.

CLB Công an Hà Nội có ngoại binh giỏi CLB CÔNG AN HÀ NỘI

Vấn đề của CLB Công an Hà Nội là có nhiều ngôi sao, nhưng chưa định hình phong cách chơi bóng. Nguyên nhân chủ yếu là đội bóng này thay đổi HLV và cầu thủ liên tục. Từ khi thăng hạng vào đầu năm 2023, đội Công an Hà Nội đã thay 4 HLV trưởng, xây một đội hình hoàn toàn mới. 3 ngoại binh của CLB Công an Hà Nội mùa trước cũng đều bị thay thế bằng những ngoại binh mới.

Định hình một tập thể liên tục xáo trộn là bài toán khó với ông Gong Oh-kyun. 3 trận đầu mùa, CLB Công an Hà Nội thắng 2, hòa 1, đứng nhì bảng, nhưng đây là những chiến thắng mang dấu ấn cá nhân. Còn về lối chơi, đương kim vô địch V-League sẽ chờ bàn tay nhào nặn của HLV Gong để có diện mạo xứng tầm hơn với lực lượng hiện tại.

HLV Gong Oh-kyun sẽ bước vào cuộc phiêu lưu lắm chông gai, nhưng cũng rất thú vị ở V-League.