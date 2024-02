Dự báo ngày cao điểm nhất khách di chuyển qua bến xe là 28 tháng chạp với gần 63.000 lượt, tăng hơn 29% so với ngày này năm ngoái và hơn 55% so với thời điểm bình thường. 10 ngày sau tết, dự báo khách di chuyển qua bến xe đông nhất vào ngày mùng 2 tết, với 49.000 lượt, tăng hơn 37% so với năm ngoái