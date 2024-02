Người dân về quê nghỉ tết qua Bến xe Miền Tây TP.HCM đông nhất ngày nào?

Theo kế hoạch phục vụ hành khách dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 của Bến xe Miền Tây, thời gian phục vụ Tết Nguyên đán là 20 ngày gồm 10 ngày trước tết và 10 ngày sau tết, từ ngày 21 tháng chạp năm Quý Mão đến hết ngày mùng 10 tháng giêng năm Giáp Thìn (tức từ ngày 31.1.2024 đến hết ngày 19.2.2024).



Bến xe Miền Tây dự kiến phục vụ hơn 782.000 lượt hành khách dịp tết này. CAO AN BIÊN

Dự đoán 10 ngày trước tết, Bến xe Miền Tây phục vụ gần 420.000 lượt khách với hơn 15.000 chuyến xe. 10 ngày sau tết, bến xe đón 363.000 lượt khách với hơn 15.000 chuyến. Như vậy, tổng lượng khách di chuyển dịp tết qua Bến xe Miền Tây dự đoán hơn 782.000 lượt.

Với con số này, Bến xe Miền Tây dự báo sản lượng hành khách trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lượng xe tăng trên 7% và lượng khách tăng trên 29% so với cùng kỳ năm 2023, lượng khách chủ yếu tập trung cao điểm từ ngày 27, 28 và 29 tháng chạp.

Trong đó, dự báo ngày cao điểm nhất khách di chuyển qua bến xe là 28 tháng chạp với gần 63.000 lượt, tăng hơn 29% so với ngày này năm ngoái và hơn 55% so với thời điểm bình thường. 10 ngày sau tết, dự báo khách di chuyển qua bến xe đông nhất vào ngày mùng 2 tết, với 49.000 lượt, tăng hơn 37% so với năm ngoái.

Phục vụ lượng khách tăng cao dịp tết, Bến xe Miền Tây cho biết sẽ đảm bảo công tác bảo vệ, an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ cũng như về trật tự an toàn giao thông. Theo đó, bến xe hướng dẫn khách thủ tục mua vé, không để xảy ra cảnh chen lấn, mất trật tự cũng như hướng dẫn khách đã mua vé tránh tình trạng lên nhầm xe hoặc không mua được vé xe.

Phía bến xe cũng cho biết bên cạnh công tác đảm bảo lưu thông xe trong bến trật tự, không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đơn vị cũng sẽ nỗ lực đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường cao điểm phục vụ Tết Nguyên đán dịp này.