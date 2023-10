Chiếu 16 phim của Ozu Yasujiro tại Liên hoan phim quốc tế Tokyo

Ozu Yasujiro sinh vào mùa đông năm 1903, là một đạo diễn kiêm biên kịch huyền thoại của Nhật Bản. Trong sự nghiệp 40 năm từ giai đoạn phim câm đến điện ảnh trắng đen và điện ảnh màu, Ozu đã cho ra đời hơn 50 bộ phim.

Đạo diễn Ozu Yasujiro (12.12.1903 - 12.12.1963) IMDb

Trong cuốn Ozu's Anti-Cinema, đạo diễn Kiju Yoshida đã nhận xét về khái niệm phim gia đình của Ozu, rằng phim Ozu thường sử dụng những cốt truyện nhẹ nhàng, bình dị và không có sự kiện cao trào. Tác phẩm của Ozu thể hiện những lát cắt về cuộc sống gia đình với cấu trúc không gian, thời gian mở và thường có cái kết bỏ ngỏ. Song, chúng tạo nên nhiều tầng ý nghĩa về sự chia lìa, niềm cô đơn, cái chết và cuộc đời của mỗi con người.

Các tác phẩm tiêu biểu của ông có thể kể đến như: I Was Born But…, Late Spring, An Autumn Afternoon và đặc biệt là Tokyo Story - được xem như báu vật của điện ảnh thế giới.

Phim The End of Summer TIFF

Tokyo Story được giới thiệu là kiệt tác vượt thời gian của Ozu Yasujiro, minh họa những cảm xúc và nỗi buồn vô hình mà một gia đình nhiều thế hệ gặp phải trong cuộc sống hằng ngày. Tác phẩm có 2 lần nằm trong danh sách 10 phim hay nhất mọi thời đại do tạp chí Sight and Sound bầu chọn và được tạp chí Time đưa vào danh sách All-TIME 100 Movies.

Tokyo Story sẽ được công chiếu ở TIFF vào ngày 31.10 : TIFF

Trong TIFF 2023, sẽ diễn ra chương trình đặc biệt kỷ niệm 120 năm ngày sinh đạo diễn Ozu Yasujiro với tên gọi Shoulders of Giants (tạm dịch: Đôi vai của người khổng lồ). Tại đây sẽ trình chiếu lại các phim nổi tiếng thế giới của Ozu với phiên bản được phục hồi kỹ thuật số 4K: I Was Born, But…(1932), Dragnet Girl (1933), There Was a Father (1942), Record of a Tenement Gentleman (1947), A Hen in the Wind (1948), Late Spring (1949), The Munekata Sisters (1950), Early Summer (1951), Tokyo Story (1953), Tokyo Twilight (1957), Equinox Flower (1958), Good Morning (1959), Floating Weeds (1959), Late Autumn (1960), The End of Summer (1961), An Autumn Afternoon (1962).